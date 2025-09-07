Jovem de 22 anos é morto a facadas no Centro de Campo Grande

Cidades

Expectativa é de que evento na Capital reúna ao menos 3 mil fieis neste domingo

“A canonização de Carlo Acutis atrai os olhos do mundo para Campo Grande. Estamos no cenário nacional e os olhos do mundo estão em Roma e aqui. Estamos muito esperançosos de que as pessoas venham visitar a relíquia ao longo do dia em torno de orações.” A afirmação é do padre Marcelo Tenório, da Paróquia São Sebastião, local onde ocorreu o milagre atribuído ao beato, canonizado pela católica nerste domingo (7).

Desde 2011, quando conheceu a história de Carlo e se encontrou com sua mãe, Antônia Salzano, o padre tem trabalhado para divulgar o legado do jovem italiano. “Toda a divulgação atinge Campo Grande, o Brasil inteiro. Estamos na felicidade do dever cumprido. Hoje o Carlo é um grande ícone para o mundo inteiro, não há dúvida disso”, afirmou.

Tenório destacou ainda o impacto da figura de Acutis entre os jovens: “O Carlo atrai sobretudo os jovens, pessoas de todas as idades, mas é possível ver muitos jovens aqui. Temos certeza de que os jovens irão corresponder com a presença de Acutis, de algum modo em suas vidas.”

A devoção ao jovem beato tem mobilizado fiéis de todas as idades, mas é entre os jovens que sua história mais encontra eco. Hiuri Rodrigues, de 29 anos, enfatiza a importância da canonização como um marco geracional. “Menino de fé, jovem que revolucionou tudo. Exemplo de fé, exemplo aos jovens de que é possível viver da fé hoje. Tínhamos muitos jovens na igreja, mas teremos cada vez mais”, destacou.

Para Abadia Barbosa, de 70 anos, a canonização terá um papel transformador. “Vai trazer mais os jovens para a igreja, muitos jovens, estudante por aqui. Sempre li, assisti, achei maravilhoso.”

Já a jovem campo-grandense Maria Vitória Araújo, de 17 anos, conta que teve sua vida transformada pela fé em Acutis. “Eu me converti por conta do Carlo Acutis. Minha família foi sempre católica, eu era evangélica por volta de 2022. A vida de um jovem como eu, tendo uma grande proximidade com Deus, me surpreendeu já que a maneira como eu estava vivendo não estava coerente com aquilo que eu acredito hoje.”

Foto: Paulo Ribas / Correio do Estado

Carlo Acutis foi canonizado pelo Papa Leão XIV neste domingo, tornando-se o primeiro santo que nasceu na era dos millennials (entre 1981 e 1996), e tudo começou em Campo Grande, antes mesmo do primeiro milagre a ele atribuído. A adoração ao “santo da internet” teve início em 2011, quando o padre Marcelo Tenório conheceu sua história, pouco conhecida até mesmo na Itália.

O milagre

O jovem italiano foi responsável por curar Matheus Lins Vianna, que na época tinha apenas 3 anos de idade e havia sido diagnosticado com uma doença rara no pâncreas. Em 2013, Matheus, muito debilitado, foi levado à Paróquia São Sebastião pelo avô Elias Verão Luiz Vianna.

“Vomitava muito, tratava-se como suposta intolerância à lactose, era desnutrido e, após ultrassom, foi diagnosticado o pâncreas anular, que dificultava sua digestão, provocando vômitos diários”, relatou Solange Lins Vianna, avó do menino.

Na missa do dia 12 de outubro, em celebração à Nossa Senhora Aparecida, uma relíquia de Carlo Acutis foi exposta por padre Marcelo. O menino tocou a relíquia e fez um pedido: parar de vomitar.

A partir daquele momento, o milagre aconteceu. Matheus chegou em casa e pediu comida. Comeu arroz com caldo de feijão e banana de sobremesa. Não vomitou.

Após novo ultrassom, constatou-se a cura da condição. Desde então, nunca mais apresentou sintomas da doença.

“Se não há mais anomalias no pâncreas nem Matheus apresentou mais os vômitos constantes, não tenho motivos para me preocupar. A vida segue normal. Se adoece, procuro atendimento médico. Não temos nenhum temor dessa patologia voltar, mesmo porque já era uma anomalia antes do milagre ocorrer”, completou Solange.

Hoje com 15 anos, Matheus cursa a oitava série e foi diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA). Acompanhado pela avó e pelo irmão Angelo, após a morte da mãe e do avô em 2024, ele segue em acompanhamento terapêutico. “Para nós é uma grande satisfação vê-lo canonizado. É gratificante e justo que seja reconhecida a sua santidade. Torna-se exemplo a ser seguido por todos e também nos traz confiança de podermos contar com sua intercessão. Nossa família permanece eternamente grata”, disse Solange.

A história de Carlo

Carlo Acutis nasceu em Londres, em 3 de maio de 1991, mas foi criado em Milão. Desde cedo demonstrou intensa devoção à Virgem Maria. Apaixonado por computadores, Carlo usou sua habilidade para evangelizar. Criou um site que catalogava milagres e conteúdos católicos, o que lhe rendeu o título de “padroeiro da internet”.

Em 8 de outubro de 2006, Carlo foi diagnosticado com leucemia promielocítica aguda. Morreu apenas quatro dias depois, em 12 de outubro, data de Nossa Senhora Aparecida.

Em 10 de outubro de 2020, foi beatificado pelo papa Francisco, que o descreveu como alguém que “não se acomodou numa imobilidade confortável, mas colheu as necessidades do seu tempo, porque viu o rosto de Cristo nos mais frágeis.”

Além do milagre ocorrido em Campo Grande, Carlo também foi responsável pela cura de uma jovem costarriquenha em 2022. Segundo o Vatican News, a garota sofreu um grave acidente de bicicleta e foi curada após sua mãe rezar junto à tumba do beato, na Itália.

Com sua canonização confirmada, Carlo Acutis se torna símbolo de fé moderna e conexão espiritual entre juventude, tecnologia e santidade — com Campo Grande como marco inicial dessa devoção mundial.

Saiba*

Confira a programação acerca da canonização de Carlo Acutis em Campo Grande.

