Jovem é morto a tiros em quadra esportiva de Campo Grande

Na madrugada desta quarta-feira (3), um jovem de 20 anos, identificado como Luiz Guilherme da Costa dos Santos , foi morto a tiros em uma quadra esportiva, na Rua Lúcia dos Santos, Bairro Parque do Lageado, em Campo Grande. A Polícia Militar atendeu a ocorrência, inicialmente comunicada como lesão corporal por arma de fogo.
Ao chegarem ao local, os policiais militares encontraram a vítima caída ao solo e sendo atendida por uma socorrista, que realizava manobras de ressuscitação cardiopulmonar até a chegada da equipe médica. O rapaz não sobreviveu aos ferimentos e morreu ainda no local.
Segundo os relatos das testemunhas, Luiz Guilherme estava na arquibancada de uma quadra de futebol quando foi surpreendido por dois indivíduos, que atiraram diversas vezes em direção ao jovem. Um dos criminosos usava um casaco amarelo e o outro de cor vermelha. Eles fugiram do local em uma motocicleta amarela modelo XRE.
O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário da Cepol (DEPAC-CEPOL) como crime de homicídio qualificado pela traição, emboscada ou outro recurso que impossibilite a defesa do ofendido.
Após a conclusão dos exames periciais, o corpo da vítima foi removido e encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL) para realização de exame necroscópico. Até o momento da publicação desta matéria, os criminosos não foram presos.