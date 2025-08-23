Investigado pelo MPMS atua há 9 anos em esquema de extorsão digital

Preso pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) no interior do estado, golpista atuava desde 2016 em esquema de extorsão digital, utilizando perfis falsos e oferecendo serviços fraudulentos de “proteção cibernética”.
Na última quinta-feira (21), o órgão deflagrou a Operação Cyber Fake, em conjunto com a Unidade de Combate aos Crimes Cibernéticos (UICC/CI). Nesta ação, um rapaz foi preso preventivamente em Itaquiraí, município a 405 quilômetros de Campo Grande.
Segundo investigação do Ministério Público, o rapaz seguia um padrão em seus golpes: criava um perfil falso nas redes sociais, ameaçava a vítima dizendo que iria expor conteúdos íntimos e, posteriormente, se apresentava como “especialista em segurança digital”.
Ele conquistava a confiança da pessoa e oferecia o serviço de proteção, seja para “remover conteúdos da internet” ou “blindar perfis contra ataques”, cobrando valores exorbitantes para realizar a suposta ação. Era um golpe com ciclo ‘infinito’, já que ele mesmo era autor da ameaça e a solução da mesma.
Em um dos casos citados pelo MPMS, uma vítima dele já chegou a pagar R$ 19.425,00 pelo suposto serviço do golpista, divididos em:
- R$ 4.800,00 por um “pacote inicial de proteção”;
- R$ 750,00 por “proteção adicional”;
- R$ 13.875,00 pela suposta “exclusão definitiva de mídias íntimas”.
Porém, mesmo diante do pagamento, as ameaças sempre voltavam. Na investigação também foi constatado que ele tinha alvos em outros estados e uma das vítimas tinha 16 anos, que foi obrigada a vender bens para pagar cerca de R$ 1 mil.
Dentre os diversos perfis falsos utilizados pelos investigados, foram citados os “Roni Godoi”, “thiagooo_coutinho”, “cr.andromeda”, “crr.andromeda”, “Wesley Lopes” e “Gabriel”. Na análise técnica, foi revelado que era uma estrutura digital organizada, com uso de engenharia social, ocultação de identidade e armazenamento de material sensível.
A investigação segue em andamento e tramita sob segredo de justiça, com o objetivo de preservar a intimidade das vítimas e a eficácia das diligências em curso.