Jovem que comemorou Natal descarregando pistola vai para cadeia

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Um jovem de 19 anos, que circulou nas redes sociais em várias publicações atirando para cima na noite de Natal, terminou preso pelo Batalhão de Choque nesta sexta-feira (26), na casa da avó, em Campo Grande.

Na noite do dia 24 de dezembro, em frente a uma residência na Rua Nerisca, no bairro Alves Pereira, rapazes filmaram o momento em que o suspeito sai para o lado de fora do imóvel e efetua diversos disparos.

Ao redor, os conhecidos “titanzeiros”, ou a turma do “ratantan”, roncavam os motores das motos.

A movimentação e o fato de o material ter circulado amplamente nas redes sociais levaram a polícia até a casa do suspeito, onde foram recebidos pelos pais dele.

Ao tomarem conhecimento de que o filho poderia estar com uma arma de fogo, eles informaram que o jovem havia deixado uma mochila na casa da avó.

Os policiais acompanharam a mãe do suspeito até o local, que fica ao lado. A mulher abriu a porta e, ao verificarem a mochila, os militares encontraram uma pistola calibre 9 mm, acompanhada de um carregador e 60 munições, sendo 48 munições calibre 9 mm e 12 munições calibre .380.

Algum tempo depois, durante a conferência do material apreendido, o rapaz se apresentou acompanhado de um advogado e se entregou voluntariamente.

O armamento e as munições apreendidas foram avaliados em cerca de R$ 9 mil de prejuízo ao crime.

Em conversa com os policiais, ele relatou que havia ingerido bebida alcoólica e estava comemorando a data, confirmando que efetuou os disparos, mas não soube informar quantos tiros foram realizados.

Em relação ao outro indivíduo que aparece dançando com uma arma na mão, o Choque informou que, até o momento, ele não foi localizado, mas já foi identificado.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao autor, que foi encaminhado à Delegacia da Cepol, juntamente com a arma de fogo, os carregadores e as munições apreendidas.

Ele vai responder por posse ou porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo em via pública.

Veja o vídeo

Assine o Correio do Estado