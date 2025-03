Investimento no Campão Cultural beira R$ 6 milhões

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Além da liberação de R$ 4,4 milhões por parte do Governo do Estado, a terceira edição do Campão Cultural recebeu a quantia de mais um milhão e meio de reais em emenda parlamentar, somando quase seis em verba para o Festival, que acontece entre os dias 27 de março e 03 de abril em Campo Grande.

Na manhã desta segunda-feira (11) houve coletiva de imprensa, na sede da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, para repasse das informações referentes ao festival que terá mais de 150 atrações entre, Sandra de Sá e o grupo vencedor do Grammy Latino de 2024, Os Garotin.

O encontro contou com as seguintes autoridades:

Marcelo Miranda, secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc)

secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) Eduardo Mendes, diretor-Presidente da Fundação da Cultura (FCMS)

diretor-Presidente da Fundação da Cultura (FCMS) Valdir Gomes, secretário Executivo de Cultura de Campo Grande (Secult)

secretário Executivo de Cultura de Campo Grande (Secult) Carlos Heitor, diretor adjunto da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS),

Dando nome aos bois, conforme evidenciado em coletiva, o R$ 1,5 milhão é recurso que veio por parte de emenda parlamentar, empenhada pelo deputado federal Vander Loubet (PT), que se soma aos R$ 4.489.961,51 liberados pelo Governo do Estado por termo de colaboração.

A última edição deste festival foi realizada em 2022, quando Mato Grosso do Sul ainda estava sob o governo de Reinaldo Azambuja, sendo o primeiro Campão Cultural oficial debaixo da gestão de Eduardo Riedel.

Campão 2025

O diretor-Presidente da Fundação da Cultura, Eduardo Mendes, confirma a contratação de 156 atrações por edital, o que segundo ele garante a "descentralização" de certos nomes que costumam sempre vencer os certames.

Ele frisa que esses nomes seguem vencendo, uma vez que sabem escrever bons editais e, nesse sentido, complementa que a Fundação mira uma maior democratização, com oficinas pelo interior do Estado e auxiliando os Executivos nas elaborações de editais mais simplificados, além de admitir formais mais simples de inscrição.

"A gente fez agora, em fevereiro, aqui em Campo Grande, o primeiro encontro dos gestores municipais, onde a gente disponibilizou pessoas físicas para que possam auxiliar nos editais das PNABs dos municípios essa questão da democratização", completa.

Em 2025 o Festival acontece em dois finais de semana, sendo o primeiro voltado para o "Circuito Comunidades" e entre os dias 04 e 06 com a ocupação da avenida 14 de julho no Centro de Campo Grande.

O Campão Cultural prevê atrações espalhadas por boa parte de Campo Grande, em uma proposta de festival urbano, chegando até quatro parques e poliesportivos distintos:

Jacques da Luz

Ayrton Senna

Tarsila do Amaral e

Vila Almeida

"Fora isso, nós teremos o palco da Orla Morena com as batalhas; teremos ação na Concha Acústica Helena Meirelles, também na Praça do Rádio nos dias 28 e 29. No Centro Cultural José Octávio Guizzo que nós acabamos de inaugurar há pouco tempo nós teremos a Feira de Música e no Museu da Imagem e do Som (MIS) será usado para o Pantanal Film Festival", complementa Carlos Heitor sobre o uso dos aparelhos públicos.

Toda a programação já está disponível na plataforma da Fundação de Cultura chamada "MS CULTURAL", site que você acessa CLICANDO AQUI.

Haverá uma feira de música específica sobre os valores de MS na programação, o retorno do "Campão Geek" e programações voltadas à cultura nerd; Pantanal Film Fest, com conversas sobre audiovisual duranteo Festival e mais atrações, como:

Espetáculos de circo,

Dança

Teatro,

Tenda de venda de artes visuais,

Performances de hip hop,

Batalha Ballroom Kiki Ball,

Batalha de Breaking

Oficinas,

Campeonato de skate,

Exibição de filmes,

Concurso de Cosplay,

Concurso de Just Dance,

Concurso de K-Pop,

Campeonato de Video Game e Quadrinhos,

Blocos de carnaval e mais

Cabe citar o desfile de moda que acontece na avenida 14 de julho com a Maracaju, que deve fechar as vias de acesso durante o fim de semana de abril, com apoio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) e demais forças de segurança.

