Janeiro termina chuvoso e cidades do interior de MS são as mais afetadas

Janeiro termina com altos volumes de chuva tanto em Campo Grande quanto no interior de Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, a chuva que caiu no começo da tarde atingiu a média de 40,3 milímetros na região do Carandá Bosque e 15,6 mm no entorno da Embrapa.

Ainda de acordo com dados fornecidos pelo meteorologista Natálio Abrahão, a chuva também teve força nas cidades do interior de Mato Grosso do Sul. As cidades mais atingidas foram Porto Murtinho, Ivinhema e Sidrolândia.

Em Porto Murtinho, a chuva, que durou quatro horas, atingiu 113 mm, causando diversos alagamentos e prejuízos para os moradores.

De acordo com o site Porto Murtinho Notícias, a chuva começou na madrugada desta terça-feira e prejudicou, pelo menos, 15 famílias e 30 pessoas precisaram buscar abrigo em casa de parentes por terem ficado desalojadas.

O volume que caiu em apenas quatro horas de chuva corresponde a 65% do que era esperado para o mês inteiro, conforme informado por Natálio Abrahão.

Pelas medições do meteorologista, em Ivinhema, a chuva ficou em torno de 109 mm e dificultou o deslocamento dos moradores da cidade, especialmente nas áreas mais precárias e sem infraestrutura como escoamento de águas pluviais ou asfalto.

O site Ivinotícias, que atua na cidade, apurou que o secretário de Obras da cidade, Jonatan Gregório, afirmou que obras para recuperar as áreas atingidas só serão feitas quando as chuvas cessar e a terra secar.

Ainda segundo as informações do Natálio, em Sidrolândia a média de precipitação foi de 51,4 mm. Em Bataguassu a chuva também foi intensa, com 52,8 mm.

Em Dois Irmãos do Buriti a chuva foi de 30,8 mm. Em Dourados, a precipitação foi de 26,8 mm, em Maracaju, chegou a 16,6 mm e Aquidauana foi de 11,4 mm.

As cidades onde menos choveu foram Corumbá, com 4,6 mm e Coxim, com 2,6mm.

PREVISÃO

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Mato Grosso do Sul continua sob estado de alerta de perigo, com possibilidade de chuvas entre 60 mm e 100 mm. Os ventos também devem ser intensos, com velocidade entre 60 e 100 km/h.

Também há o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Ainda de acordo com o Inmet, a previsão do tempo para os próximos dias em Campo Grande é de tempo nublado e possibilidade de trovoadas e pancadas de chuvas isoladas. A temperatura varia entre 22ºC e 29ºC no restante da semana.

Para Porto Murtinho o alerta de perigo continua e a previsão é de mais chuvas e trovoadas isoladas. Lá, a temperatura máxima deve variar entre 32ºC e 34ºC e a mínima fica entre 21ºC e 23ºC.

Em Ivinhema, onde também choveu mais de 100 mm hoje, a previsão continua sendo de mais precipitação, com possibilidade de trovoadas. Na cidade, para o resto da semana, a temperatura máxima será entre 29ºC e 33ºC e a mínima varia de 23ºC e 24ºC.