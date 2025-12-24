Interditado desde março e há 10 anos sem reforma, Horto Florestal é entregue ao Sesc

Horto florestal está fechado há 8 meses, desde a queda de uma árvore durante temporal - Marcelo Victor/Correio do Estado

Foi publicado em edição extra do Diário Oficial de ontem (23) o firmamento do convênio que passa a responsabilidade sobre a administração do Horto Florestal das mãos da Prefeitura de Campo Grande para o Sesc/MS.

A partir de então, e pelos próximos 20 anos, o Sesc/MS passa a ser autorizado a utilizar, administrar, manter e conservar o Parque Florestal Antônio de Albuquerque - Horto Florestal, espaço público municipal em conformidade com a legislação urbanística e ambiental aplicável.

Com a concessão, o parque, que está fechado desde março e que não é reformado há 10 anos, deverá passar por modificações para voltar a ser aberto ao público. Não haverá participação financeira da Prefeitura nas reformas e as despesas decorrentes da administração e manutenção ordinária do espaço serão suportadas pelo Sesc/MS e pelo Senac/ MS.

Falta de recursos

O Secretário Executivo da Cultura em Campo Grande, Valdir Gomes já havia adiantado, em entrevista ao Correio do Estado em agosto deste ano, a possibilidade de firmar o convênio com o Sistema Comércio MS.

O secretário atribuiu o abandono do espaço público a uma série de negligências cometidas gestão após gestão.

"Quando eu fui secretário da Semadur que foi a última reforma que houve lá... há 15 anos. Se cada prefeito entrar e fizer um pouquinho não ficaria em ruínas como está lá para o gestor levar toda a culpa", disse. "Se fosse pela minha vontade, não passaria, porque eu gostaria de pôr para funcionar, ali tem um espelho d'água e uma série de outras coisas, mas a prefeitura no momento não tem financeiro para isso e a secretaria não tem verba para reformar o Horto", confirma o secretário.

Convênio

Conforme nota divulgada pelo Sistema ainda no período de negociação, a partir da assinatura do acordo será feito o chamado inventário arbóreo completo, identificando quais espécies existem no Horto e uma avaliação de quais serão replantadas.

Esse projeto prevê que um jardim de herbáceas e arbustos do Cerrado seja implantado no Horto Florestal através dessa revitalização.

Com isso, o Sistema ficará encarregado de: reformar as infraestruturas internas e do calçamento, requalificar o gradil, além de uma série de cuidados para com esse espaço.

Relembre

Com a última minirreforma pela pintura e conserto de banheiros e estrutura, além da limpeza de um dos mais belos pontos turísticos da cidade, acontecendo em 2015, desde então esse espaço ecológico urbano de Campo Grande enfrenta um histórico de abandono.

Sem a devida atenção do poder público, esse espaço passou a ser vítima das intempéries climáticas e da ação do tempo, com outra reforma prometida em 2019 que não chegou a sair do papel.

Já em março deste ano, após Campo Grande ser atingida por um temporal no dia 18 daquele mês, a queda de uma árvore no Horto Florestal levou à interdição do espaço.

Inicialmente prevista para durar apenas cerca de duas semanas, o parque já está há quase 150 dias sem receber visitantes após a árvore de grande porte cair sobre uma construção e pista de caminhada do local.

Com uma área verde de 4,5 hectares, o Parque Florestal Antonio de Albuquerque - popularmente conhecido como "Horto" - fica localizado na esquina das avenidas Fernando Corrêa da Costa e Ernesto Geisel e chegou a dispôr de biblioteca pública, centro de convivência para idosos, orquidário, pista de skate, teatro de arena coberto e muito mais.

