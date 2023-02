Itália pede ao Itamaraty que Robinho cumpra pena no Brasil

RODOVIAS

Entre 2016 e 2023, um total de 17 onças-pintadas morreram vítimas de atropelamento na BR-262

Com objetivo de reduzir o número de atropelamentos de animais nas rodovias de Mato Grosso do Sul durante o período do Carnaval, a Policia Militar Ambiental (PMA), com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Instituto Homem Pantaneiro(IHP), intensifica ações para orientação dos condutores na BR-262.

Especialmente nesta época do ano, segundo a PMA, as rodovias do Estado têm um aumento consideravem do fluxo de veículos nas estradas.

O comandante da PMA em Miranda, Capitão Jorge Manuel Martins Jr, explica que haverá ação educativa com policiamento ostensivo e preventivo. “Nosso foco é o trecho de 200 quilômetros entre Miranda e Corumbá. É período de Carnaval, e aumenta muito o fluxo de veículos, por isso fazemos o alerta e pedimos cuidado”, disse o Capitão.

As ações de orientação aos motoristas estão sendo realizadas desde o início da semana, em trechos mais críticos é feito monitoramento, inclusive com apoio de moradores e donos de propriedades na região. “Vamos trabalhar em conjunto, com muito apoio das autoridades públicas, para aplicar medidas para evitar esses atropelamentos”, disse o presidente do IHP, Angelo Rabelo.

Segundo a Policia Militar Ambiental, entre 2016 e 2023, um total de 17 onças-pintadas morreram vítimas de atropelamento na BR-262, no trecho de aproximadamente 200 km entre Miranda e Corumbá.

Na lista vermelha da União Nacional para a Conservação da Natureza, a espécie é classificada como quase ameaçada.

Durante entrevista o comandante da PMA informou que ocorreram casos de atropelamento de onças nas estradas."Os trabalhadores e produtores rurais avistaram recentemente uma onça com dois filhotes, atravessando a via. E além disso, no dia 27 de janeiro uma onça foi atropelada.”, declarou Capitão Jorge Martins.

A PMA orienta que nas rodovias, é necessário ter ainda mais cuidado com animais de grande porte, como as antas. As recomendações são, andar com cautela, e não acionar farol alto, pois o animal fica sem ação.

Em caso de atropelamento, o motorista deve entrar em contato imediatamente com a PMA, pelo número (67) 3357-1500 ou (67) 3357-1501.

Atropelamento em rodovias

Segundo a pesquisa da do projeto “Bandeiras e Rodovias” do Instituto de Conservação de Animais Silvestres (ICAS), de 2017 a 2020, foi registrado 12.400 animais silvestres acometidos por colisão veicular, nas rodovias do Mato Grosso do Sul, em cerca de 85.000 km que foram monitorados neste período.

Deste registro 40% foram de animais de grande porte, capazes de causar danos materiais e acidentes, como tamanduás-bandeira, antas e capivaras.

Ainda segundo o estudo, a maioria dos acidentes com fauna (80-90%) ocorrem no período crepuscular ou noturno.

Os dados mostram que as colisões veiculares reduzem o crescimento populacional de tamanduás-bandeira pela metade, sendo uma das principais ameaças à espécie no Mato Grosso do Sul.