Cidades

Reditec 2025

Instituto Federal banca Bonito para 1,2 mil pessoas por quatro dias

Encontro reúne pró-reitores e empresas de inovação em um dos maiores eventos já realizados no Estado

Alison Silva

Alison Silva

15/08/2025 - 10h20
Reconhecida pelo ecoturismo de Mato Grosso do Sul, a cidade de Bonito recebe entre os dias 2 e 5 de setembro cerca de 1,2 mil participantes da 49ª Reunião Anual dos Dirigentes das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Reditec), evento promovido pelo Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal (Conif) com apoio institucional do Ministério da Educação, Governo de Mato Grosso do Sul e prefeituras de Bonito e Jardim.

O evento, que reunirá reitores, pró-reitores, diretores-gerais e empresas de inovação e soluções em educação, será sediado no Centro de Convenções de Bonito e também no Campus do Instituto Federal de Jardim.

A reunião, que em 2023 foi realizada em Natal (RN) e, em 2024, em Caldas Novas (GO), repete a fórmula de unir discussões de políticas públicas da educação profissional a destinos de alto apelo turístico. Em Bonito, a expectativa é de impactos diretos na rede hoteleira, no comércio, no transporte aéreo e nos atrativos turísticos. Empresários da Rota Bonito Serra da Bodoquena já se preparam para o aumento no fluxo de visitantes.

Elaine Cassiano, reitora do IFMS, falou que a escolha de Bonito busca unir “a excelência da educação profissional e tecnológica à valorização de um dos destinos de ecoturismo mais reconhecidos do Brasil, símbolo de conservação ambiental e de potencial econômico sustentável”.

A cidade será palco de mais de 50 atividades, entre painéis, palestras, mesas-redondas, feira de economia solidária, conferências, apresentações culturais e espaço permanente de interação. “Estamos preparando cada detalhe com muito cuidado para que todos tenham uma experiência completa de formação, troca e reconhecimento da força da nossa rede. Assim, traduzimos na prática o tema desta edição, mostrando que a inspiração que vem do local pode gerar impacto e alcance globais", afirma a reitora.

O tema deste ano, "A Rede Federal é maior do que o mundo: inspiração local, alcance global", foi inspirado na obra do poeta sul-mato-grossense Manoel de Barros e reafirma o papel da Rede Federal como agente de transformação social a partir dos territórios.

A programação da Reditec 2025 está organizada em seis eixos temáticos:

  1. Educação Profissional e Tecnológica – Presente e Futuro
  2. Financiamento, Governança e Eficiência Institucional
  3. Gestão Acadêmica, Estudantil e de Pessoas
  4. Extensão, Impacto Social e Internacionalização
  5. Expansão, Interiorização e Desenvolvimento Regional
  6. Inovação, Tecnologia e Comunicação na Gestão Pública

A identidade visual foi criada com base em três pilares — geometria, grafismo e inspiração indígena — e utiliza as cores azul, laranja e verde em referência ao trabalho do artista plástico corumbaense José Ramão Pinto de Moraes (Jorapimo), que retratava o Pantanal e o Casario do Porto de Corumbá.

A Rede Federal de Educação é formada por 41 instituições: 38 institutos federais (dez deles em Mato Grosso do Sul), dois Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets) e o Colégio Pedro II.

Previsão do tempo

Confira a previsão do tempo para hoje (15) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Sol e tempo seco seguem firmes em todo o estado

15/08/2025 04h30

Gerson Oliveira / Correio do Estado

Nesta sexta-feira (15), a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica manterá o tempo estável em todo o Mato Grosso do Sul, com predomínio de céu claro a parcialmente nublado e ausência de condições para chuva.

As temperaturas apresentarão rápida elevação ao longo do dia, especialmente nas tardes, onde as máximas podem atingir valores superiores a 35°C.

As temperaturas mínimas permanecerão amenas nas primeiras horas da manhã, variando entre 9°C e 11°C, sobretudo na metade sul do estado.

A umidade relativa do ar permanecerá baixa, com valores mínimos entre 8% e 20% em grande parte do território, configurando estado de atenção conforme critérios da Organização Mundial da Saúde (OMS) e elevando o risco de incêndios florestais.

A presença do ar seco favorecerá alta amplitude térmica diária, com diferenças entre as temperaturas mínimas e máximas podendo exceder os 20°C no mesmo dia.

Algumas recomendações para enfrentamento do tempo extremamente seco:

  • Evitar atividades físicas nas horas mais quentes e secas do dia.
  • Beber bastante líquido.
  • Umidificar os ambientes.
  • Redobrar atenção quanto ao uso de fogo e descarte de materiais que possam provocar incêndios.

Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado: 

  • Para Campo Grande, estão previstas temperatura mínima de 14°C e máxima de 29°C. 
  • A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 12°C e 32°C. 
  • Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 13°C e a máxima de 30°C. 
  • O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 11°C e máxima de 33°C. 
  • As cidades da região do Bolsão, no leste do estado, terão temperaturas entre 11°C e 31°C. 
  • Anaurilândia terá mínima de 12°C e máxima de 27°C. 
  • A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 10°C e máxima de 28°C. 
  • Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 11°C e 26°C. 
  • Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 9°C e máxima de 27°C. 

Cidades

Transpetro: furto de combustível cai 90% em 5 anos com R$ 100 mi anuais investidos em segurança

O número de ocorrências registradas pela companhia caiu de 201 em 2020 para 25 em 2024

14/08/2025 23h00

Foto: Gerson Oliveira

A Transpetro informou nesta quinta-feira, 14, ter conseguido reduzir em cerca de 90% o número de furtos e tentativas de furtos de combustíveis nos últimos cinco anos. O número de ocorrências registradas pela companhia caiu de 201 em 2020 para 25 em 2024. De janeiro a junho de 2025, a Transpetro contabilizou 17 derivações clandestinas em sua malha de dutos.

A empresa comunicou que investe, em média, cerca de R$ 100 milhões por ano na segurança dos 8,5 mil quilômetros de dutos que transportam petróleo e derivados em todo país.

"Essa operação é essencial para o abastecimento de combustíveis no Brasil. Os investimentos contínuos incluem o uso de tecnologias para monitoramento ostensivo, a aplicação de soluções de detecção avançada, equipes de campo especializadas e supervisionadas continuamente por um centro de controle dedicado à proteção de dutos", informou a Transpetro, em nota à imprensa

A Transpetro transporta aproximadamente 650 bilhões de litros de petróleo, derivados e biocombustíveis anualmente, numa operação logística que inclui dutos em 18 Unidades da Federação, conectando 48 terminais.

Os investimentos em segurança visam ainda a integridade dos dutos, a prevenção de acidentes ou intervenções indevidas e o abastecimento do mercado.

 

 

