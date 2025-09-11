Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Superfaturamento

Juiza vê fraude e condena ex-prefeito de Três Lagoas a devolver R$ 7 milhões

Contratos com empresa de coleta de lixo foram superfaturados sem passar por licitação

Mariana Piell

Mariana Piell

11/09/2025 - 13h30
O ex-prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, foi condenado em 1ª instância, pela Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos do município, por improbidade administrativa em contratos firmados com uma empresa de coleta de lixo.

O ex-prefeito e a empresa, juntamente com seu proprietário, foram condenados a devolver de forma solidária R$ 7,3 milhões pelos contratos considerados ilegais e superfaturados.

Além da devolução do valor fraudado, o ex-gestor teve decretada a suspensão de seus direitos políticos por oito anos.

A empresa ficou proibida de firmar contratos com o poder público pelo mesmo período e terá que pagar uma multa civil.

Fraude contratual

A condenação foi definida por causa de contratos emergenciais firmados entre 2017 e 2019 com um empresa de coleta de resíduos sólidos. 

A sentença da juiza Aline Beatriz de Oliveira Lacerda determinou a invalidade dos contratos e comprovou que o Município de Três Lagoas realizou diversas contratações emergenciais, sem licitação, com a mesma empresa do setor de construção e serviços ambientais, descumprindo o prazo legal de 180 dias previsto na Lei de Licitações.

O município teria justificado as contratações com supostas situações de emergência. No entanto, foi apontado em perícia judicial, que os contratos apresentaram valores superfaturados e prejuízo ao tesouro municipal estimado em mais de R$ 7 milhões.

Para a juiza, a emergência alegada para justificar os contratos foi artificialmente criada, para esconder a omissão do poder público em promover licitação regular.

Além disso, o laudo pericial confirmou que os valores praticados pela empresa contratada eram superiores aos de mercado e até mesmo maiores do que os apresentados pela própria companhia em licitações posteriores.

Conforme consta no processo, servidores responsáveis pelo setor de licitação, pela análise técnica das propostas e pela gestão de infraestrutura teriam atuado para direcionar os contratos à empresa investigada, mesmo diante da existência de concorrentes que apresentaram propostas mais vantajosas.

O ex-prefeito autorizava prorrogações e novos ajustes em caráter emergencial, permitindo a contratação direta e descumprindo os princípios da legalidade, moralidade, economicidade e eficiência.

Inocentes

Os servidores tiveram a responsabilidade retirada porque, conforme a juiza, não houve comprovação suficiente de que determinados servidores tivessem agido de forma dolosa ou obtido vantagem indevida.

A magistrada entendeu que a atuação deles se limitou ao cumprimento de funções burocráticas, sem participação efetiva nas irregularidades.

Assim, as condenações recaíram apenas sobre os agentes diretamente responsáveis pela contratação e pela gestão dos contratos considerados ilegais.

MATO GROSSO DO SUL

Almir Sater canta no aniversário de 250 anos do Forte Coimbra

Contratação do cantor foi publicada hoje (11) em Diário Oficial, como show principal da comemoração de 250 anos do espaço histórico em Corumbá.

11/09/2025 12h35

Forte foi construído em 13 de setembro de 1775, como obra do coronel engenheiro Ricardo Franco de Almeida, imortalizado no hino sul-mato-grossense. 

Forte foi construído em 13 de setembro de 1775, como obra do coronel engenheiro Ricardo Franco de Almeida, imortalizado no hino sul-mato-grossense.  Reprodução/Divulgação/Exército Brasileiro

Conforme publicado no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul hoje (11), o show do cantor-compositor e ator pantaneiro, Almir Sater, foi contratado como atração no próximo dia 20 de setembro, para a celebração de 250 anos do Forte Coimbra que fica em uma ilha no município de Corumbá. 

Por conta disso, o local, que trata-se de uma fortificação histórica, é acessado apenas por embarcação que navega pelo Rio Paraguai, a partir da base de Morrinhos, que fica próxima da BR-262. 

Em 2025, essa que é considerada a guarnição mais antiga do Exército em Mato Grosso do Sul completa 250 anos, sendo construído em 13 de setembro de 1775, como obra do coronel engenheiro Ricardo Franco de Almeida, que está imortalizado no hino sul-mato-grossense. 

Para comemorar esses dois séculos e meios de edificação, no próximo dia 20 de setembro, a partir das 11 horas, Almir Sater foi contratado para um show de 90 minutos de duração, pelo valor de R$250 mil. 

Forte Coimbra: 250 anos

Símbolo sul-mato-grossense, o Forte Coimbra foi palco de batalhas históricas, como a invasão pelas tropas inimigas que aconteceu como primeiro ato da chamada Guerra da Tríplice Aliança. 

Em março deste ano, o Governo do Estado anunciou que o local de resistência e defesa do território nacional será revitalizado, ocasião em que a museóloga e primeira tenente Kauanna Lourdes, da Assessoria Cultural do CMO, relembrou o passado do Forte Coimbra. 

 “Quando o engenheiro militar Ricardo Franco vem para uma missão naquela região, ele observa um Forte de madeira na beira do rio. E ele relata isso para seu superior e sugere uma construção em pedra.

Então, ele volta para o Rio de Janeiro, e é designado como comandante de Coimbra, e projeta toda aquela estrutura. Ele se utilizou, principalmente, da pedra daquela morraria e do cal trazido de Corumbá. O Forte combateu sem estar pronto, apenas com as muralhas, sob o comando de Ricardo Franco. A parte interna  ainda não estava finalizada", expõe. 

Ela conta que o primeiro ataque registrado aconteceu em 1801, sob o comando do governador do Paraguai, Lázaro de Ribera, quando uma expedição de quatro escunas e duas canoas e aproximadamente 600 homens marcharam rumo à edificação. 

Nessa época foi cunhado também o laço entre Forte Coimbra e Nossa Senhora do Carmo, como bem esclarece o Exército Brasileiro em material de celebração à data, mostrando que a época de guerra serviu também para unir o povo à fé. 

Foi durante os confrontos com as tropas espanholas e paraguaias, entre 1801 e 1864, que alguns relatos populares e registros históricos indicam algumas "intercessões milagrosas da padroeira", apontada como responsável por poupar os defensores do Forte de tragédias ainda maiores. 

"O segundo ataque já é em 1864, e nesse momento, o Forte fica sob domínio paraguaio durante quatro anos.  No pós-guerra, em 1868, ele é reconstruído pelos brasileiros nos moldes que vemos hoje", completa a tenente Kauanna.

Importante lembrar que, atualmente, o Forte Coimbra está aberto para visitações, que podem ser agendadas através do email [email protected].

 

INTERIOR | MS

Preso pelo Gaeco, prefeito de Terenos pede afastamento do cargo

Henrique Budke pediu o afastamento "para poder se concentrar em sua defesa", conforme repassado pelos advogados

11/09/2025 12h00

Henrique Wancura (PSD)

Henrique Wancura (PSD) FOTO: Divulgação

Nesta quinta-feira, cerca de 48 horas após a prisão do chefe do Executivo do município de Terenos, distante pouco mais de 30 quilômetros da Capital, o até então prefeito,  Henrique Budke (PSDB), pediu afastamento do cargo de principal cadeira da cidade. 

Conforme repassado pelo defensor de Henrique, o agora ex-chefe do Executivo de Terenos disse que "foi surpreendido com a operação". 

Vale lembrar que Henrique Wancura Budke foi preso ainda na segunda-feira (09), durante operação do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) batizada de "Spotless". Com 37 anos, ele foi reeleito no ano passado com 53,69% dos votos válidos, ou seja, 5.885 votos.

Agora, ele solicitou o afastamento da sua cadeira como chefe do Executivo, "para poder se concentrar em sua defesa". 

"Sempre pautou sua vida em honestidade e transparência. Pediu afastamento do cargo para poder se concentrar em sua defesa. E aguarda a evolução das apurações, depositando na Justiça a confiança de que a verdade provará sua inocência", complementa a defesa em nota. 

Entenda

Essa operação desdobrada pelo Gaeco mira um suposto esquema criminoso em Terenos, que seria voltado para fraudar licitações públicas locais, onde os contratos ultrapassam R$ 15 milhões, como bem acompanhou o Correio do Estado

Ao todo, foram cumpridos 16 mandados de prisão preventiva e 59 de busca e apreensão expedidos pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, com alvos nas cidades de Campo Grande e Terenos. 

Foi constatado em investigação a existência da organização criminosa, que agia com núcleos bem definidos contra a Administração Pública, se valendo de servidores corrompidos para fraudar o caráter competitivo das licitações públicas. 

Nesse sentido, haviam dois principais núcleos: 

  • o empresarial, composto por empreiteiros que se beneficiavam dos contratos fraudulentos.
  • o político-administrativo, formado por servidores como Isaac Cardoso Bisneto (ex-secretário de Obras) e Valdecir Alves Batista, responsáveis por direcionar editais

Assim, havia o direcionamento dos respectivos certames para beneficiar empresas participantes do esquema, com a elaboração de editais moldados e por meio de simulação de competição legítima. 

Além disso, havia o pagamento de propina para os agentes públicos que, falsamente, atestavam o recebimento de produtos, de serviços e, ainda, aceleravam os trâmites administrativos necessários aos pagamentos de notas fiscais decorrentes de contratos firmados entre os empresários e o poder público.

Com o desdobrar da situação, enquanto até a tradicional Festa do Ovo precisou ser cancelada, o vice-prefeito de Terenos é quem deve assumir o cargo interinamente já nesta quinta-feira (11).

 

