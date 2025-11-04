Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

PRESOS

Justiça autoriza transferência de sete líderes do Comando Vermelho para presídios federais

Campo Grande está entre as cidades que pode receber chefes da facção criminosa

João Pedro Flores

04/11/2025 - 19h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Justiça do Rio de Janeiro autorizou nesta terça-feira, 4, a transferência de sete condenados apontados como líderes do Comando Vermelho (CV), que cumprem pena no estado, para presídios federais. O juiz titular da Vara de Execuções Penais (VEP), Rafael Estrela Nóbrega, decidiu pela transferência dos homens, que já haviam sido condenados por tráfico de drogas antes da Operação Contenção, realizada na terça-feira passada, dia 28 de outubro.

A penitenciária federal de Campo Grande está entre os destinos dos criminosos da facção criminosa. Atualmente, o presídio abriga cerca de 130 condenados, sendo o mais famoso entre eles o chefão do Comando Vermelho, Márcio dos Santos Nepomuceno, o "Marcinho VP", condenado por tráfico de drogas e homicídio. Além da Capital de Mato Grosso do Sul, outras quatro unidades estão distribuídas nos municípios de Porto Velho (RO), Mossoró (RN), Brasília (DF) e Catanduvas (PR).

Apontados como chefes de uma das maiores facções criminosas do Brasil, estão:

  • Arnaldo da Silva Dias, o "Naldinho" - condenado a 81 anos, quatro meses e 20 dias de prisão;
  • Carlos Vinicius Lírio da Silva, o "Cabeça do Sabão" - condenado a 60 anos, quatro meses e quatro dias de prisão;
  • Eliezer Miranda Joaquim, "Criam" - condenado a 100 anos, dez meses e 20 dias de prisão;
  • Fabrício de Melo Jesus, "Bicinho" - condenado a 65 anos, oito meses e 26 dias de prisão;
  • Marco Antônio Pereira Firmino da Silva, "My Thor" - condenado a 35 anos, cinco meses e 26 dias de prisão;
  • Alexander de Jesus Carlos, "Choque" - condenado a 34 anos e seis meses de prisão;
  • Roberto de Souza Brito, "Irmão Metralha" - condenado a 50 anos, dois meses e 20 dias de prisão.

A medida atende à solicitação do governo carioca, que na semana passada pediu a transferência de 10 presos após a Operação Contenção, que causou a morte de 121 pessoas nos complexos da Penha e do Alemão. 

O juiz autorizou as transferências dos sete mencionados acima, porém pediu mais informações sobre os casos de Wagner Teixeira Carlos e Leonardo Farinazzo Pampuri, o "Léo Barrão", a serem enviadas pela Secretaria de Polícia Civil no prazo de cinco dias.

O décimo relacionado na lista da Secretaria da Polícia Civil é o cabo da Marinha Riam Maurício Tavares Mota, cujo caso ainda será julgado no juízo de Organização Criminosa, a quem caberá a decisão sobre transferi-lo ou não. Ele é acusado de operar drones para a facção.

Todos os citados, exceto Riam Mota, já estavam presos antes da Operação Contenção. Os presos continuarão em presídio estadual de segurança máxima até a transferência para um presídio federal A data para a movimentação dos condenados não foi divulgada, nem para qual unidade prisional eles irão.

"A inclusão em estabelecimento federal de segurança máxima visa, precisamente, a interromper a comunicação ilícita entre o preso e sua organização criminosa, garantindo a segregação qualificada e restabelecendo a efetividade da função preventiva e repressiva da pena", destacou o juiz na decisão de transferência.
 

Assine o Correio do Estado

Campo Grande

Condenação judicial obriga prefeitura a reformar Esplanada Ferroviária

Município foi condenado em agosto de 2024, após processo encabeçado por ação civil pública

04/11/2025 18h00

Compartilhar
Região da Rotunda, em Campo Grande

Região da Rotunda, em Campo Grande Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Continue Lendo...

A Prefeitura de Campo Grande foi acionada pelo Ministério Público Estadual (MPMS) para cumprir uma decisão judicial que a obriga a restaurar e preservar a antiga Estação e a Esplanada Ferroviária, um dos principais patrimônios históricos da Capital.

O município, condenado a uma série de obrigações após perder recurso no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), não comprovou nenhuma medida efetiva para cumprir a sentença, julgada desde agosto de 2024, e por ess motivo, deve se manifestar em quinze dias. 

O caso teve início em 2018, quando o MP ajuizou uma Ação Civil Pública pedindo que o Município de Campo Grande fosse obrigado a conservar, manter e dar uso compatível à antiga Estação Ferroviária, à Esplanada e à Rotunda, o prédio circular que servia de garagem e oficina de locomotivas.

Em primeira instância, os pedidos foram negados, mas o Ministério Público recorreu, e o Tribunal reformou a decisão, reconhecendo o dever da prefeitura em zelar pelo conjunto histórico.

No acórdão, o TJMS determinou uma série de obrigações de fazer: conservar e manter o espaço ferroviário; dar destinação útil à Rotunda; elaborar e executar um projeto de pânico e incêndio para todo o complexo; fiscalizar o local para evitar mutilações ou demolições e manter a conservação do histórico vagão da Noroeste do Brasil (NOB) .

A decisão foi publicada em maio de 2023, e o Município ainda tentou recorrer ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). O recurso, porém, foi rejeitado pela ministra Regina Helena Costa em junho de 2024, encerrando definitivamente a disputa judicial. O trânsito em julgado ocorreu em 21 de agosto do mesmo ano, iniciando a contagem do prazo de 180 dias para que o município cumprisse as determinações, prazo que terminou em fevereiro de 2025.

Desde então, segundo o MPMS, a prefeitura não apresentou nenhuma comprovação de cumprimento das obrigações impostas. Em julho deste ano, a promotora Luz Marina Borges Maciel Pinheiro deu início formal ao cumprimento de sentença, nova fase processual que busca forçar o cumprimento da decisão judicial.

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) informou, em setembro de 2024, que a licitação para contratar uma empresa responsável pelo projeto de restauro da Rotunda só começaria após o repasse de R$ 800 mil do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), recurso, proveniente do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal. 

Outro ponto questionado diz respeito à falta de um projeto de pânico e incêndio para a Esplanada Ferroviária. Já em relação ao vagão da NOB, a prefeitura tenta se eximir da obrigação de manutenção alegando que o bem foi doado, em 2022, à Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, o que, segundo o município, impediria o uso de recursos públicos municipais para sua conservação.

O Ministério Público, no entanto, rebateu o argumento, apontando que a doação foi feita após o início da ação judicial e nunca foi comunicada no processo. Assim, o Ministério Público entende que o município agiu de má-fé, tentando se esquivar de uma obrigação já consolidada.

Com a inércia da prefeitura, o MP pede ao Judiciário que determine a intimação pessoal da prefeita de Campo Grande, sob pena de multa e responsabilização pessoal, além de outras medidas coercitivas previstas no Código de Processo Civil.

O órgão também solicita que sejam adotadas providências práticas equivalentes ao cumprimento das obrigações, caso o Município siga descumprindo a decisão.

A promotora Luz Marina Borges Maciel Pinheiro, que assina o parecer datado de 29 de outubro de 2025, reforça que o Ministério Público seguirá acompanhando o caso e que o município será responsabilizado se continuar ignorando as determinações judiciais.

Saiba*

A Esplanada Ferroviária é um dos marcos arquitetônicos e culturais de Campo Grande, tombada como patrimônio histórico.

Inaugurada no início do século XX, foi responsável por impulsionar o crescimento da cidade e hoje abriga espaços culturais, memoriais e eventos públicos.

Assine o Correio do Estado

Cidades

Investigação contra peixaria que vendia produtos irregulares pode ser estendida

Solicitação foi feita pela Decon para anexar laudos técnicos após o estabelecimento, localizado na Rua Rui Barbosa, ser flagrado com três toneladas de produtos impróprios para consumo

04/11/2025 17h44

Compartilhar

Crédito: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Continue Lendo...

Um aumento de prazo na investigação da peixaria, flagrada com três toneladas de peixes impróprios para consumo, foi solicitado nesta terça-feira (4) pelo delegado da Delegacia Especializada de Repressão aos crimes contra as Relações de Consumo (Decon). O estabelecimento é localizado na Rua Rui Barbosa, no bairro Santa Dorotheia, em Campo Grande.

Durante a fiscalização, ocorrida no dia 30 de novembro, realizada pela Decon, em conjunto com outros órgãos, foi verificado que os peixes eram vendidos com 70% de gelo.

Além disso, segundo o boletim de ocorrência, os agentes constataram que o local onde a produção era armazenada estava sujo, com mau cheiro e equipamentos enferrujados.

Os produtos eram vendidos sem informações obrigatórias nas embalagens, como:

  • data de validade;
  • composição;
  • peso;
  • e o Selo de Inspeção Municipal (SIM).

Como não havia notas fiscais que comprovassem a origem dos peixes, e diante das irregularidades encontradas no local, foram descartadas aproximadamente três toneladas de produtos considerados impróprios para consumo.

"Além de estarem sendo manipulados de forma precária e sem selo de inspeção (SIM) e, além disso, também foram constatadas outras irregularidades, já que o local onde são realizados o armazenamento e a produção estariam em condições precárias, com sujidade, mau cheiro e equipamentos enferrujados, bem como os produtos estariam sendo vendidos sem as informações necessárias, como data de validade, composição, peso, entre outras informações, assim como não havia o selo de inspeção do SIM,bem como não foram apresentadas as notas fiscais, não se comprovando, desta forma, a origem dos produtos, razão pela qual os mesmos seriam considerados impróprios ao consumo humano", consta no inquérito.

Como acompanhou o Correio do Estado, a Polícia Civil divulgou que a Peixaria Rio Sul teve as áreas de produção interditadas e as atividades suspensas.

Andamento da investigação

Cerca de trinta e cinco dias após a peixaria passar por um “pente-fino” que contou com a presença do Procon Estadual, do Inmetro e da Vigilância Sanitária, o delegado titular da Decon, Wilton Vilas Boas de Paula, solicitou a dilação de prazo da investigação.

A solicitação foi feita para anexar laudos técnicos, que podem determinar as condições em que os peixes estavam sendo comercializados, e para coletar novos depoimentos.

Em conversa com o Correio do Estado, o delegado Wilton Vilas Boas, responsável pela investigação, explicou que ainda falta o depoimento do proprietário.

O homem é um senhor de idade que, segundo o delegado, afirmou ter comprado o negócio, mas não gerencia o estabelecimento, apenas recebe o rendimento das vendas.

“Ao final da investigação, será apurado se ele vai ou não ser indiciado”, disse o delegado.

Reprodução Inquérito 

O pedido foi encaminhado ao Judiciário que determina se acata a extensão de prazo.

Assine o Correio do Estado

 

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Decreto de Adriane corta salário de centenas de professores
corte de gastos

/ 1 dia

Decreto de Adriane corta salário de centenas de professores

2

Semana terá calor, mas frente fria chega domingo e derruba temperaturas a 11°C
PREVISÃO

/ 1 dia

Semana terá calor, mas frente fria chega domingo e derruba temperaturas a 11°C

3

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3528, sábado (1/11); veja o rateio
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3528, sábado (1/11); veja o rateio

4

Bazar beneficente tem 9 mil itens de marcas famosas a partir de R$ 9
CAMPO GRANDE

/ 11 horas

Bazar beneficente tem 9 mil itens de marcas famosas a partir de R$ 9

5

Santa Casa faz novo empréstimo em meio a crise financeira
SAÚDE

/ 1 dia

Santa Casa faz novo empréstimo em meio a crise financeira

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Exclusivo para Assinantes

/ 20 horas

Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho