Investimento de R$ 1,3 milhão garante 32 leitos no hospital do câncer em Campo Grande

Com investimento de R$ 1,3 milhão, foi inaugurado nesta segunda-feira (9), 32 novos leitos, no Hospital de Câncer de Campo Grande Alfredo Abrão, equipados para receber os pacientes do Sistema Único Saúde (SUS).

A reforma foi feita no terceiro andar do hospital, com isso o atendimento irá dobrar, melhorando o cuidado oncológico que necessita de cuidados especializados.

O governador Eduardo Riedel (PSDB) esteve presente na cerimônia e comentou a emoção e orgulho da entrega dos novos leitos.

“O Hospital do Câncer é prioridade zero na estratégia do Estado do Mato Grosso do Sul. Nós vamos continuar avançando neste sentido. Olhando para frente não tenho dúvida que nós juntos vamos conseguir entregar este equipamento, com uma boa execução”, disse Riedel.

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), frisou que as parcerias são fundamentais e parabenizou o governo do Estado assim como a diretoria do hospital pela reforma da unidade.

“Nós sabemos que para avançar precisamos de pessoas que acreditam no trabalho e invistam seu tempo, compromisso e dedicação. Parabéns a todos que colaboram com esta unidade”, pontuou Adriane.

A presidente do Hospital do Câncer, Sueli Lopes Telles, comentou que ao caminhar pelos corredores do hospital ficava incomodada por conta da lotação da enfermaria e quartos com seis pacientes.

“O pior era quando precisávamos cancelar cirurgias por falta de leitos. O câncer não espera, ele avança. Diante desta realidade decidimos dar um passo mais difícil, que é finalizar o terceiro andar, não havia outra opção”, disse Sueli e completou: “Contamos agora com esta unidade com mais 32 leitos de altíssima qualidade, digna de hospitais de excelência. Aqui somos 99% SUS. Nosso compromisso é com a vida e com atendimento humanizado. Nossos pacientes não são números, são pessoas. Gostaria de agradecer ao Governo do Estado que acreditou no nosso trabalho”.

Aporte

Somente nos últimos dois anos, o Governo do Estado repassou R$ 18 milhões, para reforçar o atendimento do hospital. Em 2023, ocorreu o repasse de R$ 9 milhões por meio de convênio e mais R$ 4,37 milhões.

Enquanto neste ano foram mais de R$ 4,69 milhões de repasse Estadual.

“Nosso objetivo na Secretaria de Saúde é que além do terceiro andar, sejam concluídas as demais o mais breve possível. Temos muitas demandas na saúde pública do Estado, mas algumas precisam ser prioridade e esta é uma delas. Hoje não são apenas 32 leitos novos, são leitos extremamente superiores àqueles que estamos acostumados a serem oferecidos no SUS. Nosso objetivo é continuar a ajudar esta instituição”, pontuou o secretário de Saúde, Maurício Simões.

Fotos: Bruno Rezende

Referência

O Hospital de Câncer de Campo Grande Alfredo Abrão, é uma instituição privada que é referência no tratamento oncológico em Mato Grosso do Sul.

É o maior hospital, que atende 72% dos pacientes oncológicos de modo que de cada 10 pacientes com câncer no SUS, 7 são tratados na unidade. Somente em 2023 foram 206.759 atendimentos realizados.

