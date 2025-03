Jogador de futebol é atingido por disparo de arma de fogo em MS

Índice

De acordo com Monitor de Violência contra a Mulher, são 4,3 mil casos em 2025

Números do Monitor de Violência contra a Mulher destacam 4.329 casos de violência doméstica neste ano em Mato Grosso do Sul, média diária de 58 ocorrências em 2025.

Conforme o painel de dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e da Polícia Judiciária Estadual, as projeções negativas indicam uma média mensal de 1.731 casos por mês neste ano, número superior à média de 2024, que registrou 1.702 casos mensais, e 20,4 mil ao longo de todo o ano.

Apesar do ligeiro crescimento negativo, as mulheres pardas são as que mais sofreram com a violência doméstica em Mato Grosso do Sul no último ano.

Ao longo de 2024, os casos de violência doméstica contra as mulheres deste perfil representaram 57% do total, sendo 11 mil dos 20,4 mil casos, números que neste ano saltaram para 58% e 2,5 mil dos 4,3 mil casos registrados até o dia 15 deste mês.

Ao longo dos dois últimos anos, Campo Grande é quem lidera em maior número de casos, sendo 6,7 mil ao longo do último ano e 1,5 mil em 2025. Dourados (373), Naviraí (103), Três Lagoas (205), e Ponta Porã (126), também contam com altos índices de violência doméstica entre janeiro e março deste ano.

"Caso Vanessa"

A comoção e a revolta popular acerca dos casos de violência doméstica em Mato Grosso do Sul cresceu sobretudo a partir da morte da jornalista Vanessa Ricarte, 42 anos, morta pelo ex-noivo e músico Caio Nascimento, 35 anos, em fevereiro deste ano. A vítima possuía medida protetiva contra o ex-companheiro, preso após o crime.

Medidas protetivas

Ao longo do último ano, a Justiça concedeu, em média, 39 medidas protetivas de urgência por dia em Mato Grosso do Sul. De acordo com a base de dados compartilhados entre a Sejusp e a PJMS, foram 15.386 solicitações e 14.228 medidas protetivas aprovadas ao longo de 2024.

Segundo os números, foram concedidas 5.283 medidas protetivas em Campo Grande; 1.301 em Dourados; 814 em Três Lagoas; 745 em Corumbá; 439 em Maracaju; 362 em Naviraí; 290 em Paranaíba; 232 em Aquidauana; 269 em Nova Andradina.

Em 2025, apenas 30% das solicitações deste tipo foram atendidas até o último dia 15 deste mês. Ao todo, foram realizadas 3.401 solicitações de medidas protetivas de urgência, e apenas 1.022 concedidas. Este percentual foi de 92% em 2024.

Alternativa

No último dia 7, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul inaugurou nesta a 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que entre outras medidas, pretende, intimar os agressores via Whatsapp, além de ampliar o atendimento e fortalecer a rede de proteção às vítimas de violência doméstica em Campo Grande e no Mato Grosso do Sul.

"Caso não seja possível intimar o agressor pessoalmente, a ideia é que possamos fazer isso via Whatsapp, para que ele não dê desculpas de que não foi avisado", destacou o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), Dorival Pavan.

O novo espaço se une à 3ª Vara de Violência Doméstica, localizada na Casa da Mulher Brasileira, e terá outros 12 oficiais de Justiça (que se unem aos 8 já existentes), já na próxima semana, em espaço que conta com assistência social, atendimento psicológico, arquivo de processos, cartório, gabinete para juiz e sala de apoio.

Assine o Correio do Estado