Justiça abre inquérito para investigar irregularidades na UPA Coronel Antonino

tempo

Avanço da frente fria aliado a sistema de baixa pressão favorecem a ocorrência de tempestades, com possibilidade de granizo

O fim de semana será de calor intenso em Mato Grosso do Sul, com máximas que podem chegar a 40°C em alguns municípios. A partir de segunda-feira, no entanto, o tempo muda com a chegada de uma frente fria.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), neste sábado (29) e domingo (30), a previsão indica tempo firma na maior parte do Estado, mas há previsão de temporal em algumas regiões.

Além do calorão, os índices de umidade relativa do ar seguem baixos, variando entre 15% e 35%, percentuais considerados de atenção por risco à saúde.

Ao longo do período, o sistema de alta pressão atmosférica começa a perder força, favorecendo o aumento da instabilidade e a ocorrência de pancadas de chuvas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) tem dois alertas vigentes de perigo potencial para o Estado, sendo um de baixa umidade e um de tempestades.

No caso das tempestades, o alerta indica chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos e queda de granizo.

Em pontos isolados de Mato Grosso do Sul podem ocorrer chuvas intensas acompanhadas de raios e rajadas de vento. Os ventos atuam entre o quadrante leste e o quadrante norte, com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Entre hoje e sábado, a chance de chuva é maior nas regiões centro, sul, sudoeste e pantaneira. Entre a tarde e noite de domingo, as instabilidades avançam para outras áreas.

Em relação às temperaturas, no fim de semana, a mínima prevista é de 20°C e máxima de 40°C. As maiores temperaturas devem ser registradas nas regiões do Pantanal e do bolsão.

Em Campo Grande, são esperadas mínima de 23°C e máxima de 35°C.

Frente fria

Dezembro começa com mudanças no tempo em Mato Grosso do Sul. Entre segunda (1º) e terça-feira (2), com o avanço de uma nova frente fria oceânica.

Segundo o Cemtec, essa frente fria, aliada à atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai, deverá favorecer a ocorrência de chuvas mais generalizadas no Estado.

As temperaturas devem sofrer ligeira queda, mas não o suficiente para fazer frio, sendo o impacto maior nas áreas de instabilidade.

As condições atmosféricas serão favoráveis à formação de tempestades, que podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Também são esperados acumulados significativos de chuva, podendo superar 40 mm em 24 horas.

A temperatura mínima prevista é de 22°C, que deve ser registrada na região norte, enquanto a máxima prevista é de 37°C, mantendo o padrão de calor intenso em Corumbá, Aquidauana e Porto Murtinho.

Em Campo Grande, a temperatura oscila entre 25°C e 34°C.