Instituto irá resgatar peixes "ilhados" em poças no Rio da Prata

Após 14 dias monitorando o trecho do rio Prata que secou no município de Jardim, o Instituto Guarda Mirim Ambiental resgata, nesta sexta-feira (19), os primeiros peixes

Laura Brasil

18/09/2025 - 16h53
O Instituto Guarda Mirim Ambiental, que está acompanhando a situação dramática de peixes que ficaram ilhados em poças, prepara a primeira remoção dos animais devido ao Rio da Prata ter secado em uma extensão estimada de 6 km, acima da ponte do Curê, em Jardim.

Pelo segundo ano, os peixes estão sobrevivendo em diversos pontos onde poças de água se formaram e estão diminuindo a cada dia. Conforme explicou o presidente do instituto, Nisroque da Silva Soares, são vários fatores que contribuem para a criticidade da situação.

“É o Rio da Prata importante para toda a região, é um rio cênico, por isso a nossa preocupação. Não é um riozinho qualquer, não é um córrego, ele é fundamental. Se a gente não se preocupar com esse local que está acima dos pontos turísticos, embora nesses locais ele continue fluindo bem por ter três nascentes abaixo desse ponto que o estão alimentando, ele tá mantendo. Precisamos levantar essa problemática e ver o que pode ser feito para minimizar”, explicou Nisroque.

Como apontou ao Correio do Estado, a situação está se repetindo mais uma vez, e é preciso chamar a atenção das autoridades para um planejamento alinhado que tente reduzir os danos na região.

“Acredito que, para minimizar a situação, é preciso ser feito um reflorestamento, a conservação da mata ciliar, das pequenas nascentes que alimentam esse rio, o banhado que alimenta o Rio da Prata e que foi muito atacado, durante algum período, com drenos e outras intervenções. Ou se criar um parque, ou aumentar o Parque da Serra da Bodoquena, onde nasce o rio que está na margem da Serra da Bodoquena, e criar uma unidade de conservação”, pontuou.

Crédito: Instituto Guarda Mirim Ambiental

Realocamento dos peixes

O grupo do Instituto, formado por oito pessoas, está realizando o monitoramento desde o dia 6 de setembro e inicia a remoção dos peixes nesta sexta-feira (19), de poças que estão quase secas.

“Nesse primeiro momento, a ação não vai ser grande porque são cardumes pequenos, numa parte em que o rio está secando muito rápido. Deve dar uma viagem apenas.”

No ano anterior, o Instituto realizou duas intervenções para a retirada dos peixes, e a estimativa foi a remoção de mais de 600 animais, que posteriormente foram devolvidos em outro ponto do rio.

Já nessa primeira intervenção, Nisroque explicou que o grupo vai atuar nas poças menores, em que os animais precisam ser retirados imediatamente devido à velocidade com que a água está evaporando.

A expectativa, para a próxima semana, caso não caia a chuva tão esperada, é de um trabalho maior em outra poça, que está conseguindo se manter por ter um pouco mais de água.

“Vamos utilizar, para o resgate dos peixes, a nossa caminhonete, oxigênio, duas caixas d’água, a equipe de busca e a de transporte.”

Além dos voluntários do Instituto, outras pessoas irão participar. Neste ano, o Atrativo Recanto Ecológico Rio da Prata e o Instituto Homem Pantaneiro (IHP) não irão auxiliar com efetivo, mas enviaram recursos. Também auxiliam a Polícia Militar Ambiental (PMA) e proprietários rurais.

A ação ocorre com aval do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), que autorizou a retirada dos animais.

“A situação é desesperadora. Temos imagens na sequência, e a água seca muito rápido, parece que é um sumidouro, ela some de repente. É assustador. Essa intervenção de amanhã tem que ser rápida porque as duas poças estão esvaindo gradualmente.”

A estimativa, segundo o presidente, é que uma das poças, onde os peixes estão lutando pela sobrevivência, tenha seis metros por dois, enquanto a outra possua dez metros por quatro.

Entre as espécies observadas, os peixes ilhados incluem:

  • piraputanga;
  • curimba;
  • lambari;
  • pequenos peixes.

“Dourados não vimos. Geralmente ele se esconde um pouco. Amanhã vamos confirmar se há essa espécie. Mas, na poça grande onde iremos fazer a próxima ação, avistamos a presença do peixe-dourado.”

 

Secas em principais rios de MS

Em 2024, como acompanhou o Correio do Estado, os principais rios que alimentam o Ecoturismo e o Pantanal secaram

Os rios da Prata e Miranda, os quais têm não só importância econômica – abastecendo água direta e exclusivamente ao menos três cidades de MS ou pouco mais da metade (51%) da população sul-mato-grossense –, mas também para a manutenção de um sistema complexo de biodiversidade, têm apresentado uma série de sinais de degradação, com trechos que chegaram a secar integralmente ao longo de 11 km de percurso.

Naquele período, tanto o Rio da Prata quanto o Rio Miranda sofreram pressão diante da estiagem severa e da constatação de passivos ambientais em áreas de Cerrado. Por isso, suas respectivas sobrevidas entraram na pauta de inquéritos do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS).

Espetáculo da natureza sul-mato-grossense

 

 

 

Lazer

Audiência debate melhorias na 14 de Julho e cobra responsabilidades da Prefeitura

O debate contou com a presença de representantes de comerciantes da Rua, ambulantes, frequentadores e profissionais de segurança

18/09/2025 16h00

Audiência Pública foi promovida pelo vereador Jean Ferreira

Audiência Pública foi promovida pelo vereador Jean Ferreira Divulgação/Câmara de CG

Em Audiência Pública promovida na Câmara Municipal de Campo Grande na última quarta-feira (17), foram debatidas propostas voltadas à organização na Rua 14 de Julho, um dos polos de cultura, lazer e economia da Capital. O debate foi proposto pelo vereador Jean Ferreira (PT), vice-presidente da Comissão Permanente de Juventude da Câmara. 

O debate teve a presença de representantes de bares locais, ambulantes, frequentadores da Rua, artistas e profissionais da área de segurança. 

Para o vereador Jean, a Audiência foi motivada em razão dos casos de violência ocorridos nas últimas semanas na 14. Em um dos casos, como noticiado pelo Correio do Estado, Ismael Eliel Rodrigues de Souza, de 22 anos, foi morto a facadas durante a madrugada do dia 7 de setembro na Rua Maracaju, esquina com a Rua 14 de Julho.

Testemunhas relataram que Ismael teria sido atacado por um homem conhecido como “Totó”, supostamente por dívidas relacionadas ao tráfico de drogas. A companheira da vítima, que não presenciou o crime, e uma amiga dela confirmaram a versão.

Durante o trabalho da polícia, a situação se agravou quando pessoas que passavam começaram a arremessar garrafas, pedras e outros objetos contra os militares. Para conter os ataques, a equipe da Força Tática reagiu com disparos de balas de borracha, dispersando os agressores. 

“Precisamos debater a segurança na 14. A questão da segurança envolve ainda a ausência do Executivo em fazer a organização do espaço enquanto local público de lazer. Existe vida de cultura ali, mas também há os moradores”, afirmou Jean durante o debate, salientando que Campo Grande tem um público sedento por lazer e que é dever do poder público organizar e fomentar essa necessidade, pensando na geração de emprego e fortalecimento da economia. 

Representando os bares na 14 de Julho, Leonardo Soldati sugeriu a criação de um grupo de trabalho para discutir soluções às problemáticas apresentadas na audiência, a fim de melhorar o diálogo com a prefeitura. 

Soldati reforçou que o Centro da cidade tem grande potencial, o que motivou novos empreendimentos na região. Também reforçou a necessidade em regular o trabalho dos ambulantes, que seguem vendendo depois que os bares são fechados no horário estabelecido. 

“Muitas vezes, as gestões têm dificuldade em entender a cultura como fator positivo para a segurança. Juntar pessoas sempre vai trazer impacto. Cultura e segurança não podem ser opostos”, afirmou Vinicius Gades, articulador da Associação dos Bares de Goiânia, que contribuiu com a Audiência trazendo como exemplo a Rua do Lazer, na capital de Goiás. 

Audiência Pública foi promovida pelo vereador Jean FerreiraVida noturna na 14 de Julho / Divulgação Bar Má Donna

Segurança 

A comandante do 1° Batalhão da Polícia Militar, coronel Cleide Maria, que atua no Centro, citou a parceria da PM nas iniciativas para qualidade de vida da população, citando que os bares da 14 representam um polo de cultura, convivência e geração de emprego. 

“Momentos como este, de diálogo democrático, são importantíssimos. É um assunto que impacta a vida dos moradores, comerciantes e frequentadores”, afirmou e acrescentou que “a Polícia existe para manutenção da ordem e segurança da sociedade, sem reprimir a legitimidade de empreender e se divertir”.

Para o presidente da Associação dos Guardas Municipais, Hudson Bonfim, é viável a aprovação de uma lei municipal para fechar a Rua 14 de Julho aos finais de semana, bem como a criação de um grupo de estudos para discutir as melhorias necessárias. 

“Estamos fazendo trabalho intensivo ali na área central. Temos que pensar num contexto geral, nos profissionais que ali atuam, nos ambulantes”. 

Atuação do poder público

A lei de criação do Corredor Cultural e Gastronômico da Rua 14 de Julho foi aprovada em 2024, de autoria do vereador Ronilço Guerreiro. Durante o debate, Guerreiro ressaltou que há muitas opções de comércio próximo aos bairros de Campo Grande e que é preciso “trazer atrativos culturais para o Centro da cidade”. 

Entre as necessidade do local, ele citou a intensificação da segurança (contando também com a Guarda Municipal), respeito aos moradores, banheiros para os frequentadores, discutir legislações específicas para os ambulantes e a responsabilidade de limpeza do ambiente. 

Para a vereadora Luiza Ribeiro, o poder público tem falhado na atuação na Rua, como por exemplo na questão dos ambulantes e da limpeza urbana, que são atribuições da Prefeitura. 

“A Prefeitura tem competência específica. Nessa gestão, há uma total ausência com suas responsabilidades. A lavagem das calçadas depois dos eventos é algo básico. Como a prefeitura não consegue fazer isso?”, perguntou. 

A vereadora acrescentou ainda que, apesar das dificuldades, o movimento que ocorre hoje na 14 de Julho é muito importante para reviver esse espaço no Centro da cidade. 

14 de Julho

Em 2018, a Prefeitura de Campo Grande deu início a um dos maiores projetos de revitalização e intervenção urbana já realizados na Capital. Foram cinco anos de obras, que envolveram a instalação de fiação subterrânea, trazendo limpeza à paisagem, ampliação de 35 quilômetros de calçadas acessíveis, iluminação de LED, mobiliário urbano totalmente novo, com bancos, lixeiras e outros 78 conjuntos, além do plantio de 1.300 árvores.

No período de obras, o processo foi desgastante, especialmente para os comerciantes. A queda no movimento, as incertezas e a redução nas vendas foram alguns dos vários desafios. No entanto, vários resistiram. Hoje, a Rua 14 de Julho tem mais de 500 lojas e pontos comerciais, mostrando que está mais viva do que nunca.

Quem caminha pelo Centro hoje encontra calçadas largas, acessibilidade, arborização reforçada, postes modernos e iluminação que valoriza a arquitetura e a segurança. O visual renovado traz à rua um novo status de cartão-postal, sendo palco de eventos culturais, especialmente os bares, com shows de rock e encontros musicais, e datas comemorativas, como o Natal Iluminado.

Além de embelezar e valorizar a região, a revitalização trouxe novas lojas, cafeterias e fez reviver a vida noturna na região, que há anos estava parada. A abertura de bares, pizzarias, lounges e lanchonetes faz da 14 de Julho uma nova opção de lazer quando o comércio encerra as atividades. 
 

Audiência Pública foi promovida pelo vereador Jean FerreiraApós uma reforma completa, a Rua 14 de Julho, onde a cidade nasceu, agora vive uma nova fase, com maior concentração de vida noturna, mas sem deixar de lado seu aspecto de via comercial. / Foto: Gerson Oliveira

Cidades

MP investiga prefeitura que pagou "universitários" para transportar alunos de ensino médio

A investigação foca em um convênio destinado a apoiar a participação de estudantes em jogos escolares.

18/09/2025 15h43

Ministério Público de Mato Grosso do Sul abriu a investigação

Ministério Público de Mato Grosso do Sul abriu a investigação Foto: MPMS

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou um inquérito civil para apurar possíveis irregularidades em uma parceria firmada entre a Prefeitura de Rio Brilhante e a Associação de Universitários de Rio Brilhante (AUNIRIO). A investigação, conduzida pela 2ª Promotoria de Justiça da comarca, foca em um convênio destinado a apoiar a participação de estudantes em jogos escolares.

O Ministério Público levantou questionamentos sobre a legalidade da parceria, destacando a aparente incompatibilidade entre a natureza da entidade contratada, uma associação de universitários, e o público beneficiado, que são alunos da educação básica. Segundo o documento, essa discrepância "contrasta com o público-alvo da política pública beneficiada".

Conforme o despacho assinado pelo Promotor de Justiça Alexandre Rosa Luz em 11 de setembro de 2025, o Termo de Convênio nº 047/2025 foi estabelecido para atender estudantes da rede municipal e estadual de ensino básico, selecionados para os Jogos Escolares da Juventude em Três Lagoas.

No entanto, a Promotoria já havia solicitado à prefeitura os documentos do convênio e a prestação de contas. Após a análise inicial, o MPMS considerou que existem "elementos mínimos para apuração de possível irregularidade", o que motivou a conversão do procedimento para Inquérito Civil, uma fase mais aprofundada da investigação.

