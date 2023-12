Ação humanitária

As inscrições vão até o dia 8 de dezembro e a eleição acontece já no dia 14 deste mês

Podem participar sul-mato-grossenses que se identifiquem com as causas humanitárias. Assessoria de imprensa

A Cruz Vermelha Brasileira - Filial Mato Grosso do Sul (CVBMS) abriu nesta segunda-feira (4), as inscrições para candidaturas ao Conselho Estadual da entidade. Podem participar sul-mato-grossenses que se identifiquem com causas humanitárias. As inscrições vão até o dia 8 de dezembro e a eleição acontece já no dia 14 deste mês.

"Esta é uma oportunidade ímpar para as pessoas que se identificam com causas humanitárias tornarem-se membros da governança e terem a oportunidade de influenciar diretamente as ações e direcionamentos da filial local da maior, mais antiga e mais importante instituição de ajuda humanitária do mundo", diz a nota da entidade.

O conselho que faz parte do conjunto da governança da CVBMS, tem como papel principal garantir que a instituição funcione de forma transparente, responsável e eficaz, atingindo os objetivos conforme as demandas locais.

"Além disso, os membros da governança desempenham um papel fundamental na representação da CVBMS perante a comunidade, estabelecendo parcerias estratégicas, promovendo a visibilidade da instituição e fortalecendo o engajamento da sociedade civil nas ações humanitárias", explica a entidade.

As ações humanitárias realizadas pela entidade no Mato Grosso do Sul incluem a assitência as pessoas em situações de vulnerabilidade a fim de promover o bem-estar e auxiliar aqueles que mais precisam. Conforme enfatiza a entidade, não é uma tarefa fácil, pois exige muita responsabilidade e comprometimento.

"Fazer parte da governança da CVBMS significa ter a responsabilidade de tomar decisões estratégicas, participar ativamente na definição de prioridades, fiscalizar a aplicação de recursos, avaliar o orçamento, acompanhar o planejamento, analisar as contas da diretoria e julgar a conduta dos membros voluntários", pondera a Cruz Vermelha Brasileira em MS.

Inscrições

Podem participar do processo de inscrição, qualquer cidadão residente em Mato Grosso do Sul. Os interessados tem até às 18h (horário local - MS), do dia 08 de dezembro, para enviarem a documentação pelo e-mail [email protected].

Os requisitos e os regulamentos vigentes da Cruz Vermelha Brasileira estão no Edital 23/2023 (bit.ly/Edital_23-2023_Convocacao_Candidaturas_Conselho_CVBMS).

Documentação

- Currículo do candidato (com telefones e e-mail de contato);

- Cópias legíveis de RG e do CPF ou CNH do candidato;

- Comprovante de residência atualizado (dos últimos três meses);

- Declaração de Ficha Limpa assinada pelo candidato;

- Ficha de registro de voluntários, termo de adesão e autorização de uso de imagem (para aqueles que não possuem registro prévio como voluntários da instituição).

Cabe destacar que ao enviar os documentos, os candidatos concordam que seus currículos serão compartilhados com os conselheiros votantes. No entanto, informações pessoais sensíveis serão mantidas em sigilo, em conformidade com a legislação vigente.

Avaliação das candidaturas

A Comissão Eleitoral da CVBMS verificará todos os documentos recebidos. Candidaturas enviadas após o prazo estabelecido ou sem todos os documentos mencionados serão consideradas inaptas para participar do pleito.

Os candidatos devem estar cientes do perfil estabelecido pelo Estatuto atual para os cargos de Conselheiros Estaduais da CVBMS e ter disponibilidade para participar de reuniões periódicas, visando uma colaboração mais significativa na governança da instituição.

Divulgação dos candidatos

Após o prazo de inscrição, a relação de candidaturas deferidas será divulgada no site da CVBMS até o dia 09/12/2023 e todos os votantes receberão a lista dos candidatos aprovados, juntamente com acesso aos seus currículos para auxiliar na definição dos votos.

Eleição

A eleição ocorrerá durante a reunião ordinária da Assembleia Geral Estadual da CVBMS no dia 14/12/23 (quinta-feira), às 19h em primeira convocação e 19h15 em segunda convocação, a ser realizada no Auditório da Fundação de Cultura do Estado de Mato Grosso do Sul, situada na Av. Fernando Correa da Costa, nº559, Centro - Campo Grande - MS.

Para mais informações, clique aqui.



