Cidades

NOVO PROCEDIMENTO

INSS passa a exigir biometria em novos pedidos de benefícios a partir de hoje

A mudança faz parte de um processo de modernização para garantir que os recursos públicos cheguem a quem realmente tem direito

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

21/11/2025 - 12h00
A partir desta sexta-feira (21), quem for pedir um novo benefício ao INSS terá que passar pela comprovação biométrica. A medida, criada para reforçar a segurança e evitar fraudes, vale apenas para novos requerimentos, ou seja, não atinge aposentadorias, pensões e auxílios que já estão ativos.

O INSS reforça que ninguém terá benefício bloqueado automaticamente. A atualização será feita aos poucos e, quando necessária, o próprio instituto vai avisar o segurado com antecedência. O objetivo é que a pessoa tenha tempo para emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN), documento que servirá como base para a coleta da biometria, sem prejuízo no pagamento.

Segundo o órgão, a mudança faz parte de um processo de modernização para garantir que os recursos públicos cheguem a quem realmente tem direito.

Quem não precisa fazer a biometria agora

A exigência fica suspensa para alguns grupos enquanto o governo não oferecer alternativas adequadas

  • Pessoas com mais de 80 anos;
  • Quem tem dificuldade de locomoção por questões de saúde (mediante comprovação);
  • Moradores de áreas de difícil acesso, como regiões atendidas pelo PREVBarco;
  • Migrantes em situação de refúgio e apátridas;
  • Brasileiros que vivem no exterior.

Além disso, até 30 de abril de 2026, não será obrigatório o cadastro biométrico para quem pedir:

  • Salário-maternidade;
  • Benefício por incapacidade temporária;
  • Pensão por morte.

Como será a implantação

  • 21 de novembro de 2025:

Todos os novos pedidos passam a exigir biometria. Serão aceitas as que já constam na CIN, na CNH ou no cadastro do TSE.

  • 1º de maio de 2026:

Quem não tiver nenhuma dessas biometrias precisará emitir a CIN para dar continuidade ao pedido. Para quem já tem biometria registrada, nada muda.

  • 1º de janeiro de 2028:

A CIN passa a ser o único documento biométrico aceito para requerimentos e manutenções de benefícios, unificando o sistema.

**Com informações da Agência Brasil**

ENEM X VESTIBULAR

Vestibular UEMS: prova acontece amanhã na Capital e em outros 18 municípios do Estado

Exame para ingressar na universidade estadual tem diferenças na redação e em número de questões comparada ao Enem

22/11/2025 07h35

Candidatos irão fazer prova de vestibular da UEMS neste domingo

Candidatos irão fazer prova de vestibular da UEMS neste domingo Valdenir Rezende / Arquivo

Depois do Enem, os vestibulares são os grandes bichos papões daqueles que querem iniciar uma graduação. Neste domingo (23), é a vez de fazer a prova quem deseja ingressar na Universidade Estadual do Estado, a UEMS.

Com duração de 5 horas, o exame inclui 60 questões objetivas nas áreas de Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Matemática. Além das questões de múltipla escolha, a redação que é tão aguardada no Enem também faz parte da avaliação no vestibular.

A jornalista e professora Bruna Lucianer dá aulas de redação desde 2022, e em entrevista ao Correio do Estado, explicou que a diferença entre ambos os exames não fica somente na quantidade de questões – o qual o Exame Nacional do Ensino Médio possui 30 questões a mais –, mas também entre as redações, a principal é na grade de correção.

“O Enem avalia e pontua a existência de uma solução para o problema do tema [proposta de intervenção], além de pontuar muito objetivamente os repertórios socioculturais do texto. A UEMS, assim como a UFMS, analisa com mais rigidez a presença e a utilização desses repertórios, além de não exigir proposta de intervenção”.

Candidatos irão fazer prova de vestibular da UEMS neste domingoBruna Lucianer, jornalista licenciada em Letras e professora de Redação desde 2022 - Reprodução Instagram @bruna_redacao

Bruna ainda reforça que o repertório para os vestibulares da universidade pública precisam ser bem escolhidos, de modo que o candidato consiga desenvolver da melhor forma possível, justamente devido à rigidez da correção.

Com os alunos, a professora conta que semanalmente os prepara para o desafio com redações na ‘forma’ que o vestibular pede, para que eles se adaptem ao modelo exigido em cada prova. Além disso, ela também revela avaliar os textos de acordo com a grade de correção de cada um dos vestibulares.

“Eu trabalho revezando temas Enem e Fapec [UEMS e UFMS], e elaboro os temas com as características específicas de cada prova, corrijo com a grade correspondente. Isso faz toda a diferença na preparação deles”, explica.

Conforme psicólogos e também professores aconselham, Bruna segue a mesma linha sobre os cuidados que o candidato precisa ter pré-prova. “Para esse momento o ideal é descansar e se concentrar. Dormir bem, se alimentar bem. E se tratando de redação, dar uma lida nas correções recentes, lembrar gargalos e potencialidades. Isso ajuda bastante”, comenta.

Como o tema é surpresa, a professora diz que a UEMS é imprevisível, mas acredita que nesse ano algumas das duas universidades públicas do estado – Estadual ou Federal –, podem apresentar discussão relacionada à tecnologia e/ou redes sociais.

DIA DA PROVA

Além do conhecimento e preparo do ano todo, no dia da prova é necessário que o candidato leve obrigatoriamente documento de identificação físico com foto. Nessa prova não serão aceitos documentos na versão digital.

Entre as opções que podem ser levadas estão carteiras expedidas pelos seguintes órgãos:

  • Comandos Militares;
  • Secretarias de Segurança Pública,
  • Institutos de Identificação;
  • Corpos de Bombeiros Militares;
  • órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.);

Além de passaporte, carteira de Trabalho e Previdência Social ou CNH.

Também é necessário levar caneta esferográfica de tinta preta ou azul em tubo transparente. A mesma condição serve para a garrafa de água, que deve ser de material transparente.

De acordo com o edital, o candidato deve comparecer ao local de prova com antecedência de 30 minutos do horário previsto. Os portões serão fechados às 8h, no horário oficial de Mato Grosso do Sul.

O local de prova de cada candidato, bem como a cadeira que sentará, está no edital de convocação divulgado na última segunda-feira (17). Clique aqui para conferir.

Além de Campo Grande, outros 18 municípios terão a aplicação das provas em suas respectivas unidades, são eles: Amambai, Aquidauana, Bataguassu, Cassilândia, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

Cidades

Spray de pimenta e armas de choque para mulheres ganham força, mas expõem impasse

Estados avançam em propostas para liberar spray de pimenta e armas de eletrochoque como instrumentos de autoproteção feminina

21/11/2025 23h00

Crédito: Grok / Imagem gerada por IA

Às vésperas do Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher, 25 de novembro, Estados avançam em propostas para liberar spray de pimenta e armas de eletrochoque como instrumentos de autoproteção feminina.

No Rio, o projeto que autoriza o spray aguarda sanção; no Amazonas, o "taser" (arma de choque) passa a ser permitido no dia 14.

A justificativa é semelhante: reforçar a defesa das mulheres em um país que registra, em média, quatro feminicídios por dia.

A produtora de eventos Eliane Zacarias, 49, acredita que o spray de pimenta salvou sua vida. Moradora do Rio de Janeiro, ela relata que, nos 25 anos em que esteve casada, foi vítima de diferentes formas de violência.

Encurralada

A rigidez da educação religiosa e a dependência emocional a impediram de denunciar. O medo, de reagir. Em 2023, após um comentário sobre um post no Instagram do marido, a situação escalou.

"Ele me encurralou entre a cama e a parede e começou a me agredir, com puxões de cabelo e socos na cabeça. Eu me vi trancada no quarto, sem ter para onde fugir. Consegui alcançar o spray e dei um jato no rosto dele", conta.

O tempo ganho com a reação permitiu que ela pedisse socorro. "Foi a primeira vez que consegui paralisar o agressor." Separada há três anos, Eliane ainda carrega o tubo de spray na bolsa. "Tenho medida protetiva, mas ele a quebra constantemente."

Casos como o de Eliane se somam a estatísticas crescentes. Segundo o Painel Violência Contra a Mulher, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), mais de 818 mil novos registros de violência doméstica ingressaram na Justiça este ano, até setembro.

A preocupação é também a base do Projeto de Lei nº 6.141/2025, aprovado pela Assembleia Legislativa do Rio e à espera de sanção A proposta, assinada pelos deputados Rodrigo Amorim (União), Sarah Poncio (SDD), Tia Ju (REP), Guilherme Delaroli (PL), Dionísio Lins (PP) e Marcelo Dino (União), estabelece medidas para garantir o acesso de mulheres ao spray de extratos vegetais, como o de pimenta.

No Amazonas, a Lei 7.753 permitirá, a partir do dia 14 de dezembro, que mulheres portem armas de eletrochoque de até 10 joules. Na proposta, o autor, deputado Felipe Souza (PRD), defendeu que a medida busca fortalecer a segurança e a autonomia das mulheres diante da "crescente violência".

Entre a vida e a morte

Para a ex-promotora de Justiça e advogada especialista em direito das mulheres, Gabriela Mansur, toda medida que amplia a capacidade defensiva da mulher é bem-vinda.

Gabriela considera iniciativas desse tipo como "recursos emergenciais" para reduzir danos e impedir agressões. Embora destaque que não podem substituir políticas públicas centrais.

"Em um cenário ideal, nenhuma mulher precisaria carregar spray, taser, botão do pânico ou sequer temer o próprio trajeto até o trabalho", ela pondera. "No entanto, em um país que falha sistematicamente na proteção das mulheres, qualquer instrumento adicional de defesa pode representar a diferença entre a vida e a morte."

Gabriela reforça que o Brasil segue entre os países que mais matam mulheres não por falta de leis, mas por ausência de implementação, estrutura e prioridade estatal. "Um país que não protege suas mulheres, não protege seu futuro", afirma.

A vice-presidente da Comissão Nacional de Gênero e Violência Doméstica do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), Izabelle Ramalho, pontua que transferir a responsabilidade da proteção para a mulher desvia o foco. "Embora possam revelar alguma sensibilidade ao problema, essas iniciativas não alcançam a raiz estrutural da violência de gênero".

Para Izabelle, o que transforma indicadores é a prevenção primária através da educação, somada à atuação coordenada da Justiça e ao fortalecimento das redes de acolhimento.

Ela destaca ainda o risco operacional: a vítima, sem treinamento equivalente ao de um policial, pode perder o dispositivo para o agressor. "Esse fator pode, inclusive, agravar a violência, já em curso, ampliando ainda mais a vulnerabilidade e os riscos à sua integridade."

Casos recentes reforçam essa inquietação. No último 1.º de novembro, uma jovem de 20 anos foi assassinada ao reagir a uma tentativa de assalto usando spray de pimenta. Um suspeito reagiu e atirou. Ele foi preso na terça, 18, na Bahia.

A discussão avança também no campo jurídico. Especialistas lembram que há forte entendimento de que a regulação de dispositivos controlados é competência da União, tornando leis estaduais vulneráveis a ações de inconstitucionalidade. Projetos semelhantes já enfrentaram resistência em outras unidades da Federação.

Em 2024, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), vetou projeto semelhante sob o argumento de que Estados e municípios não podem disciplinar produtos controlados nem regular armas deste tipo.

Produto controlado

No Amapá, uma iniciativa similar foi vetada este ano por suposta inconstitucionalidade e aguarda decisão sobre a manutenção do veto.

O advogado criminalista Matheus Sardinha explica que o spray de pimenta é um Produto Controlado pelo Exército (PCE) - sua fabricação, compra e uso exigem autorização.

Para civis fora de atividades de segurança, o emprego do spray pode gerar responsabilização administrativa e até criminal, com penas que variam de seis meses a quatro anos.

O uso de armas de eletrochoque, como tasers, é regulamentado no Brasil principalmente para forças de segurança e profissionais legalmente autorizados.

Não há uma norma federal que discipline de forma clara e específica a compra e o porte desses dispositivos por civis.

Internet

No Congresso, tramitam projetos que buscam autorizar o acesso controlado tanto ao spray quanto ao taser. Algumas propostas são gerais, para qualquer maior de idade; outras, específicas, como para mulheres com medida protetiva.

Apesar das restrições legais, sprays e dispositivos de eletrochoque podem ser facilmente encontrados para venda na internet, com entrega rápida e sem menção a exigências ou riscos

No Rio de Janeiro, o Projeto de Lei nº 6.141/2025 busca transformar o spray de extratos vegetais, como o spray de pimenta, em um instrumento de defesa em situações como a enfrentada por Eliane Zacarias. Os autores do projeto defendem que o dispositivo é "eficaz, acessível e não letal", capaz de criar tempo para que a mulher peça ajuda.

"Diferentemente de outros instrumentos de defesa, trata-se de um meio proporcional, que não atenta contra a vida do agressor, mas assegura à mulher condições de preservar a sua", afirma o texto

Dois frascos por mês

A proposta também pontua que, apesar das políticas públicas existentes, "muitas mulheres continuam desamparadas diante da escalada da violência".

Aprovado pela Assembleia Legislativa, o projeto aguarda sanção do governador Cláudio Castro. Caso vire lei, a venda seria restrita a até dois frascos por mês, apenas para mulheres maiores de 18 anos, e limitada a estabelecimentos farmacêuticos

Além disso, a concentração máxima seria de 20%. O Estado também ficaria autorizado a fornecer o spray gratuitamente a mulheres com medida protetiva.

Certidão negativa

No Amazonas, a Lei nº 7.753 foi sancionada em 15 de setembro. Ela autoriza mulheres maiores de 18 anos, residentes no Estado, a adquirir, possuir e portar armas de incapacitação neuromuscular, com potência máxima de 10 joules, para uso não letal voltado à defesa pessoal. Não estão incluídas armas de eletrochoque com dardos energizados.

A legislação exige que a usuária apresente certidão de antecedentes criminais negativa e laudo psicológico. Entre outros requisitos, também deverá fazer um curso de orientação. A proposta é de autoria do deputado Felipe Souza (PRD).

 

