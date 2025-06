Israel banca viagem e permanência de comitiva de MS "presa" em meio a guerra

pontes de embarque

Obras de ampliação do aeroporto de Campo Grande começaram há pouco mais de um mês e a previsão é que sejam concluídas até junho de 2025

Pouco mais de um mês depois do início das obras para instalação de três fingers no aeroporto de Campo Grande, o comando da espanhola Aena anunciuou nesta terça-feira (17) que está investindo em torno de R$ 600 milhões na reforma dos aeroportos da Capital, de Ponta Porã e Corumbá.

O anúncio foi feito durante cerimônia para marcar o início das obras de ampliação e modernização dos três aeroportos e para inaugurar uma sala multissensorial no aeroporto de Campo Grande, que esta sob a administração da estatal europeia desde outubro 2023.

Na pista de Campo Grande, as obras são uma exigência do contrato concessão e deverão ser concluídas até junho de 2026, conforme determina co contrato. O consórcio responsável pela execução dos trabalhos é formado pela Construcap e Copasa, duas das maiores construtoras do Brasil.

A capacidade do aeroporto de Campo Grande passará de 1,5 milhão de passageiros por ano para para 2,6 milhões de passageiros por ano (85% maior que a atual).

Previsão é de que três pontes de embarque sejam instaladas até junho do próximo ano no aeroporto de Campo Grande

Com os projetos da operadora, o aeroporto de Campo Grande ganhará um segundo andar no terminal de passageiros e três pontes de embarque e desembarque. Em Ponta Porã está prevista a ampliação que vai triplicar o tamanho total do terminal de passageiros e a reforma em Corumbá vai dobrar a superfície da área pública.

Acolhimento

Além do anúncio de investimentos, a Aena inaugurou a Sala Multissensorial no terminal de Campo Grande, uma iniciativa do Programa de Acolhimento ao Passageiro com Transtorno do Espectro Autista (TEA), do Ministério de Portos e Aeroportos.

Pessoas neurodivergentes costumam apresentar algum tipo de hipersensibilidade a estímulos sensoriais. Para elas, situações que parecem rotineiras à maioria dos passageiros – avisos sonoros e luminosos, movimentação intensa de pessoas, barulho das malas de rodinha – são fontes de estresse intenso e podem desencadear crises.

A sala multissensorial oferece ao passageiro um ambiente de descompressão, equipado com simulador de aeronaves e outros elementos capazes de regular o estresse desses passageiros.

A solenidade para marcar o início das obras de ampliação desta terça-feira conta com a presença do ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho; da ministra do Planejamento, Simone Tebet; do governador Eduardo Riedel e de uma série de outros representantes da classe política.

Do evento participaram também os prefeitos de Corumbá e Ponta Porã. A prefeita de Campo Grande, porém, alegou problema de saúde na família e foi representada pela vice, Camila Nascimento.

MELHORIAS

Aeroporto Internacional de Campo Grande

-Ampliação do terminal de passageiros de 10.000 m² para 12.000 m²

-Construção de novo pavimento no terminal

-Instalação de três pontes de embarque

-Nova área para o parque de abastecimento de aeronaves (mobilização após a fase 1B)

-Pátio com 11 posições para estacionamento de aeronaves comerciais

-Aumento da capacidade para 2,6 milhões de passageiros por ano (85% maior)

-Check-in com 20 posições

-Sala de embarque com 7 portões e 1.830 m²

-Infraestrutura para receber voos internacionais

Aeroporto Internacional de Ponta Porã

-Ampliação do terminal de passageiros de 800 m² para 2.600 m²

-Sala de embarque com 2 portões e 350 m²

-Check-in com 8 posições

-Novas áreas de escape no final da pista, em ambas as cabeceiras

-Pátio com 3 posições para estacionamento de aeronaves

-Aumento da capacidade para 100 mil passageiros por ano (70% maior)

-Novo estacionamento de veículos

Aeroporto Internacional de Corumbá

-Ampliação do terminal de passageiros de 1.950 m² para 2.850 m²

-Sala de embarque com 2 portões e 350 m²

-Check-in com 6 posições

-Novas áreas de escape no final da pista, em ambas as cabeceiras

-Pátio com 4 posições para estacionamento de aeronaves

-Aumento da capacidade para 100 mil passageiros por ano (100% maior)

-Instalação de PAPI na cabeceira 09

-Superfície da área pública será duplicada