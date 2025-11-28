Interdições no Centro começam hoje (28) para montagem do Natal dos Sonhos

O programa especial da Prefeitura de Campo Grande, Natal dos Sonhos, tem início já neste sábado (29) no centro da cidade e vai até o dia 31 de dezembro.
Para a abertura das programações, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) divulgou os pontos de interdição para este final de semana, válidos até domingo (30), para a montagem de estruturas e realização das primeiras atividades da celebração.
As interdições, que começam já nesta sexta (28) a partir das 20h, devem abranger a Rua Marechal Cândido Mariano, no trecho entre a Avenida Calógeras e a Rua 14 de Julho.
Durante todo o período do programa natalino no Centro, a Agetran estará dando apoio operacional em diferentes vias da região central, orientando o fluxo e garantindo a segurança de pedestres e condutores nos espaços próximos de onde estarão localizadas as atrações.
Outros bloqueios estão programados para o mês de dezembro, como:
11 de dezembro, às 20h, até 14 de dezembro, às 23h
Rua 14 de Julho, no trecho entre a Rua 15 de Novembro e a Avenida Afonso Pena.
18 de dezembro, às 20h, até 21 de dezembro, às 23h
Rua Marechal Cândido Mariano, novamente no segmento entre a Avenida Calógeras e a Rua 14 de Julho.
25 de dezembro, às 20h, até 28 de dezembro, às 23h
Rua 14 de Julho, no trecho entre a Rua 15 de Novembro e a Avenida Afonso Pena.
De acordo com a Agetran, “as ações são fundamentais para dar suporte à intensa movimentação prevista no período e contribuir para que moradores e visitantes possam aproveitar as atrações com tranquilidade. A agência reforça a necessidade de atenção redobrada dos condutores durante os dias de interdição, respeitando a sinalização e as orientações das equipes para manter a fluidez e a segurança no trânsito”.
Centro em movimento
A partir do dia 29 de novembro, o centro da cidade ganha mais vida noturna com a Vila do Natal, através de shows, espetáculos, uma decoração temática, atrações culturais e a 10ª edição do Feirão Habita Campo Grande.
Pelo menos seis instituições estão unidas na iniciativa, como a Águas Guariroba, Energisa, Famasul, MRV, Pátio Central Shopping e Sesc. Outros parceiros também somam os esforços para transformar Campo Grande em um cenário de celebração.
Neste ano, a comemoração trará diferenciais. Um dos pontos principais será a praça Ary Coelho, que deve concentrar as atrações artísticas, praça de alimentação e decoração natalina, com uma programação com apresentações musicais nacionais de nomes como Ana Paula Valadão, Di Ferrero, DJ Jiraya Uai e outros artistas regionais.
Além disso, será instalado um circo no Centro da cidade, que trará o espetáculo “Natal dos Sonhos”, com música ao vivo, palhaços, malabarismo e apresentações aéreas, para trazer ao público uma “experiência emocionante sobre o verdadeiro sentido do Natal”.
Todas as apresentações serão gratuitas e abertas à população.
Junto com as comemorações natalinas, será realizada a 10ª edição do Feirão Habita Campo Grande com um ponto exclusivo na Rua 14 de Julho, junto com o sorteio de apartamentos dos residenciais Jorge Amado, Manoel de Barros e Nova Bahia.