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MATO GROSSO DO SUL

Inscrições do processo seletivo para estágio no MPT-MS terminam neste domingo (12)

Em busca de acadêmicos de direito, jornalismo e engenharias, edital deve formar reserva para atender demandas das unidades do Estado

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

11/07/2026 - 16h00
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Voltado para formação de cadastro reserva com o intuito de atender as demandas do Ministério Público do Trabalho no Mato Grosso do Sul, o prazo para inscrições no processo seletivo de estágio do MPT-MS termina às 18h deste domingo (12). 

Interessados têm até as 18h deste domingo (12) para realizar suas inscrições, que são feitas exclusivamente através do portal do Ministério Público do Trabalho em MS, na aba de concursos e seleções (que você acessa CLICANDO AQUI).

Esse edital é voltado para acadêmicos de: 

  • Direito, 
  • Comunicação Social/Jornalismo,
  • Engenharia Civil, 
  • Engenharia Sanitária e Ambiental, e
  • Engenharia Agronômica.

Importante que o candidato fique atento, pois, para confirmar a participação é necessário realizar um cadastro no sistema do processo seletivo. Logo em seguida, o interessado deve anexar uma cópia digitalizada, obrigatoriamente no formato de arquivo "PDF", de documento oficial com foto; declaração de escolaridade atualizada da instituição de ensino conveniada e, se necessário, a declaração para concorrer pelo sistema de cotas. 

Após a inscrição, o prazo para anexar a documentação se encerra às 18h do dia 13 de julho. Nesse sentido, o Ministério Público do Trabalho do MS assegura reserva para diversos grupos, sendo: 

  • 10% para pessoas com deficiência, 
  • 10% para minorias étnico-raciais (indígenas, quilombolas, ciganos e comunidades tradicionais) e 
  • 30% para candidatos negros.

Quando convocados, quem optar pelas cotas para negros, indígenas, quilombolas, ciganos e comunidades tradicionais deverão ainda passar por uma entrevista na Comissão de Heteroidentificação.

Estágio 2026

Esse edital busca atender demandas das unidades da Capital, Dourados e Três Lagoas e o certame será feito mediante uma análise curricular, que terá caráter eliminatório e classificatório, diferente do que foram as seleções anteriores que se valiam de provas escritas. 

Com isso, a pontuação máxima deve variar de acordo com o respectivo curso, sendo: 

  • 142 pontos para Direito, 
  • 102 para Jornalismo e 
  • 71 para as Engenharias.

Além de estágios anteriores na área, entre os critérios serão avaliados pontos como, por exemplo, a média do histórico escolar, monitorias, projetos de pesquisa e extensão. Em outras palavras, candidatos que não obtiverem o mínimo de 25 pontos poderão ser eliminados.

Esse estágio possui a jornada preferencial de quatro horas diárias, precisando totalizar 20 horas semanais. 

Para esse estágio no MPT-MS há a remuneração mensal de uma bolsa-estágio no valor de R$1.027,82, somados ao auxílio-transporte de R$11,58 por dia estagiado presencialmente e seguro contra acidentes pessoais. 

"Aqueles servidores públicos aprovados podem estagiar sem percepção de bolsa e auxílio, cumprindo carga mínima de 4 horas semanais", complementa o MPT-MS em nota.

É necessário que o estudante esteja matriculado nas instituições de ensino conveniadas para participar desse programa de estágio, bem como ter concluído, no momento da admissão, pelo menos o 1º ano (até o 2º semestre) para cursos com duração igual ou superior a seis semestres.

Inicialmente fica prevista a validade de um ano para essa seleção, que poderá ser prorrogada por igual período conforme julgado pela instituição. 

Maiores informações podem ser obtidas no endereço eletrônico https://www.prt24.mpt.mp.br/informe-se/estagiarios ou através do e-mail [email protected]

 

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MPMS

MP apura falta de transporte escolar que deixa alunos sem aulas na zona rural

Procedimento instaurado em Porto Murtinho investiga situação de 11 estudantes que frequentaram a escola apenas uma vez neste ano por falta de transporte

11/07/2026 13h30

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Ministério Público investiga ausência de transporte escolar para estudantes da zona rural de Porto Murtinho e busca garantir o acesso às aulas

Ministério Público investiga ausência de transporte escolar para estudantes da zona rural de Porto Murtinho e busca garantir o acesso às aulas Foto: Divulgação / MPMS

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A ausência de transporte escolar para estudantes da zona rural de Porto Murtinho motivou a abertura de um procedimento pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS). A investigação busca assegurar que crianças e adolescentes tenham garantido o direito de frequentar a escola, após a constatação de que parte dos alunos está sem acesso regular às aulas por falta do serviço.

A apuração é conduzida pela 1ª Promotoria de Justiça de Porto Murtinho e teve início após o recebimento de informações sobre possíveis falhas no transporte escolar oferecido pelo município. Durante a fase inicial das investigações, documentos encaminhados pelo Conselho Tutelar, pela Secretaria Municipal de Educação e por outros órgãos apontaram indícios de que estudantes residentes em propriedades rurais estavam sendo prejudicados.

Conforme o Ministério Público, o Conselho Tutelar identificou que 11 alunos matriculados em uma escola rural ficaram sem transporte para chegar à unidade de ensino. A situação envolve crianças e adolescentes que vivem em fazendas e outras propriedades afastadas da área urbana.

Em resposta ao órgão ministerial, a Secretaria Municipal de Educação informou que não há contrato específico para atender essa demanda e alegou dificuldades para criar uma nova linha de transporte, citando as grandes distâncias entre as propriedades e os limites dos contratos atualmente em vigor.

Como alternativa, o município chegou a sugerir a instalação de uma sala de aula em uma das propriedades rurais, desde que houvesse um espaço adequado para funcionamento.

No entanto, uma nova vistoria realizada pelo Conselho Tutelar apontou que o problema persiste. Segundo o levantamento, os estudantes conseguiram comparecer à escola apenas uma vez durante todo o ano letivo devido à falta de transporte.

As famílias relataram que não possuem condições financeiras ou meios próprios para realizar diariamente o deslocamento até a unidade escolar. Já a professora responsável informou que a baixa frequência tem comprometido o desenvolvimento pedagógico dos alunos e dificultado o acompanhamento do aprendizado.

O Ministério Público converteu a Notícia de Fato em Procedimento Preparatório para aprofundar a investigação. Além disso, determinou a inclusão do Município de Porto Murtinho e do Governo de Mato Grosso do Sul no polo passivo do procedimento.

A Promotoria também informou que adotará novas medidas para buscar uma solução para o caso, incluindo a atuação do Centro de Autocomposição de Conflitos e Segurança Jurídica (Compor/MPMS), na tentativa de garantir que os estudantes tenham acesso regular ao transporte e, consequentemente, à educação.

OPERAÇÃO JOVEM GUERREIRO

Morto em confronto jurou matar outros policiais, diz Bope

Comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais afirmou que terceiro suspeito de executar o soldado Marcelo Pimenta ostentava armas, dinheiro e ouro nas redes sociais

11/07/2026 12h30

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Tenente-coronel Rocha afirmou que suspeito morto em confronto apresentava perfil agressivo e já havia ameaçado outros policiais; operação permanece em Corumbá

Tenente-coronel Rocha afirmou que suspeito morto em confronto apresentava perfil agressivo e já havia ameaçado outros policiais; operação permanece em Corumbá Alicia Miyashiro

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O terceiro suspeito apontado pela investigação como participante direto da execução do soldado da Polícia Militar Marcelo Pimenta da Silva já havia feito ameaças a outros policiais antes de morrer em confronto com equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), na região de fronteira entre Brasil e Bolívia, em Corumbá. A informação foi revelada pelo comandante do Bope, tenente-coronel Rocha, durante a manhã deste sábado (11).

De acordo com o oficial, Waldiney Junior de Souza Alfonso, de 29 anos, apresentava um perfil considerado mais violento do que o normalmente encontrado pelas equipes de segurança. De acordo com Rocha, o suspeito ostentava armas, dinheiro e ouro, além de publicar ameaças direcionadas a policiais.

"Esse elemento, a gente já tinha em acompanhamento. Ele chegou a jurar outros policiais, falando de forma bastante agressiva, demonstrando armamento, dinheiro, ouro e algumas outras coisas. Era um elemento que fugia do perfil do criminoso rotineiro", afirmou o comandante.

Waldiney morreu na quinta-feira (10), durante uma operação desencadeada pelo Bope após informações de inteligência apontarem que ele estava escondido em uma área de mata, em uma propriedade rural na região de fronteira. Conforme a Polícia Militar, o suspeito reagiu à abordagem e atirou contra os policiais com uma pistola calibre 9 mm. Os militares revidaram, ele foi baleado, socorrido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Com a morte dele, os três homens apontados como executores diretos do assassinato de Marcelo Pimenta morreram em ações policiais desde o crime, ocorrido em 30 de junho. O primeiro suspeito morreu no mesmo dia do homicídio, durante confronto com equipes da Força Tática, enquanto o segundo, Rubens Zilio, foi morto dias depois durante uma emboscada enquanto era transferido sob escolta do Bope.

Durante a manhã, o tenente-coronel Rocha afirmou que a localização do último suspeito foi resultado de dez dias de buscas, realizadas em conjunto com a Polícia Federal, o 6º Batalhão da Polícia Militar e outras forças de segurança que atuam na Operação Jovem Guerreiro. Segundo ele, informações repassadas por colaboradores foram decisivas para o desfecho da ação.

Segundo o tenente-coronel Rocha, as equipes já esperavam uma possível reação do suspeito, uma vez que o grupo era considerado agressivo. Ele afirmou que a operação foi planejada para tentar prender o homem, mas que, ao perceber a aproximação dos policiais, ele atirou contra a equipe, que reagiu e neutralizou a ameaça.

Apesar da morte dos três suspeitos apontados como executores, as investigações prosseguem para identificar outros possíveis envolvidos que tenham participado da logística da ação criminosa, fornecido armamentos, facilitado a fuga ou prestado apoio ao grupo antes, durante ou após o assassinato do policial militar.

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