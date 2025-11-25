Investigado pela polícia de SP é preso com pornografia infantil em Campo Grande

Um jovem de 18 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso na manhã desta terça-feira (25), em posse de pornografia infantil, em cumprimento a mandado de prisão, no bairro Coophavilla, em Campo Grande.
Na casa do investigado, foram apreendidos dispositivos eletrônicos e, durante a análise, foram identificados arquivos de vídeo com pornografia infantil.
O ato configura crime de adquirir, possuir ou armazenar conteúdo de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente, previsto no Artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
O cumprimento do mandado de busca e apreensão ocorreu contra o rapaz, que respondia no Estado de São Paulo por crimes praticados virtualmente contra uma adolescente de 12 anos.
Segundo a investigação, no outro Estado, ele manipulou a vítima com ameaças psicológicas para induzi-la a atos de automutilação e atos libidinosos.
Essas condutas configuram atos infracionais análogos aos crimes de estupro de vulnerável, indução, instigação ou auxílio ao suicídio e transmissão de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente.
Ele foi levado à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), onde foi autuado em flagrante e permanece recolhido à disposição da Justiça.
Participaram da ação a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), com apoio da Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude (DEAIJ).
Operação com desdobramentos em MS
Com alvo em Mato Grosso do Sul, a Polícia Federal deflagrou, em outubro deste ano, a Operação Nacional Proteção Integral III, uma das maiores ações de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes do país. Um homem de 35 anos foi preso em flagrante em Paraíso das Águas, cidade a 277 quilômetros de Campo Grande.
No Estado, foram cumpridas três ordens judiciais. além da prisão, um indígena teve celulares apreendidos na Aldeia Jaguapirú, em Dourados, e prestou esclarecimentos à Polícia Civil.
Ao todo ofensiva resultou em 55 prisões em flagrante, duas apreensões de adolescentes e três vítimas resgatadas, além do cumprimento de 182 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão preventiva em todo o Brasil.
Coordenada pela Diretoria de Inteligência Policial da PF, a operação teve apoio das Polícias Civis de 16 estados, entre eles Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. No total, participaram 617 policiais federais e 273 policiais civis.
Os alvos foram identificados a partir do monitoramento de redes de compartilhamento de arquivos e denúncias recebidas por meio de cooperação internacional.
No Rio de Janeiro, a polícia encontrou imagens de conteúdo pornográfico envolvendo crianças. Um homem de 42 anos foi preso em Angra dos Reis, e outro, de 22 anos, foi detido na capital fluminense por armazenar esse tipo de material.
Segundo a PF, a Operação Proteção Integral III é uma continuação das ações realizadas em março e maio deste ano, dentro de um esforço nacional para identificar, prender e responsabilizar criminosos que cometem abusos pela internet. O objetivo é desmantelar redes que produzem, armazenam e compartilham esse tipo de conteúdo, além de resgatar vítimas em situação de risco.
Somente entre janeiro e setembro de 2025, a Polícia Federal já cumpriu 1.630 mandados de prisão de foragidos condenados por crimes sexuais, o que reforça o compromisso da instituição em proteger crianças e adolescentes.