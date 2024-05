Detran-MS: Licenciamento de veículos com placas de final 4 e 5 deve ser pago em junho

Junho é o mês para proprietários de veículos com placas final 4 e 5 pagarem o licenciamento anual em Mato Grosso do Sul.

Sendo assim, cerca de 123 mil sul mato grossenses precisam realizar o pagamento no prazo de vigência. Atualmente, o cálculo do valor do licenciamento é feito em Uferms (Unidade Fiscal Estadual de Referência de Mato Grosso do Sul), sendo 4.53 Uferms para pagamento dentro do prazo, e de 5.88 após o último dia útil do mês.

Para o mês de junho, a Resolução n° 3.386 estabelece o valor unitário da Uferms em R$ 48,78, totalizando R$220,97 para pagamentos realizados no prazo e R$286,82 para quem pagar fora do prazo do calendário.

O licenciamento pode ser pago em qualquer agência do Detran ou na rede bancária credenciada, sendo Bando do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, casas lotéricas e a rede Pague Fácil.

Além disso, os motoristas podem optar pelo autoatendimento, no portal de serviços Meu Detran ou pelo aplicativo Detran MS. Basta emitir a guia ou copiar o código de barras para pagamento.

O porte do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) é obrigatório e deve ser apresentado sempre que solicitado, podendo ser impresso ou digital.

Infração em caso de licenciamento atrasado

Vale lembrar que o motorista flagrado circulando em vias urbanas ou rodovias com veículo não licenciado comete uma infração gravíssima. O art. 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê aplicação de multa de R$ 293,47 e 7 pontos na carteira, além da medida administrativa de remoção do veículo ao pátio.

Confira a tabela do IPVA 2024