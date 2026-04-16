Instagram derruba perfis de MC Ryan e outros influenciadores presos pela PF

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O Instagram derrubou os perfis do cantor MC Ryan, do seu empresário Chrys Dias e da mulher dele, Débora Paixão, após os três serem presos pela Polícia Federal na Operação Narco Fluxo, contra lavagem de dinheiro, deflagrada na quarta-feira, 15.

Quando um usuário tenta encontrar o perfil dos acusados, encontra a seguinte mensagem: "Esta página não está disponível. O link em que você clicou pode não estar funcionando, ou a página pode ter sido removida". A Meta, responsável pelo Instagram, afirmou que não vai comentar sobre o caso.

Com 15,6 milhões de seguidores no Instagram, Ryan Santana dos Santos, conhecido como MC Ryan SP, foi preso temporariamente. Como mostrou o Estadão, ele é suspeito de liderar uma engrenagem criminosa voltada à lavagem de dinheiro do crime organizado e do tráfico de drogas, com uso de bets, rifas ilegais e empresas ligadas à produção musical e ao entretenimento.

Segundo a PF, o esquema movimentou R$ 1,6 bilhão para o crime organizado. O funkeiro ainda teria estruturado "empresas prateleiras" e firmado contratos com a fintech Cartos Sociedade de Crédito, especializada em pagamentos instantâneos, para perpetuar o esquema.

A defesa de Ryan informou que todos os valores que transitam nas contas do funkeiro "possuem origem devidamente comprovada, sendo submetidos a rigoroso controle e ao regular recolhimento de tributos".

A Cartos é alvo da Operação Compliance Zero, que atinge o Banco Master, e da Operação Sem Desconto, que investiga fraudes bilionárias no INSS que lesaram aposentados e pensionistas. O Estadão pediu manifestação da Cartos sobre as investigações da Polícia Federal que atingem a empresa. O espaço está aberto para manifestação.

Um relatório da Polícia Federal destaca que a CPI das Bets solicitou a quebra de sigilo bancário da fintech. Para os investigadores, a medida foi motivada por indícios de "utilização de infraestrutura bancária para a lavagem de dinheiro oriundo de jogos de azar e a sua respectiva associação com organizações criminosas e influenciadores digitais".

Também apontado como parte do esquema, Chrys Dias tinha 15 milhões de seguidores em seu perfil do Instagram. O número cresceu principalmente a partir da amizade de Chrys com MC Ryan, além de postagens com pessoas famosas, como o cantor Oruam e o influenciador Gordão da XJ.

Já a sua mulher, Débora Paixão, também apontada por envolvimento no esquema, tinha 10,2 milhões de seguidores e, além de conteúdos parecidos com os do marido, lançaria uma marca de cosméticos chamada Giord. As defesas de Dias e de Débora não foram localizadas.