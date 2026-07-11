Inscrições do processo seletivo para estágio no MPT-MS terminam neste domingo (12)

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Voltado para formação de cadastro reserva com o intuito de atender as demandas do Ministério Público do Trabalho no Mato Grosso do Sul, o prazo para inscrições no processo seletivo de estágio do MPT-MS termina às 18h deste domingo (12).

Interessados têm até as 18h deste domingo (12) para realizar suas inscrições, que são feitas exclusivamente através do portal do Ministério Público do Trabalho em MS, na aba de concursos e seleções (que você acessa CLICANDO AQUI).

Esse edital é voltado para acadêmicos de:

Direito,

Comunicação Social/Jornalismo,

Engenharia Civil,

Engenharia Sanitária e Ambiental, e

Engenharia Agronômica.

Importante que o candidato fique atento, pois, para confirmar a participação é necessário realizar um cadastro no sistema do processo seletivo. Logo em seguida, o interessado deve anexar uma cópia digitalizada, obrigatoriamente no formato de arquivo "PDF", de documento oficial com foto; declaração de escolaridade atualizada da instituição de ensino conveniada e, se necessário, a declaração para concorrer pelo sistema de cotas.

Após a inscrição, o prazo para anexar a documentação se encerra às 18h do dia 13 de julho. Nesse sentido, o Ministério Público do Trabalho do MS assegura reserva para diversos grupos, sendo:

10% para pessoas com deficiência,

para pessoas com deficiência, 10% para minorias étnico-raciais (indígenas, quilombolas, ciganos e comunidades tradicionais) e

para minorias étnico-raciais (indígenas, quilombolas, ciganos e comunidades tradicionais) e 30% para candidatos negros.

Quando convocados, quem optar pelas cotas para negros, indígenas, quilombolas, ciganos e comunidades tradicionais deverão ainda passar por uma entrevista na Comissão de Heteroidentificação.

Estágio 2026

Esse edital busca atender demandas das unidades da Capital, Dourados e Três Lagoas e o certame será feito mediante uma análise curricular, que terá caráter eliminatório e classificatório, diferente do que foram as seleções anteriores que se valiam de provas escritas.

Com isso, a pontuação máxima deve variar de acordo com o respectivo curso, sendo:

142 pontos para Direito,

102 para Jornalismo e

71 para as Engenharias.

Além de estágios anteriores na área, entre os critérios serão avaliados pontos como, por exemplo, a média do histórico escolar, monitorias, projetos de pesquisa e extensão. Em outras palavras, candidatos que não obtiverem o mínimo de 25 pontos poderão ser eliminados.

Esse estágio possui a jornada preferencial de quatro horas diárias, precisando totalizar 20 horas semanais.

Para esse estágio no MPT-MS há a remuneração mensal de uma bolsa-estágio no valor de R$1.027,82, somados ao auxílio-transporte de R$11,58 por dia estagiado presencialmente e seguro contra acidentes pessoais.

"Aqueles servidores públicos aprovados podem estagiar sem percepção de bolsa e auxílio, cumprindo carga mínima de 4 horas semanais", complementa o MPT-MS em nota.

É necessário que o estudante esteja matriculado nas instituições de ensino conveniadas para participar desse programa de estágio, bem como ter concluído, no momento da admissão, pelo menos o 1º ano (até o 2º semestre) para cursos com duração igual ou superior a seis semestres.

Inicialmente fica prevista a validade de um ano para essa seleção, que poderá ser prorrogada por igual período conforme julgado pela instituição.

Maiores informações podem ser obtidas no endereço eletrônico https://www.prt24.mpt.mp.br/informe-se/estagiarios ou através do e-mail [email protected].

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