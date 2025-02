Justiça de MS concedeu 39 medidas protetivas de urgência por dia em 2024

"Sátrapas"

Mandante do homicídio seria interno de uma penitenciária federal e líder de facção criminosa

O diretor de um presídio de Mato Grosso do Sul foi afastado do cargo e terá que usar tornozeleira eletrônica após investigações apontarem envolvolvimento dele com crimes cometidos dentro do estabelecimento prisional, dentre eles tráfico de drogas, corrupção de servidores públicos e um homicídio.

Nesta quinta-feira (13), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/MS) deflagrou a Operação Sátrapa, com o objetivo de apurar os crimes cometidos dentro do presídio.

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão nos municípios de Dourados, Rio Brilhante, Naviraí e em Marília, no interior de São Paulo.

Investigações

As investigações tiveram início em 2024, após a polícia receber informações de que um policial penal estaria ingressando no Presídio Estadual de Dourados com droga e celulares. Ele chegou a ser preso em flagrante em julho ao ano passado, transportando cerca de 1,5kg de entorpecentes para o interior da unidade prisional.

Além do diretor, a suspeita é de que outros servidores também estariam envolvidos em ao menos um homicídio, cometido dentro do presídio, a mando de um interno que afirma ser líder de uma facção criminosa. Atualmente, o suspeito está recluso em um presídio federal.

A esposa do apontado como mandante, que é advogada, também é investigada por suposta participação no crime.

A Polícia Federal segue apurando e aprofundando os fatos para identificar outros possíveis envolvidos.

Sátrapas

“Sátrapas”, como foi nomeada a operação, era como eram chamados os governadores de satrapias, na antiga Pérsia. Tais governadores eram indivíduos poderosos, arbitrários e tiranos, que se utilizavam do aparato estatal para atingir seus interesses pessoais.

Indícios históricos revelam que os Sátrapas jogavam pessoas contrarias ao seu governo em cova de leões, desarmadas para serem mortas, assim como os crimes nesta investigação apurados.

FICCO

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Mato Grosso do Sul – FICCO/MS, é composta pela Polícia Federal (PF), Polícia Militar do MS (PMMS), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Penal Estadual (AGEPEN) e Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN).

