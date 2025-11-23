Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Inscrições para contratação temporária de professores vão até terça-feira

Edital prevê cadastro reserva, provas em dezembro e atuação em todos os 79 municípios

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

23/11/2025 - 12h00
As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado do Governo do Estado, que forma o Banco Reserva de Docentes Temporários, seguem abertas até terça-feira. O edital foi publicado no Diário Oficial Eletrônico nº 11.996, desta quinta-feira (13), e o cadastro será utilizado pela Rede Estadual de Ensino (REE/MS) para convocações conforme a necessidade das unidades escolares.

De acordo com o Edital nº 1/2025 SAD/SED/FDT/2025, os candidatos serão classificados por ordem de desempenho, respeitando componente curricular, etapa, modalidade e município escolhidos no ato da inscrição. O processo é exclusivamente para formação de cadastro reserva, sem garantia de convocação automática.

Podem participar profissionais com licenciatura na área escolhida, atendendo às exigências legais para atuação no serviço público estadual. Professores efetivos da REE também podem se inscrever, desde que a soma das horas decorrentes da convocação não ultrapasse 50 horas semanais.

Oferta e remuneração

A função temporária prevê jornada de até 40 horas semanais, com possibilidade de distribuição entre manhã, tarde e noite. O processo abrange todas as etapas da educação básica: Educação Infantil; Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental; Ensino Médio; e Educação Especial.

A seleção contempla todos os 79 municípios do Estado. A remuneração para 40 horas é de R$ 7.512,00, incluindo os valores para profissionais com licenciatura, especialização, mestrado ou doutorado. O pagamento será proporcional à carga horária atribuída.

Etapas

O processo seletivo terá quatro fases:

  • Inscrições;
  • Prova Escrita Objetiva (eliminatória e classificatória);
  • Avaliação Curricular (classificatória);
  • Validação para candidatos PCD, negros e indígenas (eliminatória).

Datas, horários e locais serão divulgados em editais específicos. Não haverá segunda chamada.

Candidatos que necessitem de atendimento especial poderão solicitar recursos como fiscal ledor, transcritor, intérprete de Libras, prova ampliada ou tempo adicional. O pedido deve ser feito até 23h59 de 25 de novembro, com envio de documentação em arquivo digital.

Inscrições

As inscrições serão feitas exclusivamente pelo site www.avalia.org.br, entre 13 e 25 de novembro, até às 17h (horário de Mato Grosso do Sul). A taxa é de R$ 70,00, com pagamento permitido até o dia 25.

Pedidos de isenção podem ser feitos até esta sexta-feira (14), às 23h59, conforme critérios legais.

Provas

A Prova Escrita Objetiva está prevista para 7 de dezembro de 2025, no período vespertino, nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas. O Cartão de Informação estará disponível a partir de 2 de dezembro.

O edital prevê reserva de 5% das convocações para pessoas com deficiência, 20% para candidatos negros e 3% para indígenas, de acordo com o município e componente curricular selecionado.

Prova de Títulos

O envio da documentação para a Prova de Títulos deve ser realizado entre 13 de novembro e 5 de dezembro, até às 23h59. Apenas os candidatos que atingirem a pontuação mínima na prova objetiva terão a documentação analisada.

A classificação final e a homologação do processo serão divulgadas em edital próprio, com listagem por etapa, componente curricular, modalidade e município. A validade do processo será de dois anos, sem prorrogação.

US$ 2 milhões

Bilionário Jeff Bezos investirá milhões em projeto de IA no Pantanal

Projeto foi selecionado para receber investimento de 2 milhões de dólares do Bezos Earth Fund, criado pelo fundador da Amazon

23/11/2025 16h33

Projeto de IA e sons do Pantanal receberá US$ 2 milhões

Projeto de IA e sons do Pantanal receberá US$ 2 milhões Foto: Liliana Piatti

Um projeto desenvolvido em parceria entre o Programa de Pesquisa em Biodiversidade do Pantanal (PPBio-Pantanal), a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e a Universidade Cornell (EUA) foi selecionado para receber investimentos do Bezos Earth Fund, criado pelo fundador da Amazon, Jeff Bezos. O projeto foi contemplado no Desafio de IA para Clima e Natureza e receberá investimento de cerca de US$ 2 milhões, o que dá aproximadamente R$ 10,8 milhões na cotação atual do dólar.

Por meio do edital, o Bezos Earth Fund buscou apoiar projetos inovadores que irão utilizar Inteligência Artificial (IA) para enfrentar desafios ambientais globais.

O objetivo do projeto é o monitoramento acústico de dois hotspots de biodiversidade do Sul Global, sendo um no Pantanal, com intuito de fornecer informações sobre a biodiversidade e a saúde do ecossistema, e outro na Reserva Biosfera Maia, na Guatemala, que tem foco de identificar em tempo real as ameaças às florestas decorrentes de atividades ilegais.

Segundo a pesquisadora Liliana Piatti, da UFMS, o projeto representa uma inovação ao unir inteligência artificial e bioacústica em uma escala de bioma.

“Pela primeira vez, o Pantanal será monitorado de forma automatizada e contínua, com potencial para detectar aves, mamíferos, anfíbios, insetos e até morcegos a partir de seus sons. O sucesso do projeto depende totalmente do conhecimento local sobre a fauna. Moradores, pesquisadores e até observadores leigos contribuem identificando corretamente os sons das espécies, ajudando a treinar os modelos de inteligência artificial”, explica.

Projeto de IA e sons do Pantanal receberá US$ 2 milhões
 

Ainda conforme a pesquisadora, o uso de gravadores automáticos e IA para monitorar os sons da fauna permite gerar informações inéditas e robustas sobre a biodiversidade do Pantanal e, ao mesmo tempo, fortalecer as pessoas que vivem e trabalham no bioma.

Os dados produzidos podem apoiar políticas públicas, orientar ações de conservação e valorizar o conhecimento tradicional dos pantaneiros. 

Financiamento pela Bezos Earth Fund

A iniciativa foi inscrita pelo Centro K. Lisa Yang para Bioacústica da Conservação, da Cornell, que é referência mundial e pioneiro no uso da bioacústica para conservação, e foi selecionada, por meio de edital, entre mais de 1 mil propostas do mundo todo. No total, foram escolhidos 15 projetos para receber o investimento.

“A seleção foi extremamente competitiva e contou com uma avaliação técnica rigorosa, apoiada por parceiros como a Amazon Web Services, Google.org e Microsoft Research. Acreditamos que o diferencial decisivo foi a força da parceria de Cornell, pioneira e reconhecida mundialmente no trabalho com IA, com a UFMS e PPBio Pantanal, que representam uma rede de pesquisadores e comunidades locais com profundo conhecimento sobre o território. Essa combinação entre excelência científica e engajamento regional foi o que garantiu nossa presença entre os vencedores globais”, destaca a pesquisadora Liliana Piatti.

Ela destaca ainda que o investimento do Bezos Earth Fund "significa poder dar um salto tecnológico e estrutural em direção a uma conservação mais efetiva, e que combina o que há de mais avançado em inteligência artificial e bioacústica com o conhecimento tradicional das pessoas que vivem no bioma, e de pesquisadores que dedicam suas carreiras inteiras para entender os padrões e processos que moldam o bioma".

"É também um incentivo simbólico muito forte: mostra que o mundo está olhando para o Pantanal com atenção e que soluções desenvolvidas aqui podem servir de modelo para outras regiões do planeta”, ressalta.

Conforme o professor do Instituto de Biociências (Inbio) e coordenador da Rede PPBio-Pantanal Capital Natural, Fábio Roque, a seleção do projeto para o investimento também é importante para a internacionalização da UFMS, tendo em vista que irá promover intercâmbio de pesquisadores e estudantes entre as instituições envolvidas.

Fábio Roque afirma que a ideia de concorrer ao investimento surgiu a partir de um processo contínuo de aproximação científica entre as universidades, liderado principalmente pelas pesquisadoras Liliana Piatti, da UFMS, e Larissa Sayuri Moreira Sugai, egressa da Instituição que hoje atua na Cornell.

“O Bezos Earth Fund apareceu como uma excelente oportunidade para consolidar essa parceria e ampliar o escopo da cooperação, viabilizando um sistema de monitoramento de biodiversidade inovador, colaborativo e de alcance internacional”, informou o professor.

Parcerias

A pesquisadora Liliana Piatti explica que o trabalho em conjunto foi iniciado há cerca de três anos, quando Larissa buscava parcerias locais para dar continuidade às pesquisas com as ferramentas em Mato Grosso do Sul.

Na ocasião, houve um financiamento da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect), o que nos permitiu organizar o trabalho de campo e iniciar as primeiras coletas de dados acústicos no Pantanal Sul.

"À medida que fomos estruturando nossa coleta e o gerenciamento dos dados, fomos entendendo melhor os potenciais e desafios da pesquisa em bioacústica no Pantanal, que nos permitiu amadurecer a metodologia e criar condições para que o projeto crescesse em escala e impacto”, ressalta.

Com o projeto mais consolidado, as pesquisadoras reuniram parcerias com outros pesquisadores e instituições interessadas em expandir a iniciativa.

“No Brasil, o PPBio Pantanal Capital Natural, coordenado pelo professor Fábio Roque e com a participação de outros professores e estudantes do Inbio e de outras instituições de Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso, e apoio do Governo do Estado de MS, estava começando um projeto voltado ao monitoramento da biodiversidade do Pantanal por meio de bioacústica e DNA ambiental, com o objetivo de gerar informações sobre o capital natural do bioma, úteis tanto para a ciência quanto para a gestão pública e a sociedade", explica.

"Ao mesmo tempo, o Centro K. Lisa Yang para Bioacústica e Conservação buscava um projeto em larga escala para testar e aprimorar as ferramentas de monitoramento e inteligência artificial (IA) que vinha desenvolvendo. Assim, as duas instituições perceberam que poderiam se beneficiar mutuamente, unindo conhecimento técnico, infraestrutura, redes de pesquisadores e parcerias locais”, acrescenta.

No acordo de cooperação firmado, o papel da UFMS é facilitar e coordenar o trabalho em campo, oferecendo apoio logístico, mobilizando pessoas e garantindo que todas as etapas do projeto sejam executadas de maneira eficiente de acordo com os objetivos da pesquisa, considerando as particularidades do Pantanal.

Já o Centro K. Lisa Yang é responsável por fornecer os equipamentos e o suporte técnico especializado, além de aplicar modelos de aprendizado de máquina aos dados coletados e capacitar pesquisadores e estudantes brasileiros no uso dessas tecnologias.

“Essa parceria é, portanto, uma via de mão dupla: traz tecnologia de ponta para o Brasil, ao mesmo tempo em que reconhece e valoriza o conhecimento local e a experiência dos pesquisadores e comunidades que vivem e atuam no Pantanal”, destaca Liliana.

O coordenador do projeto esclarece que A UFMS, por meio da Rede PPBio-Pantanal, atua como o braço brasileiro da implementação do sistema de monitoramento no bioma e as outras instituições irão trabalhar de forma colaborativa para coproduzir conhecimento e ações concretas de conservação, transformando dados de monitoramento em informação útil para políticas públicas e gestão ambiental. 

Choveu aí?

Em meio ao calorão, 77 municípios de MS estão em alerta para chuvas fortes e tempestades

Pancadas de chuva e ventania já foram observadas em bairros da Capital na noite de sábado e na manhã de domingo

23/11/2025 16h01

Nuvens carregadas vão encobrindo o céu de Campo Grande

Nuvens carregadas vão encobrindo o céu de Campo Grande FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Depois da passagem de uma pequena frente fria pelo Estado e temperaturas que chegaram a quase 40ºC, Mato Grosso do Sul entra, novamente, na rota de alerta para tempestade e chuvas intensas. 

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), além de Campo Grande, outros 76 municípios estão em perigo potencial para chuvas e ventos intensos, que podem chegar a 60 km/h. 

Também são esperadas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia.

As condições podem causar queda de árvores pequenas e descargas elétricas, por isso, a Defesa Civil recomenda estar atento à aparelhos ligados nas tomadas e evitar abrigo próximo a torres de transmissão e placas de propaganda. 

Os alertas amarelos são válidos para as regiões leste, centro norte, sudoeste e pantanais e tiveram início às 10 horas da manhã deste domingo (23) e vão até o final da manhã de segunda-feira (24). 

Em Campo Grande, já foram registradas pancadas de chuvas desde a noite de ontem (22) em diferentes regiões, como  nos bairros Vilas Boas, Jardim Panamá e Aero Rancho. 

Hoje, já foram registradas ventanias, uma grande nuvem carregada que anunciava a possibilidade de chuva logo no início da manhã na região oeste da Capital. 

Previsão 

As instabilidades voltam ao Estado com um cenário típico da Primavera, com chuvas irregulares e virada no tempo repentinas. 

Pancadas de chuvas já podem ocorrer neste domingo (23), dando uma aliviada na umidade relativa do ar, que pode chegar a 90% depois de uma semana seca com os maiores índices nacionais. 

Na segunda-feira (24), o tempo segue fechado e a probabilidade de chuva aumenta. O dia deve amanhecer com trovoadas e permanecer instável até a noite. As temperaturas caem ligeiramente, variando entre 19°C e 30°C, com umidade alcançando 100%.

A terça-feira (25) marca o retorno gradual do sol, embora ainda haja chance de pancadas isoladas. O calor volta a subir e a máxima pode chegar a 33°C.

Na quarta (26) e quinta-feira (27), o sol aparece entre muitas nuvens, mas o Inmet ainda prevê chuva isolada, especialmente no período da tarde. As temperaturas sobem e devem atingir 34°C, enquanto a umidade mínima cai para 25%.

Imunidade

Com as constantes variações de temperatura, entre frio, calor e umidade variável, manter a imunidade da saúde não é fácil. Em períodos assim, é normal observar sintomas de resfriados e redução da imunidade. 

Por isso, alguns cuidados podem ser tomados para preservar a saúde e manter a imunidade alta:

  • Mantenha uma alimentação sustentável e nutritiva, optando por alimentos frescos, sustentáveis e saudáveis;
  • Mantenha o corpo hidratado, mesmo quando não sentir sede;
  • Pratique exercícios regularmente, eles ajudam a fortalecer a resiliência do corpo;
  • Proteja-se contra os efeitos dos raios UV, evitando exposição exagerada ao sol;
  • Cuide do bem-estar mental através de práticas que auxiliem o gerenciamento da ansiedade e da depressão, como ioga, meditação e atividades físicas.

