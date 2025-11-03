Jovem motociclista que colidiu com caminhão morre em Campo Grande

Após vinte e oito dias internado, o jovem Nhicolas Ariel Silva e Silva, de 20 anos, não resistiu e morreu nesta segunda-feira (3), na Santa Casa de Campo Grande.
A confirmação veio por meio de nota da 1ª Igreja Batista de Aquidauana, que lamentou a morte do rapaz e pediu consolo aos pais, o pastor Mauro Luiz e a pastora Aline.
No dia 7 de outubro, por volta das 6h da manhã, o rapaz, que seguia para um evento de oração da igreja na Avenida da Integração, próximo ao Portal do Atacado, em Anastácio, colidiu a moto contra a traseira de um caminhão estacionado à beira da pista.
Equipes de emergência do município, conforme registrou o site A Princesinha News, socorreram o rapaz, que foi encaminhado ao pronto-socorro de Anastácio.
Com suspeita de traumatismo craniano, ele foi transferido para a Capital, onde passou por cirurgia e permaneceu internado em estado crítico.
Na época do acidente, a comunidade da igreja se reuniu em oração pela vida de Nhicolas.
Ainda conforme o site local, o estado de saúde era considerado grave. Na tarde de hoje, a igreja que ele frequentava comunicou que o jovem não resistiu.
Confira a nota na íntegra:
“É com profundo pesar que a Igreja Batista de Aquidauana comunica o falecimento do jovem Nicholas Ariel, filho amado do Pastor Mauro e da Pastora Aline. Neste momento de dor e grande tristeza, unimo-nos em oração, pedindo a Deus que conceda consolo, força e paz ao coração dos pais, familiares e amigos. Que a presença do Senhor seja refúgio e esperança, sustentando a todos com Seu amor e Sua graça.
“Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia.”
(Salmos 46:1)
Aos familiares, expressamos nossos mais sinceros sentimentos. Que o Senhor os envolva com Seu cuidado e lhes dê conforto diante dessa perda tão difícil.
Nossos sentimentos,
Igreja Batista de Aquidauana”