Junho deste ano é mais letal do que mesmo período do ano passado em rodovias de MS, aponta PRF

Animal foi capturado e passou a ser monitorado com colar, além de haver câmeras instaladas

A Polícia Militar Ambiental fez fiscalização na região do Morro do Azeite, no município de Miranda, e identificou indícios de que uma onça-pintada vinha sendo “cevada” no local. A prática é considerada crime e ainda pode causar perigo tanto para o animal selvagem, como para pescadores e moradores da região.

A equipe da PMA de Miranda fez o trabalho de monitoramento com especialistas dos Institutos Reprocon e Onça-Pintada. A ação durou dois dias e ocorreu entre 25 e 26 de junho.

Esse trabalho foi realizado depois de denúncia feita às autoridades sobre a prática de ceva. Nesse mesmo local onde uma onça-pintada foi capturada, outras duas também já foram avistadas por grupo de turistas, pescadores e moradores da região do Passo do Lontra.

Conforme a corporação, houve a identificação de linha de pesca nas fezes do animal selvagem. “A ação ocorreu em razão de informações de que um animal não identificado, no local tido como “barranco do batomucho”, havia ingerido alimento juntamente com anzol.

Durante a inspeção do local onde o animal se encontrava foram localizadas fezes com linha de pesca, o que corrobora as informações, porém no exame realizado não foi localizado anzol no interior do animal”, divulgou a PMA, em nota.

Os integrantes do Reprocon e Onça-Pintada realizaram avaliações clínicas e exames como raio-x, ultrassonografia e colega de sangue para avaliação da saúde da onça-pintada macho capturada. Todos esses procedimentos foram realizados no local de captura e o animal precisou ser sedado para trabalho dos pesquisadores.

Outro acompanhamento que agora passa a ser realizado é com armadilhas fotográficas instaladas na região. Os equipamentos vão permitir aos pesquisadores avaliar que animais passam no local. O colar de monitoramento instalado na onça-pintada emite sinais e vai permitir identificar por onde o felino vai andar e detalhes do seu comportamento. A conclusão desse trabalho ainda deve demorar alguns meses para ser divulgado.

Com as medidas implantadas, a Polícia Militar Ambiental também terá condições de averiguar com maior detalhamento a prática de ceva. Esse procedimento costuma ser feito para facilitar a visualização de animais selvagens, em especial as onças-pintadas. Essa região do Morro do Azeite recebe turistas do Brasil e do exterior e possui diferentes guias atuando.

“Segundo informações, algumas pessoas que frequentam a região com fins de pesca e turismo, desprovidos de conhecimento, estão alimentando os animais que habitam o local.

Importante salientar que quem alimenta animal silvestre em vida livre incorre em crime ambiental previsto no inciso VIII do Art. 3º Lei Estadual nº 5.673, com pena prevista de detenção de três meses a um ano, além de incorrer em infração ambiental conforme Art. 29 do Decreto Federal 6514”, ressaltou a PMA, em nota.

Caso ocorra um flagrante de “ceva”, a pessoa pode ser multada entre R$ 500 e R$ 3 mil. Essa prática consiste, por exemplo, em jogar alimentos diferentes, como peixe que tenha sido pescado na região ou outro tipo de carne, Com a repetição desse tipo de atitude, mesmo que o animal seja selvagem, ele acaba acostumando-se e sempre quando ouve barulho de barco pode tentar aproximar-se para pegar o alimento fornecido pelo ser humano.

A Polícia Militar Ambiental ainda divulgou que foram instaladas placas informativas no local, que fica às margens do rio Miranda, para orientar sobre o perigo da “ceva” e identificar que a prática representa crime ambiental.

Ao longo das últimas semanas, em perfis de grupos de pesca, nas redes sociais, havia a circulação de vídeos de uma e até três onças-pintadas nesse local onde houve trabalho de fiscalização da PMA. De forma informal, profissionais que atuam com turismo discutiam em grupos de troca de mensagem que havia a possibilidade de remoção das onças-pintadas do local. Essa situação, conforme descrito, seria prejudicial para o atrativo turístico de avistamento do maior felino das Américas.

O perfil PescadoresMS, que tem mais de 170 mil seguidores, divulgou alguns dos vídeos das onças-pintadas e abordou sobre o debate envolvendo o possível manejo dos animais desse local. Conforme o perfil, a prática de ceva era uma realidade na região.

