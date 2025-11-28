Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Agetran

Interdições no Centro começam hoje (28) para montagem do Natal dos Sonhos

Trechos devem ser interditados a partir das 20h desta sexta-feira (28) até domingo (30)

Karina Varjão

Karina Varjão

28/11/2025 - 16h15
O programa especial da Prefeitura de Campo Grande, Natal dos Sonhos, tem início já neste sábado (29) no centro da cidade e vai até o dia 31 de dezembro. 

Para a abertura das programações, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) divulgou os pontos de interdição para este final de semana, válidos até domingo (30), para a montagem de estruturas e realização das primeiras atividades da celebração. 

As interdições, que começam já nesta sexta (28) a partir das 20h, devem abranger a Rua Marechal Cândido Mariano, no trecho entre a Avenida Calógeras e a Rua 14 de Julho. 

Durante todo o período do programa natalino no Centro, a Agetran estará dando apoio operacional em diferentes vias da região central, orientando o fluxo e garantindo a segurança de pedestres e condutores nos espaços próximos de onde estarão localizadas as atrações. 

Outros bloqueios estão programados para o mês de dezembro, como: 

11 de dezembro, às 20h, até 14 de dezembro, às 23h
Rua 14 de Julho, no trecho entre a Rua 15 de Novembro e a Avenida Afonso Pena.

18 de dezembro, às 20h, até 21 de dezembro, às 23h
Rua Marechal Cândido Mariano, novamente no segmento entre a Avenida Calógeras e a Rua 14 de Julho.

25 de dezembro, às 20h, até 28 de dezembro, às 23h
Rua 14 de Julho, no trecho entre a Rua 15 de Novembro e a Avenida Afonso Pena.

De acordo com a Agetran, “as ações são fundamentais para dar suporte à intensa movimentação prevista no período e contribuir para que moradores e visitantes possam aproveitar as atrações com tranquilidade. A agência reforça a necessidade de atenção redobrada dos condutores durante os dias de interdição, respeitando a sinalização e as orientações das equipes para manter a fluidez e a segurança no trânsito”. 

Centro em movimento

A partir do dia 29 de novembro, o centro da cidade ganha mais vida noturna com a Vila do Natal, através de shows, espetáculos, uma decoração temática, atrações culturais e a 10ª edição do Feirão Habita Campo Grande. 

Pelo menos seis instituições estão unidas na iniciativa, como a Águas Guariroba, Energisa, Famasul, MRV, Pátio Central Shopping e Sesc. Outros parceiros também somam os esforços para transformar Campo Grande em um cenário de celebração. 

Neste ano, a comemoração trará diferenciais. Um dos pontos principais será a praça Ary Coelho, que deve concentrar as atrações artísticas, praça de alimentação e decoração natalina, com uma programação com apresentações musicais nacionais de nomes como Ana Paula Valadão, Di Ferrero, DJ Jiraya Uai e outros artistas regionais. 

Além disso, será instalado um circo no Centro da cidade, que trará o espetáculo “Natal dos Sonhos”, com música ao vivo, palhaços, malabarismo e apresentações aéreas, para trazer ao público uma “experiência emocionante sobre o verdadeiro sentido do Natal”. 

Todas as apresentações serão gratuitas e abertas à população. 

Junto com as comemorações natalinas, será realizada a 10ª edição do Feirão Habita Campo Grande com um ponto exclusivo na Rua 14 de Julho, junto com o sorteio de apartamentos dos residenciais Jorge Amado, Manoel de Barros e Nova Bahia. 


 

Relatório

Alta recorde de atendimentos pela Defensoria expõe casos graves na saúde pública de MS

No Núcleo de Atenção à Saúde, foram quase 19 mil atendimentos em 2025

28/11/2025 15h45

Defensoria contabilizou quase 400 mil atendimentos em 2025

Defensoria contabilizou quase 400 mil atendimentos em 2025 FOTO: Valdenir Rezende/ Arquivo Correio do Estado

O Núcleo de Atenção à Saúde (NAS) da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul registrou um aumento no número de atendimentos nos últimos três anos. Em 2025, foram registrados 18.975 atendimentos, enquanto em 2024 foram 11.970 e em 2023, 10.382. 

Os números mostram um avanço de 82,8% no triênio, colocando o núcleo como o de maior destaque no ano do Órgão. 

Além disso, foram 2.915 ações judiciais envolvendo, principalmente acesso a medicamentos, exames e cirurgias; acesso a internações clínicas, psiquiátricas e emergenciais; e ações para tratamentos bloqueados ou negados pela rede pública.

Segundo a coordenadora defensora, Eni Diniz, a quantidade é reflexo de casos emblemáticos envolvendo a saúde no Estado, como a descoberta de destruição e perda de aproximadamente 23 mil prontuários físicos de pacientes atendidos no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) III Aero Rancho, referentes ao ano de 2009 a 2024. 

A auditoria do Denasus confirmou que 90% dos documentos não foram encontrados. Estamos preparando uma Ação Civil Pública por danos morais coletivos, devido ao risco causado a pacientes que tiveram seus históricos médicos simplesmente apagados”, destaca a coordenadora. 

Como noticiado pelo Correio do Estado, as investigações do caso começaram em outubro de 2024, quando o Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DENASUS) recebeu uma denúncia de possíveis irregularidades no armazenamento de documentos e solicitou à Secretaria Municipal de Saúde a relação de todos os prontuários físicos dos pacientes atendidos entre 1º de janeiro de 2009 e 31 de dezembro de 2024. 

Com isso, os policiais se deslocaram à unidade de saúde e cumpriram mandados de busca e apreensão em dois endereços residenciais de servidoras públicas investigadas. 

Em abril deste ano, a Polícia Civil do Estado deflagrou mais uma parte da Operação “S.O.S Caixa Preta” no CAPS Aero Rancho, para apurar irregularidades na gestão, guarda e descarte dos documentos que deveriam ser preservados por, no mínimo, 20 anos, conforme a legislação. 

Na época, a delegada Ana Medina, do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), e o diretor do DENASUS, Rafael Bruxelas, esclareceram à imprensa que a estimativa era de que apenas oito mil, dos 23 mil totais, de prontuários médicos foram encontrados. 

A secretária municipal de saúde de Campo Grande em exercício na época, Rosana Leite, afirmou que os papéis foram extraviados durante a mudança de uma unidade de saúde para outra, já que o CAPS do Aero Rancho foi transferido para o Guanandi 2, e não tinha ciência de onde os papéis foram parar. 

Outro caso emblemático de 2025 foi sobre a interdição cautelar da Comunidade Terapêutica Hazelden, em Fátima do Sul, cidade a 239 quilômetros de Campo Grande, após a morte de uma adolescente internada irregularmente. 

A menina tinha um quadro psiquiátrico grave e teria continuado internada na clínica mesmo após a recomendação médica para transferência imediata a um hospital especializado, segundo a Defensoria Pública. 

Após um surto, a menina teria sido contida com amarras e sedativos, que resultou em uma parada cardiorrespiratória, morrendo horas depois sem atendimento médico adequado. 

De acordo com a Defensoria, a clínica funcionava como comunidade terapêutica, mas não tinha estrutura médica mínima. Além disso, durante vistoria, foram encontradas outras irregularidades como falta de equipe médica especializada, uso excessivo de medicamentos, ausência de prontuários, contenções físicas e químicas sem justificativa e atuação dos profissionais sem qualificação. 

As atividades da clínica foram suspensas e as pacientes encaminhadas para acompanhamento na rede pública e assistência social. Foi determinado, ainda, multa diária de R$ 50 mil caso a ordem não fosse cumprida e indenização em R$ 500 mil por danos morais coletivos por risco à vida das pacientes. 

Quase 400 mil atendimentos

De acordo com o balanço geral da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, em 2025, foram registrados 392.422 atendimentos em todo o Estado, 18.760 a mais que em 2024.

Somente em Campo Grande, foram 152.034 atendimentos. Com relação à 2023, foram quase 16 mil atendimentos a mais (15.884). 

 “Esse aumento na procura pelos nossos serviços também é reflexo dos esforços que temos priorizado nos últimos anos para ampliar e diversificar os canais de atendimento. Hoje, a população consegue acessar a Defensoria Pública pela plataforma digital, unidades físicas, nos Fáceis em Campo Grande, no Poupatempo em Dourados, nos Pontos de Inclusão Digital (PID), e, ainda, pela Van dos Direitos. Cada uma dessas frentes fortalece nossa missão institucional e reforça o compromisso de oferecer acesso real, eficiente e humanizado à Justiça para todas as pessoas que precisam,” destaca o defensor público-geral, Pedro Paulo Gasparini. 
 

Cidades

Clínica de estética flagrada com produtos proibidos pela Anvisa é interditada

Durante a terceira "visita" da Vigilância Sanitária com a Decon, nesta sexta-feira (28), os profissionais flagraram canetas emagrecedoras proibidas e medicamentos vencidos

28/11/2025 15h00

Crédito: Gerson Oliveira / Correio do Estado

A Vigilância Sanitária Municipal esteve mais uma vez em uma clínica de estética que terminou interditada por ter produtos irregulares, vencidos e fora do prazo de validade, em Campo Grande.

A ordem de verificação do estabelecimento partiu após uma denúncia feita ao Ministério da Saúde (SUS), que informava que o local comercializava produtos proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), além de itens com validade vencida utilizados em procedimentos estéticos.

A fiscalização ocorreu em parceria com a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon), na manhã desta sexta-feira (28), na clínica All in Stetic Laser, localizada na Rua Fraiburgo, no bairro Vila Cidade Morena.

Em conversa com o Correio do Estado, o delegado Wilton Vilas Boas contou que a Vigilância Sanitária já havia comparecido ao estabelecimento outras duas vezes, mas somente durante o “pente-fino” localizaram os produtos irregulares.

Assim que os fiscais chegaram ao estabelecimento, conforme consta no boletim de ocorrência, foram atendidos pela recepcionista, que mostrou o espaço e informou que, em uma das salas, uma paciente estava sendo atendida a portas trancadas.

Como o local passaria por fiscalização, uma das funcionárias abriu a sala, enquanto a outra, que estava com a mochila cheia de produtos irregulares, inicialmente se identificou como paciente.

Devido ao nervosismo, a equipe perguntou o que ela carregava na mochila e, como não soube responder, os fiscais verificaram o conteúdo. Dentro dela, foram encontrados medicamentos, incluindo alguns de uso proibido pela Anvisa, que são:

  • Biometil (utilizado nos glúteos), com validade vencida;
  • Ácido hialurônico no frasco da Sofiderm;
  •  Frascos de toxina botulínica Xeomin (preenchedor labial);
  • hialuronidase liofilizada vencida;
  • um frasco com pílulas não identificadas e outros medicamentos de uso restrito;
  • seringas e utensílios de uso hospitalar.

Entre os medicamentos, o ácido Attive Care, com receita em nome de uma pessoa ligada à clínica, também estava com a validade vencida.

A equipe verificou o conteúdo e não permitiu que ela deixasse o local. As três mulheres foram presas em flagrante e vão responder por crime contra as relações de consumo.

Serviço prestado sem profissional habilitado

Também eram realizados procedimentos proibidos devido à falta de equipamentos necessários e de profissionais habilitados para essa função.

Entre os serviços comercializados irregularmente, segundo o delegado, estava a soroterapia, popularmente conhecida como “soro da beleza”, que consiste em uma aplicação intravenosa de produtos específicos.

Entre as irregularidades encontradas estão:

  • ampolas com medicamentos abertos;
  • parcialmente utilizados;
  • fora da embalagem original.

Segundo o delegado, a proprietária da clínica, que não teve o nome divulgado, não estava no local no momento da vistoria. Vilas Boas informou que ela deve ser intimada, passará por interrogatório e também será indiciada pelo mesmo crime que as funcionárias.

Licenças do estabelecimento

A reportagem entrou em contato com a assessoria da Prefeitura para saber a situação do alvará de funcionamento e sanitário da clínica, bem como para quais procedimentos ela está autorizada a oferecer. Até o fechamento da matéria, não houve resposta. Assim que houver manifestação, o conteúdo será atualizado.

Canetas emagrecedoras proibidas

No dia 20 de novembro, a Anvisa publicou uma resolução proibindo o uso de canetas emagrecedoras que não possuem autorização no país.

A determinação proibiu a fabricação, distribuição, importação e comercialização dos seguintes medicamentos:

  • T.G. 5 (RE 4030)
  • Lipoless (RE 3676)
  • Lipoless Éticos (RE 4641)
  • Tirzazep Royal Pharmaceuticals (RE 4641)
  • T.G. Indufar (RE 4641)

Apreensão


Em Mato Grosso do Sul, a apreensão mais recente de canetas emagrecedoras contrabandeadas envolveu um caminhão dos Correios, no qual foram encontrados inclusive entorpecentes.

Os medicamentos que estimulam a ação da GLP-1, no país, só podem ser usados mediante receita médica, que fica retida na farmácia.


Venda online

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) identificou falsos anúncios, em redes sociais e na internet, sobre a venda de medicamentos agonistas GLP-1, popularmente conhecidos como canetas emagrecedoras, incluindo o Mounjaro (tirzepatida).

Em nota, a agência alertou que os falsos anúncios atraem pacientes oferecendo medicamentos mais baratos ou mesmo de forma gratuita, via governo federal, mas após a realização de cadastro.

“Atenção: os anúncios são falsos. A Anvisa não comercializa qualquer medicamento ou serve de intermediária para a sua venda. Os anúncios simulam, inclusive, o site oficial da agência. O domínio gov.anvisa.org não pertence à agência”, informou.

No comunicado, a entidade destaca ainda que pacientes só devem comprar medicamentos por meio de farmácias e drogarias regularizadas.

“Se você encontrar publicações desse tipo, denuncie! E não clique em links relacionados”.

** Com Agência Brasil

