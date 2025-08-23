Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

OPERAÇÃO

Investigado pelo MPMS atua há 9 anos em esquema de extorsão digital

Órgão deflagrou a 2ª fase da operação Operação Cyber Fake na última quinta-feira (21), resultado de investigação que revelou diversos golpes realizados pelo rapaz desde 2016

Felipe Machado

23/08/2025 - 13h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Preso pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) no interior do estado, golpista atuava desde 2016 em esquema de extorsão digital, utilizando perfis falsos e oferecendo serviços fraudulentos de “proteção cibernética”.

Na última quinta-feira (21), o órgão deflagrou a Operação Cyber Fake, em conjunto com a Unidade de Combate aos Crimes Cibernéticos (UICC/CI). Nesta ação, um rapaz foi preso preventivamente em Itaquiraí, município a 405 quilômetros de Campo Grande.

Segundo investigação do Ministério Público, o rapaz seguia um padrão em seus golpes: criava um perfil falso nas redes sociais, ameaçava a vítima dizendo que iria expor conteúdos íntimos e, posteriormente, se apresentava como “especialista em segurança digital”.

Ele conquistava a confiança da pessoa e oferecia o serviço de proteção, seja para “remover conteúdos da internet” ou “blindar perfis contra ataques”, cobrando valores exorbitantes para realizar a suposta ação. Era um golpe com ciclo ‘infinito’, já que ele mesmo era autor da ameaça e a solução da mesma.

Em um dos casos citados pelo MPMS, uma vítima dele já chegou a pagar R$ 19.425,00 pelo suposto serviço do golpista, divididos em:

  1. R$ 4.800,00 por um “pacote inicial de proteção”;
  2. R$ 750,00 por “proteção adicional”;
  3. R$ 13.875,00 pela suposta “exclusão definitiva de mídias íntimas”.

Porém, mesmo diante do pagamento, as ameaças sempre voltavam. Na investigação também foi constatado que ele tinha alvos em outros estados e uma das vítimas tinha 16 anos, que foi obrigada a vender bens para pagar cerca de R$ 1 mil.

Dentre os diversos perfis falsos utilizados pelos investigados, foram citados os “Roni Godoi”, “thiagooo_coutinho”, “cr.andromeda”, “crr.andromeda”, “Wesley Lopes” e “Gabriel”. Na análise técnica, foi revelado que era uma estrutura digital organizada, com uso de engenharia social, ocultação de identidade e armazenamento de material sensível.

A investigação segue em andamento e tramita sob segredo de justiça, com o objetivo de preservar a intimidade das vítimas e a eficácia das diligências em curso.

Assine o Correio do Estado

Direitos

Judiciário determina inclusão de cotas no concurso do TCE-MS com tutela de urgência

A medida pede a inclusão de 20% de vagas para negros e 3% para indígenas

23/08/2025 11h00

Compartilhar
A medida foi tomada em resposta à ação movida pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público Estadual

A medida foi tomada em resposta à ação movida pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público Estadual Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Continue Lendo...

Após o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) ter seus concursos públicos suspensos por falta de cotas, o judiciário concedeu uma tutela de urgência que determina a inclusão de 20% de vagas para negros e 3% para indígenas.

A medida foi tomada em resposta à ação movida pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público Estadual (MPMS), que alegaram a omissão de cotas nos editais lançados em julho deste ano.

Os concursos, que envolvem seleções para conselheiro substituto, analistas e auditores, não previam as cotas raciais, desrespeitando as políticas afirmativas de inclusão previstas na legislação estadual e federal.

A decisão judicial suspende as provas, previstas para o final de outubro, até que os editais sejam ajustados para garantir a inclusão desses grupos, conforme estabelece a Constituição Federal.

A ação foi movida após tentativas administrativas de resolver a questão sem sucesso. Danilo Hamano Silveira Campos, defensor coordenador do Núcleo Institucional da Fazenda Pública, Moradia e Direitos Sociais (Nufamd), afirmou que a falta das cotas representa um retrocesso.

"As cotas, enquanto política afirmativa de inclusão, têm propósito relevante. A negativa de respeitá-las é um retrocesso, além de desrespeito às legislações estadual e federal e à Constituição Federal", destacou

A decisão é uma importante vitória para o movimento em defesa da inclusão e da igualdade racial, garantindo que o concurso esteja em conformidade com a legislação e as políticas de ação afirmativa.

O TCE-MS e o Cebraspe ainda não se pronunciaram sobre a decisão, e o futuro dos concursos dependerá das alterações exigidas pela Justiça.

No inicío da semana, o Correio do Estado veiculou a notícia da suspensão. Confira aqui.

Cargos

Para a função de conselheiro substituto do TCE-MS, há remuneração prevista no valor de R$ 41.845,49, com jornada de trabalho de 30 horas semanais, com exigência dos seguintes requisitos para ser considerado apto a exercer o cargo:

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);
 
Mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional.
No cargo de analista de controle externo, para formados em Direito, há a remuneração de R$ 10.352,75, com carga horária de 30 horas semanais, enquanto a função de auditor têm salário de R$ 14.232,67, com jornada de trabalho de 30 horas semanais, que possuíam vagas para as seguintes áreas:

Auditor de Controle Externo – Área: Ciências Contábeis;
Auditor de Controle Externo – Área: Direito;
Auditor de Controle Externo – Área: Engenharia Civil;
Auditor de Controle Externo – Área: Tecnologia da Informação.

Assine o Correio do Estado 

 

Oportunidade

IFMS abre 200 vagas para qualificação profissional de mulheres em vulnerabilidade

A seleção faz parte do programa Mulheres Mil e acontecerá em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Dourados e Ponta Porã

23/08/2025 10h43

Compartilhar
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 1º de setembro

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 1º de setembro Divulgação/IFMS

Continue Lendo...

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas para o Programa Mulheres Mil, que oferece 200 vagas em cursos de qualificação profissional destinados a mulheres em situação de vulnerabilidade social e econômica, bem como vítimas de violência. A seleção acontecerá em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Dourados e Ponta Porã

Os cursos são gratuitos, com aulas presenciais e bolsa de auxílio para as candidatas selecionadas, voltados para  Formação Inicial e Continuada (FIC) e têm como objetivo oferecer novas perspectivas no mercado de trabalho.

As opções de cursos são: Cuidadora de Idosos, com 40 vagas em Campo Grande; Assistente Administrativa, com 40 vagas em Aquidauana, Corumbá e Dourados (120 vagas no total); e Agricultora Orgânica, com 40 vagas em Ponta Porã.

Com duração de quatro meses, os cursos têm carga de 3 horas semanais, realizadas três vezes por semana. Além da qualificação, as participantes que mantiverem frequência nas aulas terão direito a uma Bolsa-Formação, no valor de R$ 150 mensais, totalizando R$ 600 ao longo do curso, para custeio de transporte e alimentação.

Para se inscrever, as candidatas devem ter 16 anos ou mais e ensino fundamental completo. A seleção será realizada com base em critérios como faixa etária, renda familiar e composição do grupo familiar.

Em caso de empate, terão prioridade as mulheres com maior número de filhos menores ou maior número de dependentes.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 1º de setembro pelo site da Central de Seleção do IFMS. O resultado preliminar será divulgado no dia 2 de setembro, com o resultado final no dia 5 de setembro. As aulas começam no dia 9 de setembro.

Essa iniciativa visa promover a inclusão e o empoderamento das mulheres em situação de vulnerabilidade, oferecendo oportunidades de crescimento pessoal e profissional.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de ontem, concurso 6806, quinta-feira (21/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6806, quinta-feira (21/08): veja o rateio

2

Bazar da Receita Federal terá roupas de alto padrão por R$ 30
Solidariedade

/ 3 dias

Bazar da Receita Federal terá roupas de alto padrão por R$ 30

3

Resultado da Quina, concurso 6807, sexta-feira (22/08)
Loterias

/ 20 horas

Resultado da Quina, concurso 6807, sexta-feira (22/08)

4

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2904, quinta-feira (21/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2904, quinta-feira (21/08): veja o rateio

5

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3475, quinta-feira (21/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3475, quinta-feira (21/08): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 5 dias

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira