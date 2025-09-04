Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Irmãos condenados por estupro de duas crianças são presos em MS

Ambos foram condenados a mais de 35 anos por estupro de vulnerável, de crianças de 7 e 9 anos

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

04/09/2025 - 18h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Dois irmãos, que não tiveram as identidades divulgadas, condenados a mais de 35 anos por estupro de duas crianças, foram presos nesta quarta-feira (3), no Assentamento Santa Mônica, em Terenos.

O mandado de prisão foi cumprido por policiais do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), no âmbito da Operação Protetor das Divisas e das Fronteiras.

Segundo o Dracco, os irmãos são acusados de estupro de vulnerável, de duas crianças de 7 e 9 anos. Pelo crime, eles foram julgados e condenados a penas que ultrapassam os 35 de prisão, com condenação transitada em julgado, ou seja, quando não cabem mais recursos.

Eles estavam foragidos e investigação apontou que se escondiam na zona rural de Terenos, a cerca de 30 quilômetros de Campo Grande.

Os policiais foram até o local, onde os criminosos foram localizados e receberam voz de prisão, sendo cumpridos os mandados de prisão expedido pela Vara Especializada em crimes contra a criança e ao adolescente.

Eles estavam cientes da condenação e foram presos e colocados à disposição do Poder Judiciário.

Estupro de vulnerável

O crime de estupro de vulnerável é previsto no artigo 217-A da lei nº 12.015/2009, que dispõe que é crime "ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos".

Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. 

A pena é de reclusão de 8 a 15 anos, que podem ser aumentados da seguinte forma:

  • Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave: reclusão, de 10 a 20  anos. 
  • Se da conduta resulta morte: reclusão, de 12 a 30 anos.

Crime

Professor da UFMS demitido por estupro recebeu mais de R$ 81 mil sem trabalhar

O crime aconteceu em 2016 e o professor estava afastado desde março deste ano do cargo

04/09/2025 17h00

Compartilhar
Professor da UFMS demitido por estupro recebeu mais de R$81 mil sem trabalhar

Professor da UFMS demitido por estupro recebeu mais de R$81 mil sem trabalhar Montagem/Correio do Estado

Continue Lendo...

O professor responsável pelo Instituto de Biociências (Inbio) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Luiz Gustavo Rodrigues Oliveira Santos, recebeu mais de R$81 mil durante o período em que esteve afastado do cargo pela Universidade. 

O afastamento do homem se deu após a sentença de 8 anos de prisão em regime semiaberto pelo crime de estupro a uma estudante em 2016. A condenação também obrigou o pagamento de multa por danos morais no valor de R$30 mil à jovem. 

Somente no mês de março deste ano, quando saiu a condenação, a UFMS se manifestou decidindo pelo afastamento de Luiz por 60 dias, sendo prorrogada por mais 60 dias no mês de maio, sem interferência na remuneração. 

Portanto, o professor continuou recebendo salário pelos 120 dias que esteve afastado e até a publicação da sua demissão, no dia 2 do mês de setembro. 

De acordo com o Portal da Transparência, o salário pago ao servidor era de R$13.592,47. Assim, desde o mês de março até o mês de setembro, Luiz teria recebido um total de R$81.554,82, mesmo sem dar aulas. 

O Crime

De acordo com as informações, o caso aconteceu no ano de 2016, quando os alunos participavam de uma comemoração pelo fim do calendário acadêmico da pós-graduação, em uma república de estudantes. 

Na época, a vítima tinha 22 anos. O homem teria se aproveitado da vulnerabilidade da jovem causada pelo consumo de álcool, a seguiu até o quarto e trancou a porta. Amigas da menina conseguiram forçar a entrada e a encontraram nua, desorientada e chorando. 

Luiz Gustavo continuou lecionando na Universidade por quase 10 anos, até a condenação, em março deste ano, já que a UFMS havia decidido “pela não apuração dos fatos à época”. 

Demissão 

Na última terça-feira (2), a UFMS publicou a Portaria n° 1.209RTR/UFMS, comunicando a demissão do docente. 

"Após a conclusão dos trabalhos da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar, com supervisão da Corregedoria da UFMS e parecer da Advocacia-Geral da União, a UFMS aplicou a pena de demissão ao professor Luiz Gustavo Rodrigues Oliveira Santos, nos termos dos artigos 117, IX, c.c 132, incisos V e XIII, todos da Lei nº 8.112/1990, e Súmula nº 650 do STJ, seguindo entendimento obrigatório vinculante para toda a administração pública federal.

A decisão emitida na Portaria nº 1.209-RTR/UFMS, de 1º de Setembro de 2025, acolheu o relatório final da Comissão, que seguiu todos os trâmites processuais, e opinou pela demissão do professor do Instituto de Biociências."

Condenação

O homem foi condenado a 8 anos de prisão em regime semi aberto e ao pagamento de multa no valor de R$30 mil por danos morais à estudante. 

O caso corre em segredo de Justiça e ainda é passível de recurso por parte do réu. 

CULTURA

Fechado há mais de 15 anos, Teatro José Octávio Guizzo é reinaugurado

Local está de "cara nova" com 150 assentos novos, camarins, ar-condicionado, sistema de iluminação/sonorização e pintura

04/09/2025 16h45

Compartilhar
Teatro José Octávio Guizzo é projeto do arquiteto Cyríaco Maymone Filho

Teatro José Octávio Guizzo é projeto do arquiteto Cyríaco Maymone Filho DIVULGAÇÃO/PMCG

Continue Lendo...

Teatro José Octávio Guizzo será reaberto durante cerimônia de reinauguração, às 18h desta quinta-feira (4), no Paço Municipal, localizado na avenida Afonso Pena, número 3297, centro, em Campo Grande.

Fechado há mais de 15 anos, o espaço promete voltar aos tempos áureos com apresentações/eventos artísticas e culturais para todas as idades.

Com a reabertura, o local está de “cara nova” com 150 assentos novos, camarins, ar-condicionado, sistema de iluminação/sonorização, acessibilidade e pintura.

O investimento foi de R$ 936.041,56. A Tascon Engenharia LTDA foi a empresa de engenharia responsável pela obra.

As obras de revitalização foram lançadas em 2023, começaram em 2024, foram paralisadas e retomaram em junho de 2025. A entrega faz parte do calendário de obras em comemoração ao aniversário de 126 anos de Campo Grande.

Apesar do cunho cultural, o espaço foi utilizado para atividades administrativas e eventos pontuais por anos, deixando de exercer sua função original de casa de espetáculos.

Mas, agora, volta “com tudo” e reabre as portas ao público. O espaço estava em obras de revitalização.

TEATRO JOSÉ OCTÁVIO GUIZZO

Teatro José Octávio Guizzo está localizado no Paço Municipal, avenida Afonso Pena, número 3297, centro, em Campo Grande.

É projeto do arquiteto Cyríaco Maymone Filho. Foi inaugurado em 1971, na gestão do ex-prefeito Antônio Mendes Canale.

Recebeu o nome do artista José Otávio Guizzo em 1990. O local foi palco de grande espetáculos, mas, nos últimos anos, estava sendo utilizado para atividades administrativas e eventos pontuais.

Já passou por três reformas: em 1989, 1992 e 2025.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

STJ livra Banco do Brasil de pagar "Mega-Sena" a filhos de desembargador
Mato Grosso do Sul

/ 3 dias

STJ livra Banco do Brasil de pagar "Mega-Sena" a filhos de desembargador

2

Da cadeia, "chefão do tráfico" conseguiu empréstimo bancário milionário
descontrole

/ 3 dias

Da cadeia, "chefão do tráfico" conseguiu empréstimo bancário milionário

3

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 282, quarta-feira (03/09)
loteria

/ 1 dia

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 282, quarta-feira (03/09)

4

Açougue que produzia linguiça em sala sem refrigeração é interditado
Risco para consumo

/ 2 dias

Açougue que produzia linguiça em sala sem refrigeração é interditado

5

Frente fria coloca MS em zona de perigo para queda de temperatura e tempestade
Previsão

/ 1 dia

Frente fria coloca MS em zona de perigo para queda de temperatura e tempestade

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Exclusivo para assinantes

/ 20 horas

Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Exclusivo para assinantes

/ 2 dias

Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Exclusivo para assinantes

/ 6 dias

Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS