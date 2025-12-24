Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Interditado desde março e há 10 anos sem reforma, Horto Florestal é entregue ao Sesc

Espaço ficará sob a resposabilidade do Sesc pelos próximos 20 anos

Mariana Piell

Mariana Piell

24/12/2025 - 11h30
Foi publicado em edição extra do Diário Oficial de ontem (23) o firmamento do convênio que passa a responsabilidade sobre a administração do Horto Florestal das mãos da Prefeitura de Campo Grande para o Sesc/MS.

A partir de então, e pelos próximos 20 anos, o Sesc/MS passa a ser autorizado a utilizar, administrar, manter e conservar o Parque Florestal Antônio de Albuquerque - Horto Florestal, espaço público municipal em conformidade com a legislação urbanística e ambiental aplicável.

Com a concessão, o parque, que está fechado desde março e que não é reformado há 10 anos, deverá passar por modificações para voltar a ser aberto ao público. Não haverá participação financeira da Prefeitura nas reformas e as despesas decorrentes da administração e manutenção ordinária do espaço serão suportadas pelo Sesc/MS e pelo Senac/ MS.

Falta de recursos

O Secretário Executivo da Cultura em Campo Grande, Valdir Gomes já havia adiantado, em entrevista ao Correio do Estado em agosto deste ano, a possibilidade de firmar o convênio com o Sistema Comércio MS

O secretário atribuiu o abandono do espaço público a uma série de negligências cometidas gestão após gestão. 

"Quando eu fui secretário da Semadur que foi a última reforma que houve lá... há 15 anos. Se cada prefeito entrar e fizer um pouquinho não ficaria em ruínas como está lá para o gestor levar toda a culpa", disse. "Se fosse pela minha vontade, não passaria, porque eu gostaria de pôr para funcionar, ali tem um espelho d'água e uma série de outras coisas, mas a prefeitura no momento não tem financeiro para isso e a secretaria não tem verba para reformar o Horto", confirma o secretário. 

Convênio

Conforme nota divulgada pelo Sistema ainda no período de negociação, a partir da assinatura do acordo será feito o chamado inventário arbóreo completo, identificando quais espécies existem no Horto e uma avaliação de quais serão replantadas. 

Esse projeto prevê que um jardim de herbáceas e arbustos do Cerrado seja implantado no Horto Florestal através dessa revitalização. 

Com isso, o Sistema ficará encarregado de: reformar as infraestruturas internas e do calçamento, requalificar o gradil, além de uma série de cuidados para com esse espaço. 

Relembre

Com a última minirreforma pela pintura e conserto de banheiros e estrutura, além da limpeza de um dos mais belos pontos turísticos da cidade, acontecendo em 2015, desde então esse espaço ecológico urbano de Campo Grande enfrenta um histórico de abandono. 

Sem a devida atenção do poder público, esse espaço passou a ser vítima das intempéries climáticas e da ação do tempo, com outra reforma prometida em 2019 que não chegou a sair do papel.

Já em março deste ano, após Campo Grande ser atingida por um temporal no dia 18 daquele mês, a queda de uma árvore no Horto Florestal levou à interdição do espaço. 

Inicialmente prevista para durar apenas cerca de duas semanas, o parque já está há quase 150 dias sem receber visitantes após a árvore de grande porte cair sobre uma construção e pista de caminhada do local. 

Com uma área verde de 4,5 hectares, o Parque Florestal Antonio de Albuquerque - popularmente conhecido como "Horto" - fica localizado na esquina das avenidas Fernando Corrêa da Costa e Ernesto Geisel e chegou a dispôr de biblioteca pública, centro de convivência para idosos, orquidário, pista de skate, teatro de arena coberto e muito mais. 

CUIDADOS COM OS PETS

Saiba como acalmar os pets durante a queima de fogos de fim de ano

Barulho gerado pelos artefatos causa incômodo nos peludos

24/12/2025 10h30

Cacau, vira-lata adotada, lida razoavelmente bem com os fogos de artifício

Cacau, vira-lata adotada, lida razoavelmente bem com os fogos de artifício

Para alguns, fogos de artifício representam comemorações, celebrações, felicitações e união nas festas de fim de ano. Já para animais, significam estresse, agitação, medo e inquietação.

O barulho gerado pelos artefatos causa incômodo não apenas em animais, mas também em pessoas hospitalizadas, bebês, autistas e idosos com Alzheimer.

Cacau, vira-lata adotada, lida razoavelmente bem com os fogos de artifício

É comum encontrar animais machucados, assustados ou até mesmo mortos após um "show" de fogos em épocas festivas de fim de ano. Isso acontece porque a audição desses bichos é mais sensível a barulhos.

Se o som dos artefatos é alto para o ser humano, para os animais é mais ainda. Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, o médico veterinário, Silvio Raul Prieto Junior afirmou que os animais têm capacidade auditiva maior do que o homem.

"Devido à essa particularidade, os fogos de artifícios podem causar estresse físico e psicológicos, tornando-se momentos de desespero", explicou.

DICAS

O Correio do Estado preparou oito dicas para deixar o animal menos estressado durante a queima de fogos. Confira:

  • Isolá-lo em um local onde não há objetos ou barreiras perfurantes;
  • Mantê-lo em um ambiente seguro e familiarizado, com água, comida, cama e brinquedos;
  • Mantê-lo em ambiente fechado, que possa abafar sons dos artefatos, como garagens e quartos;
  • Distrair o pet durante a queima de fogos, como brincar e fazer carinho no animal;
  • Manter janelas, portas e passagens fechadas;
  • Colocar protetores auriculares ou algodão nos ouvidos do animal;
  • Ligar a TV no volume máximo para disfarçar o barulho dos fogos de artifício e entreter o pet;
  • Fazer uso de medicações (florais) para deixar o animal mais calmo;
  • Alguns dias antes das festas, habituar o pet com muitos barulhos e música alta;
  • Colocar um colete ou faixa protetora ao redor do corpo do animal. É simples: basta colocar a faixa na altura do peito do animal e cruzar as pontas depois do pescoço, na altura do dorso; depois é preciso fazer o mesmo abaixo, na altura do dorso; por fim, é necessário dar nó firme, perto da coluna. Deve-se garantir que o pano não esteja apertando ou machucando o pet.

Veja o passo a passo da técnica de amarração:

HABILITAÇÃO

Mais de 1,5 mil por dia requerem nova CNH em MS

Lançada dia 9 de dezembro, resolução do Contran facilita e barateia processo para tirar habilitação, além de trazer novidades na renovação

24/12/2025 10h00

As novas regras para obtenção da CNH foram lançadas no dia 9 de dezembro

As novas regras para obtenção da CNH foram lançadas no dia 9 de dezembro

Cerca de 1,5 mil sul-mato-grossenses por dia estão em busca da nova Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sendo no total 21,3 mil nas duas semanas desde o lançamento da resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) que facilita e barateia o processo de retirada da carta, principalmente para aqueles que desejam fazer pela primeira vez.

Segundo divulgação do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) com base nos dados da a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), desde o dia 9 de dezembro, quando o Diário Oficial da União publicou a Resolução nº 1.020 do Contran, Mato Grosso do Sul possui 21,3 mil requerimentos pelo aplicativo CNH do Brasil.

Detalhando os requerimentos, 79,2% são para categoria AB (motocicletas e carros), 17,7% para categoria B (carros de até 3,5 mil kg e com capacidade para até 8 passageiros), e 3% para categoria A (veículos motorizados de duas ou três rodas, como motocicletas, motonetas, ciclomotores e triciclos).

Acerca do passo a passo para obtenção da primeira CNH por meio das novas regras, o Detran orienta a população interessada, conforme os avanços realizados até o momento, a:

  1. Baixe o aplicativo CNH do Brasil
  2. No pré cadastro da Habilitação preencha o requerimento de Primeira Habilitação
  3. Escolha a categoria pretendida e selecione MS como unidade federativa
  4. Inicie o curso teórico pela autoescola ou pelo aplicativo CNH do Brasil
  5. Agende atendimento presencial em uma agência do Detran para abertura do Renach e coleta biométrica
  6. Faça os exames psicológico e médico
  7. Faça o exame teórico
  8. Emita a Licença de Aprendizagem pelo app CNH do Brasil
  9. Busque um instrutor vinculado a uma autoescola (por enquanto, apenas instrutores de instituições credenciadas possuem acesso ao sistema, mas o Detran-MS já trabalha para avançar)
  10. Faça as aulas práticas obrigatórias
  11. Faça o exame de direção veicular.
  12. Sua Permissão para Dirigir (PPD) estará disponível no app CNH do Brasil.

PRIMEIRO EM MS

Bruno Amorim Gonçalo, de 29 anos, tornou-se o primeiro condutor de Mato Grosso do Sul a ter a PPD pelas novas regras da CNH do Brasil. Bruno começou o processo no dia 9 diretamente pelo aplicativo CNH do Brasil, justamente no mesmo dia em que foi lançada oficialmente a resolução do Contran.

Cerca de 48h depois, no dia 11, buscou orientação na Agência do Detran no Pátio Central, onde já fez a biometria, realizou a captura de imagem, efetuou o pagamento da guia e passou pelos exames médico e psicológico.

Por causa das travas sistêmicas relacionadas à carga horária mínima exigida para liberação do exame teórico, a prova foi realizada apenas no dia 18 de dezembro. Após ter sido aprovado, o condutor conquistou a Licença para Aprendizagem de Direção Veicular (LADV), que ficou disponível digitalmente pelo aplicativo.

Mesmo com o conhecimento de saber dirigir veículos de duas e quatro rodas, Bruno buscou um instrutor autônomo para cumprir as horas-aula previstas nas novas regras, uma das novidades anunciadas a partir da resolução.

“É uma alegria muito grande. Pela graça de Deus, consegui conquistar a CNH, algo que eu já queria há bastante tempo. Antes era mais difícil, mas agora, com esse processo mais acessível, fui atrás e consegui rápido. Confesso que no dia do exame fiquei mais tenso do que nas aulas, mas deu tudo certo. Essa conquista representa independência. Poder resolver as coisas da fazenda, fazer compras e, principalmente, ter mais tranquilidade no dia a dia. Sou muito grato a Deus por esse momento”, disse Bruno após pegar sua habilitação.

CNH DO BRASIL

As novas medidas anunciadas pelo governo federal tornam o documento mais barato e acessível, cortando até 80% dos custos do processo para tirar a carteira. Uma das novas determinações é a retirada da obrigatoriedade da autoescola, o que levantou debates entre especialistas de trânsito.

Além disso, as aulas teóricas serão gratuitas e disponibilizadas pelo Ministério dos Transportes. Sobre as aulas para a prova prática, serão 2 horas-aula – antes eram 20 horas-aula –, e candidato vai ter o poder de escolher entre autoescolas tradicionais, instrutores autônomos credenciados ou preparações personalizadas.

A União também editou uma medida provisória (MP) que beneficia motoristas que não cometem infrações, tirando a necessidade de pagar taxas de renovação do documento. Portanto, a renovação agora será feita automaticamente e sem custos.

Em Mato Grosso do Sul, a retirada da obrigatoriedade para pagamento das taxas de renovação significa uma economia de quase R$ 380 para o condutor sem atividade remunerada e de cerca de R$ 576 para os que a exercem.

Entre as principais justificativas para a mudança na legislação está o número de condutores flagrados sem o documento e a quantidade de pessoas aptas a terem a CNH que não conseguem em razão do alto preço do processo, que conta com exames, taxas e provas.

De acordo com o portal de estatísticas do Detran-MS, de 2021 até agora, foram identificados 68.328 motoristas dirigindo sem CNH no Estado, sendo 23.017 somente em Campo Grande.

No último levantamento feito pelo Correio do Estado, até o dia 11 de dezembro já haviam sido registrados 15.339 motoristas sem CNH (5.856 na Capital), dados semelhantes aos do ano passado, com 16.718 motoristas em Mato Grosso do Sul e 5.816 na Capital.

Em pesquisa recente realizada pelo governo federal, Mato Grosso do Sul apresentou a segunda CNH mais cara do País, custando cerca de R$ 3.525,00 para as categorias A e B (carro e moto), atrás apenas da CNH do Rio Grande do Sul, que custa cerca de R$ 4,4 mil.

Também foi constatado que o sul-mato-grossense que ganha a renda per capita do Estado (R$ 2.169) demoraria 5,42 meses para pagar o documento, caso comprometesse 30% da renda mensal (R$ 650,70).

