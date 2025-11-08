Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

SEGURANÇA PÚBLICA

Inteligência da Bolívia teme escalada do "terror" com expansão do PCC na fronteira

Organizações estariam se conectando em território boliviano para terem mais rotas de tráfico, o que pode levar à violência

Rodolfo César, de Corumbá

08/11/2025 - 09h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O setor de Inteligência da Polícia Boliviana está com uma investigação em curso, que acabou tendo um relatório parcial divulgado em 28 de outubro, que sugere que o Primeiro Comando da Capital (PCC), organização criminosa brasileira, está demandando que a produção siga crescendo no país vizinho.

O uso da cocaína foi apontado como em crescimento, bem acima de outras drogas, como maconha, ecstasy e anfetaminas, principalmente em países da União Europeia.

Os dados mais recentes do conselho europeu mostram que os usuários de cocaína aumentaram em 42,3%, entre 2016 e 2021, enquanto o número de usuários de anfetaminas teve crescimento de 37,9%.

Apesar do lapso temporal da pesquisa, as investigações e a movimentação de organizações criminosas neste ano estão sugerindo que esse aumento identificado só vem sendo consolidado e, com isso, as rotas para o tráfico acabam sendo mais demandadas, incluindo o trajeto que corta Mato Grosso do Sul.

Com esse cenário, outras organizações estão associadas ou vinculadas ao PCC para manterem o domínio em regiões dos departamentos de Santa Cruz de la Sierra, que dá acesso ao Brasil via Corumbá, além de Cáceres (MT), e Beni, que se conecta com Rondônia e tem ligação principalmente por Guajará-Mirim.

“De acordo com análise efetuada até 28/10/2025, referindo-se a duas principais estruturas criminais de alto valor que operam no território nacional [boliviano], que são: A) a rede transnacional liderada pelo cidadão uruguaio Sebastián Marset, ‘Rey del Sur’; B) a organização nacional encabeçada por Yasser Andrés ‘Coco’ Vásquez Cardona. Ambas representam uma ameaça iminente à segurança interna e regional, com indícios de escalada violenta associada a alianças com o Primeiro Comando da Capital (PCC), do Brasil”, especificou o informe da polícia, divulgado pelo jornal El Deber.

Essas conexões transnacionais identificadas pelo setor de Inteligência da Polícia Boliviana dão indícios de que existe uma possível conexão sem fronteiras entre criminosos tanto na Bolívia como no Brasil, com ramificações no Paraguai.

O interesse dessas conexões é exclusivamente para favorecer rotas que fornecem drogas e, potencialmente, armas, além de serem um caminho para a geração de grandes lucros.

O atual governo boliviano está na reta final de seu mandato, e o ministro de Governo, Roberto Ignacio Ríos Sanjinés, ressaltou que o trabalho contra o narcotráfico segue integrado com diferentes forças de segurança para combater as organizações criminosas. Ele divulgou um balanço de ações em uma rede social.

“Foram apreendidas 175,25 toneladas de cocaína e 1.624,51 toneladas de maconha, entre plantios e substâncias destinadas à distribuição. Ainda, foram destruídas 5.242 fábricas de pasta base e 402 laboratórios de cristalização, além de 248 aeronaves apreendidas e 391 pistas clandestinas destruídas. Hoje, podemos afirmar que demos passos importantes para fortalecer nossa Polícia Boliviana”, defendeu Roberto Sanjinés, que está deixando o cargo com o fim do atual governo.

Por conta do cenário político, não houve referências por parte do atual ministro sobre o combate à corrupção dentro da polícia. Contudo, esse é um outro desafio a ser enfrentado, conforme sugere o documento do setor de Inteligência.

Os criminosos estariam com pessoas “infiltradas” em forças de segurança do país vizinho para conseguir antecipar informações de investigações.

Conforme as investigações especializadas, membros da Armada e da Polícia Boliviana teriam se corrompido e estiveram envolvidos em 12 sequestros de pessoas ligadas a traficantes em uma área onde o PCC passou a atuar por meio da logística do uruguaio Sebastian Marset, desbancando criminosos que antes atuavam em partes do país.

As apurações indicaram que quatro servidores já foram identificados e que Marset teria apoio desses infiltrados.

Sobre o combate à corrupção policial, o caso mais recente ocorreu em 22 de setembro, quando dois militares e um policial foram presos por suspeita de ligação com o traficante Yasser Vásquez em crimes ocorridos no departamento de Beni.

COMBATE BINACIONAL

Oficialmente, ainda não existe a confirmação de que forças de segurança brasileiras e bolivianas estão trabalhando focadas para prender Sebastian Marset e Yasser Vásquez, os dois nomes destacados pela Inteligência da Polícia Boliviana.

Porém, por conta da complexidade desse caso, fontes na Polícia Federal (PF) ressaltaram que é um assunto delicado para ser divulgado o andamento das investigações.

No contexto de trabalho fronteiriço, o superintendente da PF em Mato Grosso do Sul, Carlos Henrique Cotta D’Angelo, ressaltou que o trabalho investigativo atual está baseado, de forma geral, em combater o lado financeiro das organizações criminosas, sem mencionar nomes de grupos.

“A grande massa da prática da criminalidade envolve a busca pelo lucro, sempre há esse viés. A criminalidade aumenta porque há retorno de lucro. A forma mais inteligente de atuar é sufocar a parte econômica do crime. O dia em que o crime ficar mais custoso e desinteressante pelo lucro, haverá um resultado mais efetivo. Essa é uma lógica global”, comentou D’Angelo em visita feita a Corumbá, durante a posse do novo delegado-chefe da Delegacia do município, no dia 31 de outubro.

Segundo a PF, agentes da Polícia Boliviana estão previstos para serem mantidos em Corumbá de forma regular, para tentar aumentar o poder de investigação binacional. A Polícia Federal atualmente mantém agentes em La Paz e em Santa Cruz de la Sierra.

Assine o Correio do Estado

Cidades

Enem 2025: O que faz uma redação perder ponto ou ser zerada?

A prova, que auxilia no ingresso de estudantes em universidades de todo o País, ocorre nos domingos, 9 e 16 de novembro

07/11/2025 21h00

Compartilhar

Crédito: Arquivo / Agência Brasil

Continue Lendo...

Saber interpretar o tema e não deixar a folha em branco são algumas das regras básicas para não zerar a redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A prova, que auxilia no ingresso de estudantes em universidades de todo o País, ocorre nos domingos, 9 e 16 de novembro. Segundo o Painel Enem 2025, criado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o número de inscritos este ano é de 4,81 milhões.

De acordo com Caroline Zanoni, corretora na plataforma Redação Online, de Florianópolis, em Santa Catarina, diferentes situações podem contribuir para a redução de pontos da redação e até mesmo zerar o texto. Por isso, o ideal é que os vestibulandos estudem interpretação de texto, para saber desenvolver a ideia do tema, e também mantenham a calma durante a prova.

No Enem, segundo explica a corretora, a redação é avaliada em cinco competências, que são domínio da norma culta, compreensão do tema, organização do texto, argumentação e proposta de intervenção. Cada competência pode chegar a 200 pontos. Para atingir a nota mais alta de cada uma é preciso escrever em formato dissertativo-argumentativo, propondo soluções para o tema exposto. Quando os estudantes fogem do tema, escrevem apenas palavras isoladas ou copiam o texto de apoio, podem zerar a redação.

"Os alunos são penalizados por erros como acentuação incorreta, palavras fora da margem da folha, falhas de sintaxe e ortografia No caso de palavras fora da margem, por exemplo, é preciso continuar a palavra na próxima linha e não escrever fora da margem, porque mesmo um deslize pequeno pode custar pontos. O Enem permite até dois desvios leves, mas a reincidência já afeta a nota", explica Caroline.

Outro erro comum é tentar decorar redações ou repertórios prontos. Isso não apenas aumenta o nervosismo como pode reduzir a autenticidade do texto. Apesar da correção das redações ser minuciosa, é possível garantir alguns pontos. Conforme Caroline, os estudantes que apresentam a proposta de intervenção do tema, incluindo agente, ação, meio, finalidade e detalhamento, e respeitam o tema, já podem atingir 200 pontos.

Segundo Gabriele Amorim, também corretora do Redação Online, durante a escrita da redação, os estudantes podem se basear nos textos de apoio, que contêm dados, gráficos e informações sobre o tema. Entretanto, é preciso estar atento para não copiar e sim desenvolver a ideia utilizando os textos.

"Muitos alunos acham que podem copiar dados dos textos de apoio, mas se fizerem isso integralmente, a redação pode ser anulada. Um exemplo que vi foi em 2023, sobre a herança cultural africana no Brasil: alguns alunos viram o termo 'herança' e abordaram o tema como se fosse uma herança financeira. Por isso, é preciso estar atento para se embasar no material de apoio sem recorrer a um copia e cola", explica.

Erros que podem zerar a redação:

  • Fugir totalmente do tema proposto
  • Não apresentar proposta de intervenção quando exigida
  • Não respeitar o gênero dissertativo-argumentativo
  • Apresentar apenas palavras isoladas, desenhos ou frases desconexas
  • Copiar integralmente os textos motivadores
  • Caligrafia ilegível
  • Conter conteúdo ofensivo, discriminatório ou que viole os direitos humanos
  • Erros que podem reduzir a pontuação:
  • Falta de interpretação do tema
  • Erros de acentuação e ortografia
  • Texto fora das margens
  • Decoreba de redações prontas

Assine o Correio do Estado

AGORA VAI?

Após meses de estagnação, ambulâncias paradas estão próximas de rodarem na Capital

Com o Termo de Anuência assinado pelos órgãos fiscalizadores, as seis novas viaturas estão prestes a substituir as alugadas

07/11/2025 20h52

Compartilhar
Âmbulâncias estão paradas no pátio da Sesau desde abril

Âmbulâncias estão paradas no pátio da Sesau desde abril Divulgação: Prefeitura de Campo Grande

Continue Lendo...

Em reunião na Assembleia Legislativa, o presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, vereador Dr. Victor Rocha, assinou o Termo de Anuência e a Solicitação de Aditamento do Termo de Doação nº 561/2024, referente a doação de ambulâncias doadas pelo Ministério da Saúde destinadas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Campo Grande. Os veículos estão parados desde abril no pátio da Sesau.

A finalidade da Solicitação de Aditamento é substituir as cinco ambulâncias alugadas, aquelas com gastos de R$ 70 mil por mês aos cofres públicos, pelas seis novas que foram doadas ao Município de Campo Grande. Das seis que estão paradas no pátio da Sesau, cinco serão para renovação da frota e uma para ampliação.

Inicialmente, os novos veículos doados em abril deste ano, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal, tinham o intuito de ampliar a frota, porém com a Solicitação de Aditamento a proposta muda para renovação dela.

Âmbulâncias estão paradas no pátio da Sesau desde abril
Atualmente, a frota de ambulâncias em Campo Grande conta com 14 veículos / Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Ao Correio do Estado, Vanderlei Bispo, membro do Comitê Gestor da Saúde, disse que a Secretaria Municipal de Saúde cometeu um equívoco quando solicitou novas ambulâncias, em 2021. Elas deveriam vir como renovação de frota, e não como ampliação como foi pedido. Com isso, somou-se as viaturas alugadas e doadas, excedendo o número das 14 capacitadas, pois faltam profissionais para atuarem nos novos transportes.

De acordo com Vanderlei, o Ministério da Saúde orientou que a Sesau entrasse com um termo pedindo anuência aos órgãos fiscalizadores para que estes aceitassem a troca da ampliação pela renovação, o que permite que as ambulâncias tenham o aval para transitar. 

Os órgãos fiscalizadores são: Conselho Municipal de Saúde, Comissão de Saúde da Câmara de Campo Grande, Ministério Público do Estado e o Ministério Público Federal. O Termo de Anuência já foi assinado pelos dois primeiros, e agora só depende das assinaturas dos outros dois, que devem ser colhidas na próxima segunda-feira (10). Posteriormente, o documento será encaminhado ao Ministério da Saúde para análise e autorização para a substituição imediata dos veículos alugados pelos novos.

O presidente da Comissão de Saúde ressaltou que continuará acompanhando o processo e cobrando celeridade na incorporação das viaturas à operação do SAMU

“A população precisa ver resultado. Temos que unir esforços entre Câmara, Prefeitura e Ministério Público para que esses recursos públicos sejam bem aplicados. Cada ambulância parada é um atendimento que deixa de acontecer”.

Imbróglio

As ambulâncias estão paradas no pátio da Sesau desde abril deste ano, pois, de acordo com Vanderlei Bispo, o contrato assinado pela secretaria solicitando novas ambulâncias, em 2021, teve um equívoco. 

Elas deveriam vir como renovação de frota, e não como ampliação como foi solicitado. Com isso, o número de veículos excederia os 14, sendo que há equipes para 12 e os outros dois ficam como ampliação. Consequentemente, não seria permitido a veiculação desses automóveis.

Vanderlei ainda relata que o Ministério da Saúde deu a opção de usar as seis ambulâncias como ampliação, o que seria impossível pois cada veículo precisaria de quatro equipes para alternar os turnos, ou a Sesau teria que devolvê-las. 

A última cartada dada pelo Ministério foi que a Sesau entrasse com um termo pedindo anuência aos órgãos fiscalizadores para que estes aceitassem a troca da ampliação pela renovação, o que permite que as ambulâncias tenham o aval para transitar. 

Ministério da Saúde sobre as ambulâncias paradas

Conforme o Ministério da Saúde, a Prefeitura tem o prazo de até 90 dias para comprovar o efetivo funcionamento do serviço, realizando o processo de habilitação do serviço junto à Secretaria Estadual de Saúde de sua região. 

Caso o prazo não seja cumprido, a normativa prevê a possibilidade de devolução dos veículos e dos recursos financeiros, com correção monetária, assegurando o direito à defesa”.


Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Adriane reduz pela metade o valor dos plantões de profissionais da saúde
Cortes

/ 18 horas

Adriane reduz pela metade o valor dos plantões de profissionais da saúde

2

Lucas de Lima está a dois votos de ser o 2° deputado cassado na história de MS
política

/ 1 dia

Lucas de Lima está a dois votos de ser o 2° deputado cassado na história de MS

3

Raça Negra tem show cancelado em Campo Grande
Que pena, amor

/ 1 dia

Raça Negra tem show cancelado em Campo Grande

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 6873, sexta-feira (07/11)
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6873, sexta-feira (07/11)

5

Adriane republica resolução e reduz feriadão para 9 dias
voltou atrás

/ 1 dia

Adriane republica resolução e reduz feriadão para 9 dias

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 31/10/2025

Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?