CRIME

Flagrado em vídeo e foragido, invasor de prédios de luxo tem apenas 19 anos

Suspeito é conhecido por crimes de furto e roubo em São Paulo, Pernambuco e Minas Gerais

Alicia Miyashiro

24/11/2025 - 12h30
O Setor de Investigação da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos (Derf) identificou o suspeito de tentar arrombar a porta de serviço de um apartamento em um prédio de alto padrão de Campo Grande, no dia 8 de setembro. O caso, inicialmente tratado como um episódio isolado, revelou um esquema muito maior, a atuação de uma quadrilha paulista especializada em furtar condomínios de luxo no país.

 Marcas de tentativa de arrombamento na porta de serviço

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito é David Oliveira Areias, de 19 anos, natural de São Paulo, que, apesar da pouca idade, acumula uma extensa ficha criminal. Entre 2021 e 2024, ele foi preso ou detido diversas vezes nos estados de São Paulo, Pernambuco e Minas Gerais, sempre por crimes de furto ou roubo cometidos da mesma forma, se infiltrando em condomínios de alto padrão, por morador jovem e discreto.

No caso que ocorreu em Campo Grande, os moradores perceberam marcas de tentativa de arrombamento na porta de serviço e acionaram imediatamente a portaria e os responsáveis pelo edifício. A ação rápida fez com que o criminoso fugisse sem levar nada.

Investigadores da Derf começaram então a ouvir moradores e funcionários, além de analisar imagens internas e câmeras espalhadas pela cidade. Durante o cruzamento de dados, descobriram que o mesmo suspeito havia tentado, horas antes, entrar em outro condomínio de luxo na região central, mas foi barrado na portaria, após o porteiro desconfiar da história utilizada para tentar conseguir acesso.

Quadrilha especializada

Segundo a Polícia Civil, David integra uma quadrilha paulista especializada nesse tipo de crime. O grupo costuma agir com calma e aparência de normalidade: chega aos prédios se passando por moradores, usa conversas ensaiadas para convencer porteiros e, uma vez lá dentro, identifica apartamentos vazios para arrombar. O prejuízo das vítimas, em outros estados, inclui quantias altas em dinheiro e joias que desaparecem sem levantar suspeitas imediatas.

Com apoio do setor de inteligência, a Derf conseguiu confirmar a identidade do suspeito por meio de imagens, checagens em sistemas e diligências de campo. Agora, as investigações buscam identificar e localizar possíveis comparsas, além de descobrir o paradeiro do jovem.

A Polícia Civil reforça a necessidade de condomínios manterem treinamentos contínuos para porteiros e equipes de segurança, especialmente neste período de fim de ano, quando muitos moradores viajam e o número de tentativas de invasão costuma aumentar.

 

 

SETE QUEDAS

Em quase 11 anos, ex-prefeito segue com multa do TCE e não devolveu R$ 400 ao município

O valor é referente ao pagamento indevido de despesa de viagem aos servidores da empresa Supertec Informática

24/11/2025 19h15

Sergio Roberto Mendes foi intimado do teor do Acórdão em 4 de dezembro de 2014 e até hoje não pagou a multa de R$ 8.276

Sergio Roberto Mendes foi intimado do teor do Acórdão em 4 de dezembro de 2014 e até hoje não pagou a multa de R$ 8.276 Arquivo

O Tribunal de Contas do Estado votou, por unanimidade, declarar o descumprimento do acórdão por parte do ex-prefeito de Sete Quedas, Sérgio Roberto Mendes. A declaração foi publicada no Diário Oficial do TCE/MS n° 4.235, desta segunda-feira (24).

O Acórdão AC00-G.RC-201, datado de 4 de dezembro de 2014, trata-se do valor impugnado de R$ 400, pelo pagamento indevido de despesa de viagem aos servidores da empresa Supertec Informática, conforme atesta a nota fiscal de 27 de agosto de 2010. O documento responsabiliza o ex-prefeito de Sete Quedas pelo ressarcimento aos cofres municipais.

Além disso, foi imposta uma multa equivalente à 400 UFERMS (cerca de R$ 8.276 à epoca) em desfavor a Sérgio Roberto Mendes, pela irregularidade dos atos e fatos apurados do Relatório de Auditoria nº 77/2012, realizada no Fundo Municipal de Saúde de Sete Quedas, abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2010, por infrigir os seguintes dispositivos legais:

  • pela não observância do art. 9º, inciso III, da Lei 8.080/90 (gestão do Órgão deve ser feita pelo Secretário Municipal de Saúde e não pelo Prefeito do Município); 
  • pela infringência ao art. 1º, inciso VII, da Lei 8.730/93 e art. 13 da Lei 8.429/92 (não exigência da entrega da declaração de bens dos servidores); 
  • pelo pagamento de diárias sem o correto preenchimento dos relatórios de viagens; pagamento de despesa de viagem indevida; 
  • pela infringência ao art. 94 da Lei 4.320/64 (ausência do registro dos bens móveis e imóveis e seus respectivos termos de responsabilidade; 
  • ausência de norma para inventário e controle de bens); 
  • pela infringência aos arts. 31 e 74 da Constituição Federal/88 (ausência de controle da frota de veículos da Secretária de Saúde e dos veículos pertencentes a terceiros;
  • ausência de controle com os gastos de combustíveis, lubrificantes e reparos);

Conforme o Aviso de Recebimento e certidões encartadas, o Acórdão foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE/MS no dia 28 de julho de 2014, o responsável foi intimado do teor do Acórdão em 4 de dezembro de 2014 e, o trânsito em julgado ocorreu em 19 de março de 2015.

Desistência do valor de R$ 400

Diante da ausência de quitação da multa aplicada, houve a inscrição do débito em dívida ativa. Em seguida, foi encaminhado ofício ao gestor sucessor para que procedesse à adoção de medidas, com vistas ao recebimento dos valores impugnados junto ao ex-gestor, para fins de ressarcimento ao erário municipal.

Em resposta, o Município entrou com um processo de interposição de Ação de Execução de Título Extrajudicial, junto à Vara Única de Sete Quedas para cobrar o valor de R$ 400. Porém, posteriormente, homologou um pedido de desistência da ação, usando como fundamento o baixo valor do crédito executado.

Por fim, foi juntada a este processo nova informação acerca do valor referente à multa inscrita em dívida ativa, constando que ainda pende de quitação pelo ex-gestor apenado.

As irregularidades apuradas e descritas no Relatório de Inspeção, realizada no Fundo Municipal de Saúde de Sete Quedas, ocorreu entre o período de janeiro e dezembro de 2010.

Irregularidades apontadas

A irregularidade apontada no Relatório se deu pelo fato de a gestão do Fundo Municipal de Saúde de Sete Quedas foi realizada pelo ex-Prefeito, Sr. Sérgio Roberto Mendes, afrontando a disposição do artigo 9º, inciso III, da Lei 8.080/90, que determina que a direção do Sistema Único de Saúde deverá ser exercida no âmbito dos Municípios pela respectiva Secretaria de Saúde ou Órgão equivalente.

A concessão de diárias foi instituída pela Lei Municipal nº 12/2009, todavia constatou-se que o pagamento de diárias estava sendo realizado sem mencionar no relatório de viagem o serviço executado, se o objeto foi alcançado ou não, a pessoa contratada no destino e a comprovação do deslocamento do servidor, contrariando as disposições do art.70, parágrafo único1, da CF/88.

Por fim, a equipe técnica que realizou a inspeção constatou que não há controle da frota de veículos da Secretaria de Saúde, nem dos veículos pertencentes a terceiros. Os veículos não possuem fichas de manutenção individual, registros de quilometragem, consumo de combustível, lubrificação e reparo. Não há controle com o gasto de combustível. A falta de controle com o gasto público infringe ao mandamento constitucional.

casamento

Maioria das mulheres não adota o sobrenome dos maridos em MS

Em mais de 300 mil casamentos realizados no Estado, apenas 5,2 mil mulheres adotaram o sobrenome dos maridos, sendo o menor índice da história

24/11/2025 18h30

Em MS, cai o número de mulheres que adotam o sobrenome do marido ao casar

Em MS, cai o número de mulheres que adotam o sobrenome do marido ao casar Foto: Pixabay

O número de mulheres que adotam o sobrenome dos maridos ao se casar atingiu o menor índice desde a edição do Código Civil de 2002, que entrou em vigor em 2003, em Mato Grosso do Sul. No ano passado, as mulheres só adotaram os sobrenomes em 34,2% dos casamentos.

Levantamento dos Cartórios de Registro Civil do Mato Grosso do Sul aponta que em 2024 foram realizados  303.612 casamentos no Estado, sendo que em apenas 5.206 a mulher adotou o sobrenome do marido.

Em 2003, este número totalizava 4.987 adoções de sobrenome dos maridos pelas mulheres dentre um total de 8.793 casamentos.

Lucas Zamperlini, diretor da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Mato Grosso do Sul (Arpen/MS), afirma que os números do levantamento traduzem um novo momento da sociedade.

"Os números mostram uma sociedade que evolui e onde as escolhas individuais ganham mais espaço. A manutenção do sobrenome próprio tem se tornado uma decisão consciente e cada vez mais comum entre os casais”, destaca.

Além da possibilidade da não adoção do nome do marido, a entrada do novo Código Civil também trouxe outras modificações para os relacionamentos, como novos regimes de bens e a escolha da adoção do sobrenome da mulher pelo marido.

Esta novidade não foi tão incorporada pelos esposos, com apenas 0,49% dos maridos adotando o sobrenome das esposas.

Em 2003, em números absolutos, de um total de 303.612 casamentos, em apenas 86 casos o homem adotou o sobrenome da mulher.

No último ano, esta opção só ocorreu em 146 casamentos, de um total de 15.206 celebrações.

Por outro lado, os casais têm optado cada vez mais pela não alteração dos nomes de solteiro, opção que hoje ocorre em 50,4% dos casamentos e que em 2003 acontecia em 14,5% das celebrações. 

Outra opção que também registrou aumento foi a da inclusão de sobrenome por ambos os cônjuges no casamento, possibilidade permitida pelo novo Código Civil.

Em 2023, a inclusão por ambos os cônjuges acontecia em 9,94% dos matrimônios e, em 2024, passou a ocorrer em 18,2% dos casamentos.

Saiba

Novas mudanças, ocorridas recentemente com a edição da Lei Federal nº 14.382/22 facilitaram as mudanças de sobrenomes, abrindo-se a possibilidade de inclusão de sobrenomes familiares a qualquer tempo, bastando a comprovação do vínculo, assim como a inclusão ou exclusão de sobrenome em razão do casamento ou do divórcio.

Da mesma forma, filhos podem acrescentar sobrenomes em virtude da alteração do sobrenome dos pais.

 

