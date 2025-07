Inscrições para Prova Nacional Docente são prorrogadas até dia 30

tempo

Alertas foram emitidos pelo Inmet e apontam que massa de ar polar derruba temperaturas já nesta segunda, quando também há risco para tempestades

Mato Grosso do Sul deve ter mudança no tempo a partir desta segunda-feira (26). A semana já inicia com dois alertas de perigo potencial emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), sendo um de declínio de temperatura e outro para risco de tempestade.

O alerta de declínio de temperatura é válido para 77 municípios do Estado, com exceção de Antônio João e Sete Quedas, e tem vigência da madrugada de segunda até a terça-feira (29). Conforme o Inmet, o declínio deve ser entre 3ºC e 5ºC e há leve risco à saúde.

Já o alerta de tempestade vale para 62 municípios, incluindo Campo Grande, com vigência entre o fim de domingo e segunda-feira. O órgão informa que pode haver chuva entre 20 e 30 mm/h de ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo.

Campo Grande não registra chuva há mais de 30 dias. Mesmo com a possibilidade de chuvas fortes no início da semana, a tendência é de estiagem para o próximo mês, pois, de acordo com informações do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS), os meses de junho a agosto são considerados os mais secos do ano.

Conforme reportagem do Correio do Estado, a virada no tempo está associada e à aproximação e ao avanço de uma frente fria, combinada ao transporte de calor e umidade proveniente do norte do País.

Além disso, a atuação de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai e o deslocamento de cavados favorecem a intensificação das instabilidades.

Com o avanço da frente fria, as temperaturas devem começar a cair na segunda-feira (25), mas o frio mais intenso deve ocorrer entre terça (29) e quarta (30).

Na segunda, as temperaturas devem oscilar entre 13°C e 32°C nas regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e do pantanal, as mínimas devem variar entre 15°C e 34°C. Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínima de 17°C e máxima de 35°C.

Em Campo Grande, são previstas mínima de 17°C e máxima de 32°C.

Entre os dias 29 e 30 de julho, com o avanço da massa de ar frio pós-frontal, são esperadas as menores temperaturas do período.

As mínimas deverão variar entre 8°C e 12 °C, especialmente nas regiões sul, sudeste e sudoeste de Mato Grosso do Sul, com possibilidade de registros pontuais de 5°C.

Para os próximos dias da semana, a umidade relativa do ar deve voltar a ficar baixa, com índices entre 15% e 30%, caracterizando situação de atenção.

Diante desse cenário, a orientação é que a população adote medidas preventivas, como umidificar ambientes, ingerir bastante líquidos, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia, e redobrem a atenção quando ao manejo do fogo e atividades que possam gerar faíscas ou chamas.