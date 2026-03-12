José Claudio Gomes e Ralf Richardson da Silva viram visitantes ilústres em CG

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Graças a dois Projetos de Decreto Legislativo (PDL) apresentados pelo vereador Silvio Pitu e aprovados na última terça-feira (10), Campo Grande acaba de ganhar dois novos visitantes ilustres: José Claudio Gomes e Ralf Richardson da Silva.

Nesta quinta-feira (12), através de publicação em Diário Oficial de Campo Grande, o PDL do apresentador do Domingo Premiado na Capital 95 FM tornou-se decreto legislativo, assinado agora pelo presidente da Câmara Municipal, Epaminondas "Papy" Neto, já que os novos visitantes ilustres devem proporcionar um grande show para os campo-grandenses no próximo final de semana.

Ambos serão responsáveis pela apresentação batizada de "Eternos", que deve acontecer no próximo dia 14 de março, às 20h, no Circuito de Laço Comprido (CLC) no Parque do Peão, que fica localizado na rodovia MS-010, na saída para Rochedinho.

Para os amantes da música sertaneja, o show "Eternos" promete um encontro emocionante, com canções que marcaram a memória afetiva e devem ser revividas na apresentação desses dois visitantes ilustres que marcaram gerações ao lado de suas respectivas duplas.

Eternos

Paraná

Apesar do nome de batismo, o cantor e compositor José Claudio Gomes e sua voz ficaram mais conhecidos pela alcunha de "Paraná", bem como pelos anos de história ao lado da dupla Chico Rey.

Nascido em 28 de janeiro de 1956, em Arapongas, no Paraná, José Cláudio começou a cantar ao lado do irmão Chico Rey ainda aos seis anos, mantendo-se na trilha traçada pelo próprio pai seresteiro.

Cerca de 20 anos depois, pela participação no programa "No Balanço da Viola”, da Rádio Alvorada de Brasília, a dupla já mostrava o sucesso que fariam, alcançado também no disco “Operário, Vida e Viola”, lançado em 1983, com músicas como: “Esperança de Mãe” e “Colchão Queimado”.

Enquanto dupla, foram 18 discos gravados, participação em novelas, até a perda de Chico Rey em 2016, a partir de quando Paraná seguiu carreira solo para manter vivo o legado da dupla.

Ralf

Já o também cantor e compositor Ralf Richardson da Silva traz também no nome completo parte da história vivida por ele, enquanto parte da dupla sertaneja Chrystian & Ralf.

Nascido em 15 de junho de 1961, Ralf também se voltou para o lado da música ainda na infância, começando carreira aos nove anos, sendo um dos artistas mais jovens a participar de gravações ao lado de renomados nomes da música brasileira, como Rita Lee e Roberto Carlos, graças à facilidade nas interpretações em inglês.

A dupla com Chrystian foi formada na década de 1980, ganhando notoriedade pela inovação nas harmonias dos vocais e os arranjos mais sofisticados, responsáveis quase que por "modernizar" o sertanejo antes dos anos 2000.

Agora, ambos "viúvos" de suas duplas originais, Paraná e Ralf se juntam para trazer para Campo Grande o show "Eternos", que deve contagiar os amantes da música sertaneja. Mais informações sobre o show estão disponíveis no site F5Ingressos (CLICANDO AQUI).

