Investimento do governo de MS no carnaval de Campo Grande chega perto de R$ 2,6 milhões

O Governo de Mato Grosso do Sul destinou cerca de R$ 2,6 milhões à Liga das Escolas de Samba para o carnaval de Campo Grande de 2026. O valor é o dobro do que foi investido no ano passado.
Para o secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, o valor é uma estratégia para ampliar o alcance do Carnaval como instrumento de abastecimento da economia e criação de renda.
"É um investimento que a gente considera significativo, uma evolução muito grande, principalmente considerando o retorno que isso deu em termos de fomento. Então, é um orgulho muito grande a gente ter tido esse aporte, que com a certeza terá retorno tanto na valorização da nossa cultura como na questão da geração de renda para a nossa população", frisou.
O aporte garante uma estrutura de grande porte para o evento na Capital, com palcos, iluminação, som, serviços de apoio e logística, além de melhorias nas condições para artistas, trabalhadores e entidades carnavalescas.
Com uma estimativa de público de 100 mil foliões, o impacto econômico deve ser sentido em diversos setores, como o comércio, hotelaria, alimentação e transporte, devendo movimentar R$ 25 milhões na economia.
Nessa época já existe um fluxo turístico para Campo Grande, de pessoas do interior, de outros estados, pois o nosso Carnaval já se tornou referência. Então é muito importante que a gente una essas forças tanto nas escolas de samba como dos blocos de Carnaval", comentou o diretor-presidente da Fundação de Cultura do Estado, Eduardo Mendes.
Em Campo Grande, o Carnaval terá três pontos de festa: a Esplanada Ferroviária, dos dias 14 a 17 de fevereiro, entre 15h e 23h; a Praça do Papa, com desfiles nos dias 16 e 17 de fevereiro, às 19h; e na Praça Aquidauana, além, é claro, dos bloquinhos de rua.
A Guarda Civil Metropolitana (GCM) e Polícia Militar (PMMS) estão responsáveis pela segurança do local, com 180 policiais por noite. A organização do trânsito e fechamento das ruas necessárias estão por conta do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) e Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran).
Haverá apoio do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e médicos e enfermeiros da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), que prestarão socorro a quem precisar no local.
Confira a programação do Carnaval de rua em Campo Grande:
7 de fevereiro
- 9h - Bloco As Depravadas – Bar do Zé (Barão do Rio Branco, 1213)
- 15h - Bloco Nada Sobre Nós Sem Nós – Arena do Horto Florestal (Av. Fábio Zahran, 316)
- 16h - Bloco Calcinha Molhada – Praça Aquidauana (Rua Aquidauana, 28)
8 de fevereiro
- 15h - Farofa com Dendê – Monumento Maria Fumaça, na Esplanada Ferroviária
- 16h - Bloco de Laricas - Orla Ferroviária, Avenida Noroeste
12 de fevereiro
- 20h - Bloco Evoé Baco - Rua Antônio Maria Coelho, com 14 de julho
13 de fevereiro
- 15h - Bloco do Reggae – Monumento Maria Fumaça
- 16h - Bloco Farofolia – Esplanada Ferroviária (Rua Dr. Temístocles, 103)
- 16h - Bloco Só Love – Esplanada Ferroviária (Rua General Melo, 91)
14 de fevereiro
- 15h - Bloco do Reggae – Monumento Maria Fumaça
- 15h - Cordão Valu – Esplanada Ferroviária
- 16h - Bloco Ipa Lê Lê – Avenida Mato Grosso, 68
- 9h às 14h - Bloco Acorda o Galo - Morada dos Bais
15 de fevereiro
- 14h - Bloco Capivara Blasé – Esplanada Ferroviária
16 de fevereiro
- 14h - Bloco Capivara Blasé – Esplanada Ferroviária
- 15h - Cia Barra de Saia - Orla Morena (voltado para mulheres, mães e crianças)
- 16h - Bloco Ipa Lê Lê – Avenida Mato Grosso, 68
- 16h - Bloco Subaquera – Rua Abdala Roderbourg, 692, Vila Margarida
17 de fevereiro
- 15h - Cordão Valu – Esplanada Ferroviária
21 de fevereiro
- 14h - Bloco Eita! – Monumento Maria Fumaça
- 17h - Bloco dos Forrozeiros MS – Esplanada Ferroviária (Rua Dr. Temístocles)