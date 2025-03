Justiça autoriza evento religioso que prefeito "Mais louco do Brasil" cancelou

Cidades

Acusado foi solto nesta sexta-feira e advogado afirmou que caso só ganhou repercussão por ele ser estudante de Medicina e de família com recurso

O estudante de medicina João Fonseca Vilela, de 22 anos, foi solto na tarde desta sexta-feira (21), após ter o pedido de liberdade deferido pela Justiça. Ele dirigia embriagado quando atropelou e matou a corredora Danielle Oliveira, no dia 15 de fevereiro deste ano e estava preso desde então.

Ao sair do presídio o rapaz permaneceu em silêncio, mas o advogado do acusado, José Roberto Rodrigues da Rosa, disse que ele é um "jovem de família boa" e que o a família também está sofrendo pela prisão.

"O fato que aconteceu, especialmente levando em conta que é um menino estudioso, todas as pessoas do entorno dele, inclusive manifestações que nós recebemos no nosso escritório de professores, de outros

médicos que eram os tutores dele, todos eles foram unânimes em dizer que se trata de um rapaz com todas as as prerrogativas melhores possíveis", disse o advogado.

"Então não se trata de um jovem, alguém que era dedicado à arruaça, era um jovem dedicado que cometeu

esse pecado na vida", acrescentou José Roberto.

"Logicamente nós sentimos muito que do outro lado alguém faleceu, mas do lado de cá também tem uma família que está sofrendo com essa custódia", concluiu o advogado.

O defensor afirmou ainda que o caso só ganhou repercussão por se tratar de um estudante de Medicina.

"Infelizmente, nós estamos vivendo numa sociedade onde se pune o estudioso, onde se pune as famílias que têm maior recurso. Aqui infelizmente se deu uma conotação porque se trata de um jovem de família boa, um jovem estudante de medicina que ganhou esta conotação, mas depois disso vários acidentes aconteceram. Então infelizmente hoje no Brasil estes fatos, esta condição social infelizmente interfere de forma negativa", disse.

Vilela já teve um pedido de liberdade negado pelo juiz Aluizio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, mas a defesa entrou com outro pedido de revogação da prisão, que foi concedido pelo juiz Alexandre Branco Pucci, que está atuando como juiz substituto no Tribunal de Justiça.

A prisão foi substituída por medidas cautelares e Vilela terá que entregar a carteira nacional de habilitação (CNH), não pode se mudar de residência sem pedir autorização, não pode se ausentar da comarca por mais de oito dias e tem que comparecer a todos os atos do processo.

O estudante também não pode frequentar bares ou outros locais onde possa ter acesso a bebidas alcoolicas.

"Eu penso que essa é uma decisão acertada, com todas as restrições. A gente sabe que tem uma família sofrendo porque perdeu um ente querido, mas nós não podemos esquecer que foi um acidente de trânsito até que se prove o contrário", afirmou o advogado.

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) denunciou o estudante por homicídio, tentativa de homicídio e embriaguez ao volante.

O crime deixou de ser considerado culposo, quando não há intenção de matar, e passou a ser tipificado como doloso, quando o autor assume o risco de causar o acidente, já que investigações apontaram que João Fonseca Vilela dirigia sob o efeito de álcool e fazia "zigue-zague" tentando forçar uma ultrapassagem no momento do acidente.

Além disso, o juiz acatou o pedido de júri popular, e marcou a primeira audiência de instrução para o dia 24 de abril. A segunda audiência deve ser realizada no dia 13 de maio.

Durante os procedimentos, além dos depoimentos das testemunhas de defesa e acusação, também será feito interrogatório do acusado.

Relembre

Danielle Oliveira, de 41 anos, foi morta no início da manhã do dia 15 de fevereiro, enquanto corria com seu grupo de corrida de rua na MS-010, na área rural de Campo Grande.

Ela foi atingida pelo Fiat Pulse prata conduzido por João Fonseca Vilela, de 22 anos, estudante de medicina que saiu do veículo visivelmente embriagado e foi preso em flagrante.

Além de Danielle, o jovem atingiu a corredora Luciana Timóteo, que sofreu escoriações leves.

Conforme reportagem do Correio do Estado, Danielle encontrou na corrida um escape para lidar com a perda da filha de 4 anos, Geovanna, vítima de um câncer renal.

Além de Geovanna, Danielle criava sozinha outras duas filhas, e sustentava o lar.

Ela corria provas de longa distância desde 2018, e se preparava para a Maratona de Campo Grande, que acontece em julho deste ano.