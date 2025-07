Jovem motociclista morre em acidente a caminho do trabalho em MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A vítima foi identificada como Fernando Iran Santos Zanholo, de 20 anos. Ele morreu na manhã de sábado (19), após a motocicleta que conduzia colidir com um carro na Avenida Capitão Olynto Mancini, em Três Lagoas, município localizado a 326 quilômetros de Campo Grande.

O jovem seguia pela avenida a caminho do trabalho - Fernando Iran era eletricista -, pilotando uma moto Yamaha Factor 150, quando o motorista de um Ford Fusion cruzou a via pela Rua Generoso Siqueira e a moto que trafegava na avenida colidiu com o veículo.

Com o impacto, o corpo do motociclista foi arremessado por cima do carro e caiu ao chão aproximadamente 50 metros depois.

Conforme informações do site MS Agora, o motorista do Ford Fusion não teria respeitado a sinalização da via em que deveria parar e está com a carteira de habilitação vencida desde 29 de abril deste ano.

Crédito: Três Lagoas Notícias

O condutor do carro fez o teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de álcool, segundo apurou o Três Lagoas Notícias.

O veículo, que ficou com a porta do passageiro amassada, passou por perícia e foi liberado para uma pessoa habilitada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a socorrer o rapaz, que não resistiu e morreu no local. O pai dele esteve no local do acidente e reconheceu o corpo do filho.

A Polícia Civil do município está investigando o caso.

