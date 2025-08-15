Instituto Federal banca Bonito para 1,2 mil pessoas por quatro dias

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Reconhecida pelo ecoturismo de Mato Grosso do Sul, a cidade de Bonito recebe entre os dias 2 e 5 de setembro cerca de 1,2 mil participantes da 49ª Reunião Anual dos Dirigentes das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Reditec), evento promovido pelo Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal (Conif) com apoio institucional do Ministério da Educação, Governo de Mato Grosso do Sul e prefeituras de Bonito e Jardim.

O evento, que reunirá reitores, pró-reitores, diretores-gerais e empresas de inovação e soluções em educação, será sediado no Centro de Convenções de Bonito e também no Campus do Instituto Federal de Jardim.

A reunião, que em 2023 foi realizada em Natal (RN) e, em 2024, em Caldas Novas (GO), repete a fórmula de unir discussões de políticas públicas da educação profissional a destinos de alto apelo turístico. Em Bonito, a expectativa é de impactos diretos na rede hoteleira, no comércio, no transporte aéreo e nos atrativos turísticos. Empresários da Rota Bonito Serra da Bodoquena já se preparam para o aumento no fluxo de visitantes.

Elaine Cassiano, reitora do IFMS, falou que a escolha de Bonito busca unir “a excelência da educação profissional e tecnológica à valorização de um dos destinos de ecoturismo mais reconhecidos do Brasil, símbolo de conservação ambiental e de potencial econômico sustentável”.

A cidade será palco de mais de 50 atividades, entre painéis, palestras, mesas-redondas, feira de economia solidária, conferências, apresentações culturais e espaço permanente de interação. “Estamos preparando cada detalhe com muito cuidado para que todos tenham uma experiência completa de formação, troca e reconhecimento da força da nossa rede. Assim, traduzimos na prática o tema desta edição, mostrando que a inspiração que vem do local pode gerar impacto e alcance globais", afirma a reitora.

O tema deste ano, "A Rede Federal é maior do que o mundo: inspiração local, alcance global", foi inspirado na obra do poeta sul-mato-grossense Manoel de Barros e reafirma o papel da Rede Federal como agente de transformação social a partir dos territórios.

A programação da Reditec 2025 está organizada em seis eixos temáticos:

Educação Profissional e Tecnológica – Presente e Futuro Financiamento, Governança e Eficiência Institucional Gestão Acadêmica, Estudantil e de Pessoas Extensão, Impacto Social e Internacionalização Expansão, Interiorização e Desenvolvimento Regional Inovação, Tecnologia e Comunicação na Gestão Pública

A identidade visual foi criada com base em três pilares — geometria, grafismo e inspiração indígena — e utiliza as cores azul, laranja e verde em referência ao trabalho do artista plástico corumbaense José Ramão Pinto de Moraes (Jorapimo), que retratava o Pantanal e o Casario do Porto de Corumbá.

A Rede Federal de Educação é formada por 41 instituições: 38 institutos federais (dez deles em Mato Grosso do Sul), dois Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets) e o Colégio Pedro II.

