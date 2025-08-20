Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Justiça bloqueia R$ 263 milhões de grupo especializado em tráfico e lavagem de dinheiro

Organização criminosa foi alvo do cumprimento de mais de dez mandados de busca e apreensão hoje (20) e vem sendo investigada desde 2022

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

20/08/2025 - 10h29
Longe aproximadamente 231 quilômetros da Capital de Mato Grosso do Sul, a Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã de hoje (20) a Operação Ajura, pela qual bloqueou mais de duzentos e sessenta milhões de reais de um grupo especializado no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Conforme a PF em nota, a 1ª Vara da Justiça Criminal Estadual de Dourados expediu um total de 12 mandados, que foram cumpridos em: 

  • Amambai (MS)
  • Dourados (MS) 
  • Ribeirão Preto (SP) e
  • Jardinópolis (SP).

Além das buscas e apreensões, a Operação resultou no bloqueio de bens e valores dos supostos envolvidos na organização criminosa, com quantias que giram em torno de R$263 milhões. 

Na mira da Polícia Federal do Mato Grosso do Sul há anos, o grupo é investigado pelos supostos crimes de tráfico de entorpecentes e lavagem de capitais. 

Através do bloqueio dos R$ 263 milhões em bens do grupo, o intuito, segundo a PF, é "asfixiar o braço financeiro do crime organizado".

Grupo investigado

 Em complemento, a Polícia Federal esclarece que a Operação Ajura é fruto de "grandes apreensões" de cocaína que foram realizadas pela PF em Dourados, especificamente entre os anos de 2022 e 2023.  

Entre esses casos, destaca-se o carregamento de cocaína que foi encontrado com o apoio do Grupo de Operações com Cães (GOC-MS), em 15 de fevereiro de 2023. 

Na ocasião em questão, um homem de 33 anos foi preso, após os agentes encontrarem 446 kg de cocaína em seu caminhão Volvo/Fh12, no km 267, da BR-163. 

Esse semirreboque estava carregado com óleo vegetal, que precisou ser retirado para a confirmação da suspeita levantada pelos agentes caninos, com a ocorrência e carga posteriormente levados para a Polícia Federal em Dourados. 

 

TEMPO

Temporal provoca estragos e interdita rodovia no sul de MS

Paranhos e Tacuru foram os municípios mais atingidos, com queda de árvores, destelhamento de casas e desabamento de tetos

20/08/2025 08h55

Teto de um galpão desabou sobre máquinas agrícolas

Teto de um galpão desabou sobre máquinas agrícolas DIVULGAÇÃO

Forte temporal atingiu, na madrugada desta quarta-feira (20), a região sul de Mato Grosso do Sul. Paranhos e Tacuru, ambos localizados a cerca de 400 quilômetros de Campo Grande, foram os municípios mais atingidos.

Os ventos provocaram:

  • Interdição da rodovia MS-156 – a rodovia está temporariamente interditada nos dois sentidos, com galhos e muita sujeira no asfalto.
  • Queda de árvores – galhos caíram em cima de vários carros, causando prejuízo financeiro aos proprietários
  • Queda de postes de luz
  • Queda de vigas – vigas desbaram em cima de uma carreta
  • Queda parcial de energia
  • Destelhamento de casas
  • Desabamento de tetos – teto de um galpão desabou sobre máquinas agrícolas
  • Sujeira e lixo
  • Lamaçal
Teto de um galpão desabou sobre máquinas agrícolasÁrvore caiu em cima de carro. Foto: divulgação

De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, os ventos atingiram 60,8 km/h na região o acumulado de chuva foi de 14,6 milímetros.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alertas de vendaval e chuvas fortes para o Estado. Confira:

  • Vendaval – alerta laranja – perigo: Vento variando entre 60 km/h e 100 km/h. Risco de queda de árvores, destelhamento de casas e danos gerais em edificações e plantações
  • Vendaval – alerta amarelo – perigo potencial: Vento variando entre 40 km/h e 60 km/h. Baixo risco de queda de galhos de árvores
  • Tempestade – alerta amarelo – perigo potencial: Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos
  • Baixa umidade – alerta amarelo – perigo potencial: Umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%. Baixo risco de incêndios florestais e à saúde

Confira os acumulados de chuva:

MUNICÍPIO

TEMPERATURA MÍNIMA

CHUVA

VENTOS

Sete Quedas

12,1ºC

13,8 milímetros

61,2 km/h

Mundo Novo

12,5ºC

31,8 milímetros

52,2 km/h

Iguatemi

13,9ºC

23,4 milímetros

61,8 km/h

Amambai

12,9ºC

14,6 milímetros

60,8 km/h

Aral Moreira

11,8ºC

18,6 milímetros

72,4 km/h

Ponta Porã

11,1ºC

4,6 milímetros

60,8 km/h

Laguna Carapã

12,8ºC

4,4 milímetros

82,2 km/h

Dourados

13,7ºC

0,2 milímetro

63,7 km/h

Bonito

14,9ºC

0,6 milímetro

65,9 km/h

Campo Grande

16,1ºC

4,4 milímetros

54,7 km/h

Três Lagoas

20,5ºC

-

36,4 km/h

Ribas do Rio Pardo

17,4ºC

1,2 milímetro

54,4 km/h

Sidrolândia

14,9ºC

1,4 milímetro

55,8 km/h

Corumbá

20,4ºC

-

39,6 km/h

Chapadão do Sul

19,9ºC

-

49,2 km/h

* fonte: Natálio Abrahão

Teto de um galpão desabou sobre máquinas agrícolas

Teto de um galpão desabou sobre máquinas agrícolas

CUIDADOS

O tempo chuvoso requer cuidados aos sul-mato-grossenses. Confira:

  • Em caso de chuva: não enfrentar pontos de alagamento ou enxurradas; procurar rotas alternativas no trânsito e dirigir devagar;
  • Em caso de raio: evitar locais abertos; não ficar debaixo de árvores; não ficar próximo a cercas de metal; ficar calçado e desligar eletroeletrônicos da tomada;
  • Em caso de granizo: deve-se tomar cuidado no deslocamento após chuva de granizo, pois o chão fica escorregadio.
  • Em caso de vendaval: permaneça em local abrigado; evite se abrigar debaixo de árvores.

SORTUDO NA CAPITAL

Apostador de Campo Grande leva R$ 607 mil na Lotofácil

O prêmio principal, estimado em R$ 4 milhões, foi dividido entre cinco apostas vencedoras

20/08/2025 08h00

Apostador de Campo Grande leva R$ 607 mil na Lotofácil

Apostador de Campo Grande leva R$ 607 mil na Lotofácil Foto: Reprodução Agência Brasil

Um sortudo de Campo Grande levou para casa R$ 607 mil ao acertar 15 números no sorteio de ontem (19), da Lotofácil.  O prêmio principal, estimado em R$ 4 milhões, foi dividido em apostas de Brasília (DF), Itaúna (MG), Teresina (PI) e Cotia (SP), além da Capital.

Além disso, conforme a Caixa, outras 498 apostas acertaram 14 dezenas no mesmo concurso, com prêmio individual de R$ 1.238,45.

Conforme o rateio da Caixa Econômica Federal, a aposta campo-grandense foi registrada na agência lotérica Cantinho da Sorte, situada na Rua Ana Luísa de Souza, região do Pioneiros, em um jogo simples, com cota única.

Confira os números sorteados: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 12 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 23 - 25.

Lotofácil

Lotofácil é uma das modalidades mais populares da estatal, por permitir apostas com alto índice de premiação, mesmo com valores menores.

O próximo concurso será sorteado nesta quarta (20), com novo prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

Mega-sena

Ainda no sorteio desta terça-feira (19), uma aposta sul-mato-grossense embolsou o prêmio de R$ 52.488,22 ao acertar cinco das seis dezenas sorteadas pelo concurso 2.903.  Os números sorteados foram 20 - 24 - 27 - 46 - 50 - 54.

A informação foi confirmada pela Loteria da Caixa Econômica Federal e a aposta sortuda foi registrada em Costa Rica e fez parte de uma aposta simples, de cota única e seis dezenas, registrada com valor mínimo de R$ 6.

