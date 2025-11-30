Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Jovem morre após bater em mureta de obra inacabada na Gunter Hans

Ângelo Antônio Alvarenga Perez estava de carona e morreu no local

Karina Varjão

Karina Varjão

30/11/2025 - 12h20
Um jovem de 23 anos, identificado como Ângelo Antônio Alvarenga Perez, morreu na noite deste sábado (29) após o carro em que estava como carona colidir com uma mureta de concreto na Avenida Gunter Hans, em Campo Grande. 

Ângelo morreu no local, por volta das 22 horas. Segundo relatos, ele ainda estava vivo quando os bombeiros chegaram, apresentando sinais vitais, mas logo foi constatado o óbito.

Pelo menos quatro viaturas do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência e a via foi interditada. 

Com o impacto, o veículo ficou completamente destruído e suas partes se espalharam pela rua. 

A mureta faz parte de uma obra de um corredor de ônibus ao longo da Avenida e que ainda acumula restos da construção, com terras, pedras e falta de sinalização e indicativo de obras, como contam relatos nas redes sociais. 

O motorista do carro não teve a identidade divulgada e se encontra em estado grave na Santa Casa. 

O veículo ficou destruído/Foto: Reprodução

"Um cara realmente incrível"

Ângelo era estudante de Publicidade e Propaganda e fazia parte da equipe da DIG for Fashion em Campo Grande, uma "collab" de brechós. 

Nas redes sociais, amigos e clientes lamentaram a morte do jovem, ressaltando seu carisma e os planos para o futuro. 

"A vida é mesmo uma coisa muito frágil, essa semana mesmo a gente estava falando de você, de como você estava feliz com as mudanças do seu cargoagora tenho convicção que você é um anjo no céu", escreveu um. 

"Uma perda inestimável, tinha um futuro brilhante e vai fazer muita falta", escreve outro comentário. 

"O Ângelo era um cara incrível, sempre fazia diferença onde passava", destaca outro seguidor. 

A collab onde o jovem trabalhava também prestou as solidariedades . 

"Hoje nossa equipe se une em silêncio e solidariedade. Vivemos um momento de luto que nos convida a pausar, acolher e apoiar quem mais precisa. Por respeito, nossas atividades retornarão na quarta-feira."
 

Gratuitos

IFMS: inscrições para 360 vagas em cursos técnicos seguem até segunda-feira

Oportunidades são destinadas a jovens e adultos e abrangem cursos técnicos integrados ao EJA

30/11/2025 14h00

Reprodução, Alexandre Oliveira/IFMS

Seguem abertas até esta segunda-feira (1º) as inscrições para 360 vagas em cursos técnicos gratuitos e presenciais oferecidos pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS).

As oportunidades são destinadas a jovens e adultos e abrangem cursos técnicos integrados ao ensino médio na Educação de Jovens e Adultos (EJA) e cursos técnicos subsequentes ao ensino médio. As aulas começam no primeiro semestre de 2026.

As vagas estão distribuídas entre os campi de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Nova Andradina e Ponta Porã. Entre os cursos ofertados estão Administração, Agricultura, Marketing e Manutenção e Suporte em Informática.

Para os cursos EJA, é necessário ter no mínimo 18 anos e ter concluído, ou estar concluindo, o ensino fundamental até a matrícula, prevista para janeiro de 2026. Os estudantes cursarão, simultaneamente, o ensino médio e a formação técnica, com aulas no período noturno.

Já os cursos subsequentes são voltados a quem já concluiu o ensino médio e também são oferecidos presencialmente à noite. Ao todo, são 120 vagas distribuídas em três campi do IFMS.

Os editais completos com as regras estão publicados na Central de Seleção do instituto. Em ambos os processos seletivos, metade das vagas é reservada a candidatos que tenham feito todo o ensino fundamental (no caso do EJA) ou médio (subsequente) em escolas públicas.

Há cotas para candidatos de baixa renda e para pessoas autodeclaradas pretas, pardas, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela Página do Candidato, disponível na Central de Seleção do IFMS.

A seleção será feita por sorteio eletrônico em 17 de dezembro. Caso o número de inscritos seja menor que o total de vagas ofertadas, não haverá etapa seletiva e todos os candidatos com inscrições homologadas serão convocados diretamente para matrícula.

Serviço

O resultado final está previsto para 14 de janeiro, e o início das aulas deve ocorrer em fevereiro de 2026.

Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail [[email protected]](mailto:[email protected]).

Enem dos Concursos

CNU 2025: locais das provas discursivas serão divulgados nesta segunda

Acesso estará liberado aos candidatos a partir das 16h

30/11/2025 13h30

Locais da segunda etapa serão divulgados amanhã (1)

Locais da segunda etapa serão divulgados amanhã (1) FOTO: Paulo Ribas/Correio do Estado

Os candidatos da segunda edição Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2025) aprovados na primeira etapa do certame e classificados para a segunda etapa poderão conferir locais das provas discursivas a partir das 16h de segunda-feira (1º), no horário de Brasília.

A informação estará disponível no cartão de confirmação de inscrição que poderá ser acessado na página virtual do concurso, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca examinadora do processo seletivo. Basta digitar o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e senha da plataforma Gov.br.

A prova discursiva do concurso unificado será realizada em 7 de dezembro e será aplicada em 228 cidades, de todas as regiões do país, como ocorreu na primeira etapa, em 5 de outubro.

Cartão de confirmação

O documento do CNU 2025 é individual para cada um dos 42.499 candidatos aprovados e classificados nas provas objetivas do certame, realizadas em outubro.

A lista dos convocados pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) foi divulgada em 12 de novembro e pode ser conferida  no site da FGV.

Os 42,5 mil candidatos terão, além da informação sobre os locais das provas discursivas, o número de inscrição, a data, a hora e o local de prova.  O documento ainda pode registrar se a pessoa inscrita tem direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, se for o caso.

Apesar de não ser obrigatório, o MGI e a FGV recomendam levar o cartão impresso no dia da realização da prova para facilitar a localização.

Prova discursiva

Para cargos de blocos temáticos de nível superior, a prova será formada por duas questões, valendo 22,5 pontos cada, totalizando 45 pontos. 

Para nível intermediário, a avaliação será composta por uma redação dissertativo-argumentativa, com valor total de 30 pontos.

Os textos deverão ter até 30 linhas e serão avaliados a partir de dois critérios:

  • conhecimentos específicos (50% da nota total para nível superior);
  • domínio da língua portuguesa (50% da nota para os cargos de nível superior e 100% para nível intermediário).

A prova deve ser escrita à mão, com caneta esferográfica azul ou preta, e somente o texto transcrito na folha definitiva será considerado para correção.

Horários das provas

Para cargos de nível superior, a prova discursiva será realizada das 13 horas às 16 horas, no horário de Brasília.

Já os candidatos a cargos de nível intermediário farão as provas em horário reduzido: das 13h às 15h.

Os portões serão fechados às 12h30, meia hora antes do início das discursivas.

CNU 2025

O chamado Enem dos Concursos oferece 3.652 vagas distribuídas em 32 órgãos do governo federal. Do total, 3.144 são para cargos de nível superior e as demais (508) são de nível intermediário.

O CNU também tem o objetivo de formar um banco de candidatos aprovados em lista de espera para cargos de níveis superior e intermediário.

O MGI informa que 2.480 vagas são de preenchimento imediato e as outras 1.172 vagas para provimento no curto prazo, após a homologação dos resultados.

Os cargos serão agrupados em nove blocos temáticos. O MGI repetiu o modelo adotado na primeira edição do CNU, o de inscrição do candidato para diferentes cargos dentro do mesmo bloco, com definição de lista de preferência pelo próprio candidato.

