Flagrado em vídeo e foragido, invasor de prédios de luxo tem apenas 19 anos

O Setor de Investigação da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos (Derf) identificou o suspeito de tentar arrombar a porta de serviço de um apartamento em um prédio de alto padrão de Campo Grande, no dia 8 de setembro. O caso, inicialmente tratado como um episódio isolado, revelou um esquema muito maior, a atuação de uma quadrilha paulista especializada em furtar condomínios de luxo no país.
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito é David Oliveira Areias, de 19 anos, natural de São Paulo, que, apesar da pouca idade, acumula uma extensa ficha criminal. Entre 2021 e 2024, ele foi preso ou detido diversas vezes nos estados de São Paulo, Pernambuco e Minas Gerais, sempre por crimes de furto ou roubo cometidos da mesma forma, se infiltrando em condomínios de alto padrão, por morador jovem e discreto.
No caso que ocorreu em Campo Grande, os moradores perceberam marcas de tentativa de arrombamento na porta de serviço e acionaram imediatamente a portaria e os responsáveis pelo edifício. A ação rápida fez com que o criminoso fugisse sem levar nada.
Investigadores da Derf começaram então a ouvir moradores e funcionários, além de analisar imagens internas e câmeras espalhadas pela cidade. Durante o cruzamento de dados, descobriram que o mesmo suspeito havia tentado, horas antes, entrar em outro condomínio de luxo na região central, mas foi barrado na portaria, após o porteiro desconfiar da história utilizada para tentar conseguir acesso.
Quadrilha especializada
Segundo a Polícia Civil, David integra uma quadrilha paulista especializada nesse tipo de crime. O grupo costuma agir com calma e aparência de normalidade: chega aos prédios se passando por moradores, usa conversas ensaiadas para convencer porteiros e, uma vez lá dentro, identifica apartamentos vazios para arrombar. O prejuízo das vítimas, em outros estados, inclui quantias altas em dinheiro e joias que desaparecem sem levantar suspeitas imediatas.
Com apoio do setor de inteligência, a Derf conseguiu confirmar a identidade do suspeito por meio de imagens, checagens em sistemas e diligências de campo. Agora, as investigações buscam identificar e localizar possíveis comparsas, além de descobrir o paradeiro do jovem.
A Polícia Civil reforça a necessidade de condomínios manterem treinamentos contínuos para porteiros e equipes de segurança, especialmente neste período de fim de ano, quando muitos moradores viajam e o número de tentativas de invasão costuma aumentar.