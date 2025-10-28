Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Já passa de 60 o total de mortos em operação contra o Comando Vermelho no Rio

A ação, que repete cenas de guerras, expõe o poder crescente do crime organizado no País e as dificuldades do poder público de reprimir o narcotráfico, com efeitos violentos para os moradores das comunidades pobres

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

28/10/2025 - 16h05
Ao menos 64 pessoas, entre policiais e criminosos, morreram nesta terça-feira, 28, durante uma megaoperação no Rio de Janeiro nos complexos do Alemão e da Penha para tentar prender integrantes do Comando Vermelho (CV), conforme a mais recente atualização. A facção reagiu e lançou bombas por meio de drones

No total, cerca de 2,5 mil policiais civis e militares participaram da ofensiva. No Alemão e na Penha, 48 escolas tiveram as atividades afetadas. Além do clima de medo nas favelas, houve interferência na Linha Amarela do Metrô e tentativas de bloqueio da Avenida Brasil.

À tarde, o governador Cláudio Castro (PL) afirmou que ao menos 31 fuzis foram apreendidos na operação. Segundo ele, há também policiais civis e militares baleados na ação, mas não confirmou os números. Um dos agentes mortos é Marcos Vinicius Cardoso Carvalho, da 53ª DP (Mesquita).

A ação, que repete cenas de guerras, expõe o poder crescente do crime organizado no País e as dificuldades do poder público de reprimir o narcotráfico, com efeitos violentos para os moradores das comunidades pobres.

“Estamos em estado de atenção e alerta para possíveis retaliações. A polícia está toda na rua e todos os batalhões estão em prontidão”, afirmou Castro. “Até agora temos 56 criminosos presos, 18 criminosos neutralizados, 31 fuzis apreendidos, além de grande quantidade de drogas que ainda não tem como aferir porque eles estão no meio do combate ainda”, acrescentou ele, que cobrou mais apoio do Ministério da Justiça

O governo do Rio afirma que solicitou ajuda federal em uma operação anterior contra o CV, mas teve o pedido negado. Procurada, a pasta ainda não se manifestou.

“São aproximadamente 9 milhões de metros quadrados de desordem. Casas construídas de forma irregular, becos que é impossível fazer o patrulhamento”, disse Victor Santos, secretário da Segurança Pública do Rio. “Isso causa risco maior à população e obviamente aos policiais. Esses criminosos dominaram essa região Hoje, por exemplo, utilizaram drones lançando artefatos explosivos contra os policiais e a população. Essa é a realidade, esse Estado de Guerra que a gente vive no Rio de Janeiro”, continuou.

A ação, que também conta com o apoio de promotores do Ministério Público Estadual, foi deflagrada a partir de mais de um ano de investigação e mandados de busca e apreensão e de prisão obtidos pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).

Policiais militares do Comando de Operações Especiais e das unidades operacionais da PM da capital e região metropolitana participam das ações.

Já a Polícia Civil mobilizou agentes de todas as delegacias especializadas, distritais, da Core, do Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro e da Subsecretaria de Inteligência.

A Operação Contenção é reforçada com tecnologia avançada, incluindo drones, dois helicópteros, 32 blindados terrestres, 12 veículos de demolição do Núcleo de Apoio às Operações Especiais da PM e ambulâncias para resgate.
 

SEGURANÇA

Campo Grande: passageiras agora podem solicitar viagem com motoristas mulheres

Novo projeto no aplicativo de corrida começa a valer nesta terça-feira (28) na Capital e outras seis cidades do Brasil

28/10/2025 16h55

A proposta é reduzir o desconforto que mulheres sentem ao solicitarem viagens com motoristas desconhecidos

A proposta é reduzir o desconforto que mulheres sentem ao solicitarem viagens com motoristas desconhecidos

A Uber, multinacional americana que presta serviços de transporte urbano,  lançou o novo recurso "Women Preferences" (preferências para mulheres, na tradução), em Campo Grande. Trata-se de uma modalidade a qual permite que passageiras optem apenas por viagens com motoristas mulheres. A novidade começa a ser testada a partir desta terça-feira (28), em alguns estados. 

Outras cidades foram selecionadas para receberem o projeto piloto da empresa. Em São Paulo, os municípios de Campinas, Piracicaba, São José dos Campos e Ribeirão Preto foram os escolhidos; Uberlândia, em Minas Gerais ; e Curitiba, no Paraná.

A proposta deste recurso é reduzir a sensação de insegurança que muitas mulheres sentem ao solicitarem viagem e o motorista ser um homem desconhecido. 

Feminicídio 

De acordo com dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado (Sejusp), em 2024, Mato Grosso do Sul registrou 35 feminicídios e 90 tentativas. Já em 2025, até o momento, foram contabilizadas 68 tentativas e 30 vítimas.

O país registrou 1.492 feminicídios em 2024, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). É o maior número de casos desde o início da série histórica, em 2015.

Funcionamento do novo recurso

Ao solicitar uma viagem sob demanda, as passageiras verão uma opção chamada "Motoristas Mulheres" no aplicativo da Uber. Só que se o tempo de espera for maior do que o previsto, elas sempre poderão optar por outra viagem com embarque mais rápido. 

Caso nenhuma condutora esteja na região, o aplicativo vai conectar diretamente com o motorista parceiro mais próximo.

Para ter mais planejamento e certeza, as passageiras ainda podem utuilizar o recurso do "Reserve" para pré-reservar uma viagem com motoristas mulheres. 

Além disso, as passageiras podem definir uma preferência para uma motorista mulher nas configurações do aplicativo. Embora não seja garantido, ativar essa opção aumenta suas chances de ser pareado com uma condutora do sexo feminino.

Motoristas

Já para as motoristas mulheres, há a opção "Preferência de Passageiras" nas configurações do aplicativo. Se quiserem receber solicitações de viagem de qualquer passageiro, podem desativar a preferência a qualquer momento.

Outra ferramenta é a "U-Elas", a empresa habilita para as motoristas opção de receber somente chamadas de passageiras mulheres. Atualmente, a funcionalidade está em atividade em todo o território nacional e em outros 40 países.

A ferramenta faz parte do projeto "Elas na Direção". O programa, ativo desde 2019, busca incentivar mais mulheres a gerar renda por meio do aplicativo.

Cidades

MP que isenta taxa do taxímetro segue para o Senado

Essa mudança, segundo o Sintaxe, é um compromisso do Governo Federal com a categoria e destaca a alteração na regra de transferência do alvará do táxi

28/10/2025 16h33

Crédito: Gerson Oliveira / Correio do Estado

O texto da Medida Provisória 1305/2025, que trata da isenção da taxa de verificação do taxímetro, foi aprovado nesta segunda-feira (27), passou pela Câmara dos Deputados e agora segue para apreciação dos senadores.

Além da alteração que muda o prazo de verificação dos taxímetros, atualmente anual, no valor de R$ 52, podendo chegar a cinco anos, outro ponto trata da outorga do serviço.

O presidente do Sindicato dos Taxistas de Mato Grosso do Sul (Sintaxe), Flavio Panissa, afirmou em conversa com o Correio do Estado que a MP é uma promessa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a categoria.

"Esse projeto que votaram é a medida provisória do presidente que, no passado, retirou as taxas de aferição dos taxímetros", explicou.

O texto foi enviado para a Câmara Federal, onde o relator da matéria, deputado federal José Nelito (União-GO), incluiu uma emenda para que a cessão da outorga volte a ser como antes.

"Há algum tempo, a transferência foi julgada inconstitucional e, com a promulgação da lei, os táxis poderão voltar a passar para os familiares. Digamos que um taxista falece, o táxi vai para a viúva, mas não só isso: quem ganha é o município", pontuou Flavio.

Com a aprovação, o texto segue para o Senado Federal e deve passar pelo crivo dos senadores; em caso de aprovação, seguirá para sanção do presidente.

Mudanças

O taxista Paulo Pereira de Lima, de 54 anos, conhecido como Paulinho, que exerce a profissão há cerca de vinte anos, enxerga o benefício como válido, mas é crítico em outros pontos que realmente ajudariam a categoria.

"Essa taxa de R$ 52 não prejudica tanto a categoria; isso é tranquilo. O que precisamos, e está difícil de conseguir a nível nacional, seria um crédito para a renovação da frota", explicou Paulinho.

Com relação à transferência, Paulinho destacou a importância de manter a continuidade do serviço, já que não há mais aumento de profissionais nessa área.

"Então, a pessoa falece e tinha que devolver o alvará para o Estado ou município, e ele não voltava mais. Passando para a família, às vezes, sustenta a viúva. No ponto do aeroporto, por exemplo, morreu um taxista na época da Covid; a esposa do trabalhador está até hoje trabalhando porque o alvará foi passado para ela, mas com ordem judicial."

