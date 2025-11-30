Jovem morre após bater em mureta de obra inacabada na Gunter Hans

Ângelo tinha 23 anos e morreu no local - Reprodução/Redes Sociais

Um jovem de 23 anos, identificado como Ângelo Antônio Alvarenga Perez, morreu na noite deste sábado (29) após o carro em que estava como carona colidir com uma mureta de concreto na Avenida Gunter Hans, em Campo Grande.

Ângelo morreu no local, por volta das 22 horas. Segundo relatos, ele ainda estava vivo quando os bombeiros chegaram, apresentando sinais vitais, mas logo foi constatado o óbito.

Pelo menos quatro viaturas do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência e a via foi interditada.

Com o impacto, o veículo ficou completamente destruído e suas partes se espalharam pela rua.

A mureta faz parte de uma obra de um corredor de ônibus ao longo da Avenida e que ainda acumula restos da construção, com terras, pedras e falta de sinalização e indicativo de obras, como contam relatos nas redes sociais.

O motorista do carro não teve a identidade divulgada e se encontra em estado grave na Santa Casa.

O veículo ficou destruído/Foto: Reprodução

"Um cara realmente incrível"

Ângelo era estudante de Publicidade e Propaganda e fazia parte da equipe da DIG for Fashion em Campo Grande, uma "collab" de brechós.

Nas redes sociais, amigos e clientes lamentaram a morte do jovem, ressaltando seu carisma e os planos para o futuro.

"A vida é mesmo uma coisa muito frágil, essa semana mesmo a gente estava falando de você, de como você estava feliz com as mudanças do seu cargoagora tenho convicção que você é um anjo no céu", escreveu um.

"Uma perda inestimável, tinha um futuro brilhante e vai fazer muita falta", escreve outro comentário.

"O Ângelo era um cara incrível, sempre fazia diferença onde passava", destaca outro seguidor.

A collab onde o jovem trabalhava também prestou as solidariedades .

"Hoje nossa equipe se une em silêncio e solidariedade. Vivemos um momento de luto que nos convida a pausar, acolher e apoiar quem mais precisa. Por respeito, nossas atividades retornarão na quarta-feira."

