Investigação das mortes em operação no RJ tem graves falhas, diz ONG

Perícia tardia ou insuficiente deixa mais perguntas que respostas

Agência Brasil

02/11/2025 - 20h00
A Organização Não Governamental (ONG) Human Rights Watch afirmou que a polícia do Rio de Janeiro cometeu falhas "cruciais" na investigação de 121 mortes ocorridas durante a Operação Contenção, em 28 de outubro. Em nota pública, a organização relacionou estas falhas a um “desinteresse proposital”, por envolverem população de maioria negra e de baixa renda.

Segundo a Human Rights Watch, a polícia “não preservou o local dos tiroteios para análise, uma medida muito importante para determinar as circunstâncias das mortes”.

“Estamos muito preocupados com o fato de que etapas cruciais da investigação não foram realizadas e que provas importantes podem já ter sido perdidas”, declarou César Muñoz, diretor da Human Rights Watch no Brasil.

A operação
A Operação Contenção, que integrou 2500 policiais de diversas unidades fluminenses para atacar pontos estratégicos da facção Comando Vermelho em bairros dos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, teve tiroteios intensos e registrou a morte de 64 pessoas em seu primeiro dia, inclusive civis desarmados e crianças.

As demais mortes foram registradas em área de mata na serra da Misericórdia, após uma emboscada do Bope, tropa de elite da polícia, em uma das rotas de fuga da facção. As mortes, principalmente desse grupo, foram descobertas após moradores carregarem os corpos para uma praça no bairro da Penha, não sem antes fazerem vasto registro do cenário de barbárie em celulares.

Antes do meio do dia 29, quarta-feira, essas imagens já circulavam, inclusive fora do Rio de Janeiro. Familiares dos mortos relataram sinais de rendição, como mãos e pernas amarrados, e de execução e tortura de seus entes, aos jornalistas que registraram a fileira de corpos. Há ainda, afirma a Human Rights Watch, uma predominância de negros e uma quase totalidade de pobres entre as vítimas.

Na avaliação da entidade, a ausência de perícia e de isolamento dos locais de morte concorre para que se percam informações cruciais, como a de que os mortos realizaram ou não disparos de armas de fogo.

“As autoridades brasileiras devem garantir uma investigação rápida, completa e independente de cada uma das mortes, bem como das decisões e do planejamento que levaram a uma operação tão desastrosa”, disse Muñoz.

“O caso também mostra a necessidade urgente de o governador do Rio de Janeiro apresentar um projeto de lei para separar a perícia da Polícia Civil e investir em análises forenses independentes e de alta qualidade, que são uma parte fundamental de qualquer investigação criminal”, acrescentou.

A ONG criticou ainda a dificuldade de acesso da Defensoria Pública e de observadores independentes ao Instituto Médico Legal, para onde os corpos foram removidos. Entre as medidas recomendadas pela Human Rights Watch está a presença de peritos independentes e a condução das investigações pelo Ministério Público.

Procuradas, as polícias civil e militar do Rio de Janeiro não se manifestaram sobre as críticas relatadas nesta reportagem.

Cidades

Em menos de uma hora, temporal derruba árvores e telhado de lanchonete em Campo Grande

Também houve queda de granizo em alguns bairros e previsão aponta para novas tempestades durante a semana

02/11/2025 17h00

Estrutura de lanchonete caiu durante o temporal

Estrutura de lanchonete caiu durante o temporal Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

O alerta de tempestade que estava vigente para Campo Grande se confirmou na tarde deste domingo (2). Em menos de uma hora, a chuva causou transtornos devido a forte intensidade, sendo registradas queda de granizo, de árvores e da estrutura metálica de uma lanchonete.

Por volta das 16h o tempo virou e as nuvens fizeram a Capital escurecer. Ventos chegaram a 55,6 km/h, segundo o meteorologista Natálio Abrãao.

Devido aos ventos fortes, foi registrada queda de várias árvores em vários locais. Na Avenida Mato Grosso, árvores caíram em frente ao Hospital da Unimed e também há registro de queda de árvore no estacionamento do Hospital da Cassems. Em ambos os casos, não houve vítimas.

Na Avenida Bom Pastor, o toldo do Âncora Burger caiu durante o temporal. Parte da estrutura se soltou e  sobre a calçada, mas não atingiu nenhum pedestre. O estabelecimento estava fechado ao público no momento do incidente.

Na mesma rua, duas árvores caíram sobre diferentes casas, sendo uma no telhado e outra que atingiu o portão da residência. Os danos foram apenas materiais, sem vítimas. A região ficou sem energia elétrica, assim como vários bairros em diferentes regiões da Capital.

O servidor público federal aposentado, Ivan Ferreira Domingues, 67 anos, é morador de uma das casas e disse que estava na residência com a esposa e com o neto.

"A chuva fez com que a energia acabasse e com isso nós fomos para o quarto. Conforme os minutos foram passando, comecei a escutar barulho de granizo e logo em seguida um barulho muito grande, achei que fosse trovão, mas quando saí de casa, vi que a árvore tinha caído em parte do telhado", disse.

"Além disso, a árvore caiu em algumas telhas, principalmente na garagem, além de uma parte do muro da casa do vizinho. Felizmente ninguém se machucou, agora, teremos que ligar para a prefeitura e pedir para removerem o que sobrou da árvore", acrescentou o morador.

No bairro Cristo Redentor, região do Itamaracá, um poste de energia caiu e ficou atravessado sobre a via.

De acordo com vídeos postados nas redes sociais, houve queda de granizo também em diversos bairros, como Taveirópolis, Tiradentes e Pioneiros, entre outros.

Estrutura de lanchonete caiu durante o temporalÁrvore caiu sobre o portão de uma casa na Bom Pastor (Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado)

Previsão

A chuva forte durou menos de uma hora, mas há alerta vigente para o risco da ocorrência de novos temporais nesta segunda-feira (3). 

Conforme alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), pode ocorrer chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Com isso, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

As chuvas devem persistir durante toda a semana, mas com intensidade fraca a moderada. 

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), essa configuração atmosférica está associada ao intenso transporte de calor e umidade, em combinação com a atuação de áreas de baixa pressão.

Além disso, o deslocamento de cavados e o avanço de uma frente fria oceânica favorecem a formação e organização de instabilidades.

As temperaturas, no entanto, devem permanecer na média de 30°C as máximas, com mínima de 21°C.

Trimestre

O próximo trimestre, de novembro a janeiro, deve ser de calor acima da média e chuvas irregulares em todo Mato Grosso do Sul, de acordo com o prognóstico do Cemtec. 

Climatologicamente, em grande parte do Estado, as temperaturas médias variam entre 24°C a 26°C. Por outro lado, nas regiões noroeste e nordeste as temperaturas variam entre 26-28°C no trimestre novembro-dezembro-janeiro. 

A previsão climática indica temperaturas do ar ligeiramente acima da média histórica. Dessa forma, o trimestre terá condições mais quentes que o normal em Mato Grosso do Sul.

Com relação às chuvas, a tendência climática indica um cenário de incerteza na distribuição das chuvas, com previsão de precipitação irregular, podendo ocorrer volumes ligeiramente abaixo ou acima da média histórica, a depender da região do estado. 

* Colaborou Karina Varjão

Cidades

Vestibular UEMS: inscrições seguem até próxima quinta-feira

Provas objetiva e de redação serão aplicadas no dia 23 de novembro de 2025

02/11/2025 16h30

Foto: Divulgação

Com 871 vagas em cursos de bacharelado e licenciatura, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) segue com inscrições abertas para o Processo Seletivo Vestibular 2026 até a próxima quinta-feira (6). O cadastro deve ser feito exclusivamente pela internet, no site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec).

O vestibular oferece oportunidades em diversas áreas, como Medicina, Direito, Agronomia, Enfermagem, Psicologia, Engenharia, Computação, Pedagogia, Letras, entre outras. A taxa de inscrição é de R$ 100.

As provas objetiva e de redação serão aplicadas no dia 23 de novembro de 2025, das 8h às 13h, em 19 municípios de Mato Grosso do Sul: Amambai, Aquidauana, Bataguassu, Campo Grande, Cassilândia, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

O exame será composto por 60 questões objetivas nas áreas de Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Matemática, além da redação, de caráter classificatório. A duração total será de cinco horas.

O gabarito preliminar será divulgado em 26 de novembro e o resultado final do processo seletivo em 20 de janeiro de 2026, no site da Fapec. As convocações para matrícula terão início em fevereiro de 2026, conforme o calendário acadêmico da UEMS.

O edital prevê condições especiais de prova para candidatos que necessitarem de atendimento diferenciado, como pessoas com deficiência, lactantes e candidatos com transtornos globais do desenvolvimento. A solicitação deve ser feita no ato da inscrição.

As vagas serão distribuídas entre a ampla concorrência e o sistema de reserva de vagas, que contempla diferentes grupos sociais.

Do total de vagas ofertadas, 20% são destinadas a candidatos negros (pretos e pardos) que tenham concluído integralmente o ensino médio em escola pública, instituição privada com bolsa integral ou em organização social sem fins lucrativos.

Dez por cento são reservadas a indígenas que atendam aos mesmos critérios. Outros 10% das vagas são voltados a residentes de Mato Grosso do Sul há mais de dez anos e 5% a pessoas com deficiência ou com transtornos globais do desenvolvimento (PCD).

