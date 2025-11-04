Investigação contra peixaria que vendia produtos irregulares pode ser estendida

Um aumento de prazo na investigação da peixaria, flagrada com três toneladas de peixes impróprios para consumo, foi solicitado nesta terça-feira (4) pela Polícia Civil. O estabelecimento é localizado na Rua Rui Barbosa, no bairro Santa Dorotheia, em Campo Grande.
Durante a fiscalização, ocorrida no dia 30 de novembro, realizada pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes contra as Relações de Consumo (Decon), em conjunto com outros órgãos, foi verificado que os peixes eram vendidos com 70% de gelo.
Além disso, segundo o boletim de ocorrência, os agentes constataram que o local onde a produção era armazenada estava sujo, com mau cheiro e equipamentos enferrujados.
Os produtos eram vendidos sem informações obrigatórias nas embalagens, como:
- data de validade;
- composição;
- peso;
- e o Selo de Inspeção Municipal (SIM).
Como não havia notas fiscais que comprovassem a origem dos peixes, e diante das irregularidades encontradas no local, foram descartadas aproximadamente três toneladas de produtos considerados impróprios para consumo.
"Além de estarem sendo manipulados de forma precária e sem selo de inspeção (SIM) e, além disso, também foram constatadas outras irregularidades, já que o local onde são realizados o armazenamento e a produção estariam em condições precárias, com sujidade, mau cheiro e equipamentos enferrujados, bem como os produtos estariam sendo vendidos sem as informações necessárias, como data de validade, composição, peso, entre outras informações, assim como não havia o selo de inspeção do SIM,bem como não foram apresentadas as notas fiscais, não se comprovando, desta forma, a origem dos produtos, razão pela qual os mesmos seriam considerados impróprios ao consumo humano", consta no inquérito.
Como acompanhou o Correio do Estado, a Polícia Civil divulgou que a Peixaria Rio Sul teve as áreas de produção interditadas e as atividades suspensas.
Andamento da investigação
Cerca de trinta e cinco dias após a peixaria passar por um “pente-fino” que contou com a presença do Procon Estadual, do Inmetro e da Vigilância Sanitária, o delegado titular da Decon, Wilton Vilas Boas de Paula, solicitou a dilação de prazo da investigação.
A solicitação foi feita para anexar laudos técnicos, que podem determinar as condições em que os peixes estavam sendo comercializados, e para coletar novos depoimentos.
O pedido foi encaminhado ao Judiciário que determina se acata a extensão de prazo.