Cidades

Cidades

Inventários digitais crescem quase 30% em MS e reduzem espera de anos para dias

Com a digitalização dos cartórios, divisão de bens após falecimento passou a ser feita em até 15 dias e procura aumenta diante da Reforma Tributária

Laura Brasil

15/10/2025 - 15h23
A realização de inventários digitais em Cartórios de Notas de Mato Grosso do Sul cresceu 28,7% entre 2020 e 2024, saltando de 1,7 mil para mais de 2,3 mil escrituras no período. Desde que a plataforma e-Notariado passou a permitir a prática online, já foram realizados mais de 13,8 mil atos de divisão de bens no Estado, processos que, antes, poderiam levar anos na Justiça.

Somente no primeiro semestre de 2025, os cartórios registraram 1,3 mil inventários, número que indica um novo recorde anual caso a média se mantenha até o fim do ano.

Reforma Tributária impulsiona procura

A agilidade dos inventários em cartório ganhou ainda mais importância diante da Reforma Tributária, que prevê aumento no imposto sobre heranças e doações (ITCMD), pago ao Estado. Na prática, transmissões patrimoniais de maior valor poderão ter alíquotas mais altas nos próximos anos.

Embora a lei estabeleça um prazo de até 60 dias após o falecimento para a abertura do inventário, famílias que ainda não regularizaram a divisão dos bens podem enfrentar custos maiores.

Antes, um inventário judicial podia levar até quatro anos para ser concluído. Hoje, o procedimento pode ser finalizado em até 15 dias nos Tabelionatos de Notas, de forma presencial ou digital, desde que todos os herdeiros estejam de acordo.

Mudanças do CNJ facilitam inventários em cartório

Uma série de medidas implementadas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) simplificou ainda mais o processo. A Resolução nº 571/24 passou a permitir a realização de inventários em cartórios mesmo quando há herdeiros menores ou incapazes e também nos casos em que o falecido deixou testamento, situações que antes exigiam autorização judicial.

A nova regra também dispensa a necessidade de aval da Justiça para venda de bens da herança, o que facilita o levantamento de recursos para pagamento dos impostos de transmissão.

Nomeação de inventariante acelera partilhas

Outra mudança importante foi a possibilidade de nomear o inventariante, responsável por conduzir o inventário, diretamente no cartório, por meio de escritura pública. Cabe a essa pessoa reunir documentos, levantar valores disponíveis, pagar impostos e acompanhar todo o procedimento junto ao tabelião.

Desde que a norma entrou em vigor, o número de nomeações cresceu 53%, passando de 206 em 2022 para 316 em 2024. Somente no primeiro semestre de 2025, já foram 253 nomeações, um aumento de 150% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram registrados 101 atos.

Fatalidade

Vela pode ter provocado incêndio que tirou a vida de menino de 6 anos

No momento em que o quarto pegou fogo, o menino dormia na aldeia em Dois Irmãos do Buriti

15/10/2025 14h16

Reprodução Redes Sociais

O pequeno Breno José Bernardo Canto, de 6 anos, que deu entrada na Santa Casa com queimaduras pelo corpo, não resistiu e morreu na madrugada desta quarta-feira (15), em Campo Grande.

Familiares do menino procuraram a polícia e relataram que, devido à falta de luz na aldeia, uma vela teria sido acesa, o que acabou provocando o incêndio segunda-feira (13). No momento do ocorrido, a criança dormia em um colchão, em casa, na aldeia em Dois Irmãos do Buriti.

O fogo teria começado por volta das 20h. A vela foi acesa porque Breno e o irmão, de 9 anos, tinham medo de dormir no escuro. As chamas atingiram uma cortina e se espalharam pelo colchão em que a vítima estava.

Ao ouvirem os gritos, familiares entraram na casa para socorrer o menino. O quarto ficou totalmente tomado pelo fogo.

Breno foi socorrido e levado até o hospital de Sidrolândia. Conforme informações do Dourados News, a criança apresentava 80% do corpo queimado. Ele chegou a ser transferido para a Santa Casa, onde ficou no Centro de Terapia Intensiva (CTI), mas acabou não resistindo e morreu por volta das 5h da manhã desta quarta-feira.

O caso comoveu moradores do município, que manifestaram pesar aos familiares por meio do Facebook.A escola onde Breno estudava também publicou uma nota lamentando o ocorrido.

A Polícia Civil de Dois Irmãos do Buriti registrou o caso como morte decorrente de fato atípico.
 

Cidades

Polícia monta força-tarefa para combater queimadas ilegais em MS

Multas por queimadas irregulares já passam dos R$ 34 milhões

15/10/2025 13h45

Foto: Divulgação

A Polícia Militar Ambiental (PMA), em parceria com o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), intensificou as ações de combate às queimadas ilegais no Estado por meio da Operação Focus, que já aplicou multas que somam mais de R$ 34 milhões desde o início de agosto.

A ofensiva segue até 30 de novembro — e, no caso do Pantanal, até o fim de dezembro, quando o período crítico de incêndios costuma se estender.

Coordenada pela Seção de Operações e Planejamento do Comando de Policiamento Militar Ambiental (CPAmb), a operação tem como foco prevenir e responsabilizar autores de queimadas irregulares. Para isso, as equipes intensificaram o monitoramento de áreas vulneráveis durante a estiagem, utilizando tecnologia de georreferenciamento e alertas emitidos pelo Imasul. Entre janeiro e julho, o sistema já havia detectado cerca de 500 focos de incêndio sem autorização ambiental.

Segundo o capitão André Leonel, chefe de operações da PMA, o diferencial da operação está na rapidez da resposta, com o objetivo de flagrar os responsáveis enquanto o fogo ainda está em curso. “Temos 26 subunidades que funcionam como postos avançados, garantindo um canal direto com o Imasul para que as equipes cheguem o mais rápido possível ao local”, explicou.

De 1º de agosto a 9 de outubro, a PMA realizou 120 vistorias, lavrou 30 autos de infração e autuou 9,4 mil hectares de áreas degradadas. Além das multas, as equipes apreenderam equipamentos, veículos e instrumentos usados nas queimadas, além de aplicar embargos e notificações aos infratores.

Um dos casos mais graves ocorreu em Bodoquena, em setembro, quando uma queimada controlada de folhas secas saiu do controle e se espalhou com o vento forte, atingindo 194 hectares — sendo 120 de vegetação nativa — e alcançando 22 propriedades vizinhas. O responsável foi multado em R$ 1,4 milhão, com base no Decreto Federal nº 6.514/2008, que regulamenta a Lei de Crimes Ambientais.

A PMA reforça que o uso do fogo sem autorização é proibido e representa um risco elevado durante o período seco. A corporação orienta produtores rurais e a população em geral a adotarem práticas seguras de manejo e denunciarem atividades suspeitas. A meta, segundo a instituição, é reduzir os danos ambientais e preservar os ecossistemas de Mato Grosso do Sul, especialmente nas regiões do Cerrado e do Pantanal, que sofrem com os impactos das queimadas.

