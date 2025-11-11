Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Campo Grande

Justiça condena ex-secretários por improbidade administrativa no serviço de tapa-buracos

Os réus terão que ressarcir R$ 10 milhões ao Tesouro Municipal e terão direitos políticos suspensos

João Pedro Flores

11/11/2025 - 17h00
A 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, ao julgar ação civil pública por improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), condenou nove réus por irregularidades na execução de contratos de serviços de tapa-buracos em vias públicas de Campo Grande entre os anos de 2010 e 2015. O ressarcimento ao Tesouro Municipal deverá ser de R$ 10 milhões.

Foram condenados dois ex-titulares da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação (Seintrha), dois fiscais municipais, um engenheiro, dois sócios da empreiteira e a própria empresa:

  • João Antônio de Marco (ex-secretário)
  • Semy Alves Ferraz (ex-secretário)
  • Valtemir Alves de Brito (ex-secretário)
  • Sylvio Darilson Cesco (fiscal de obras do Município)
  • João Parron Maria (fiscal de obras do Município)
  • Juan Charles Araújo Ortiz (engenheiro da Enerpav)
  • Enerpav G. S. Ltda. (empresa)
  • Fagner Saltarelli (sócio da Enerpav)
  • Emerson Arlex Saltarelli (sócio da Enerpav)

No julgamento, o magistrado declarou a nulidade dos procedimentos de fiscalização, execução e pagamento dos contratos, bem como de todos os seus aditivos.

Além disso, o ex-prefeito Nelson Trad Filho foi absolvido, junto com o ex-diretor da Central de Compras e Licitações Bertholdo Figueiró Filho , e os servidores públicos Elias Lino da Silva, Fátima Rosa Cota Moral de Oliveira, Ivane Vanzella e Neli Hatsuco Oshiro. O juiz determinou as retiradas das restrições judiciais lançadas sobre o patrimônio dos requeridos.

A ação teve como base inquérito civil instaurado para apurar desvios de recursos públicos na Seintrha, envolvendo contratos firmados com a empreiteira Enerpav G. S. Ltda. pela Prefeitura de Campo Grande.

Nas alegações finais que fundamentaram a sentença, a 30ª Promotoria de Justiça sustentou que houve direcionamento de licitações por meio de cláusulas restritivas, favorecendo empresas específicas e comprometendo a competitividade dos certames.

Segundo a apuração do MPMS, os serviços contratados foram executados com sobrepreço e má qualidade, havendo medições falsas e pagamentos indevidos. Outra irregularidade identificada foi a participação dolosa de agentes públicos e empresários, que teriam previamente dividido os contratos entre si, em um esquema estruturado para lesar os cofres públicos.

Os serviços de tapa-buracos foram executados sem controle técnico adequado, com medições falsas, ausência de registros e aditivos contratuais injustificados, resultando em prejuízo ao erário.

Sanções aplicadas

  • Suspensão dos direitos políticos por cinco anos;
  • Multa civil equivalente ao valor do dano causado ao erário, estimado em R$ 10.078.461,68;
  • Proibição de contratar com o poder público por dez anos;
  • Pagamento de danos morais coletivos, fixados em R$ 100 mil para cada réu pessoa física e em R$ 1 milhão para a empresa envolvida.

A sentença também declarou a nulidade dos procedimentos de fiscalização, execução e pagamento dos contratos, bem como de seus respectivos aditivos.

Os valores referentes à reparação material, à multa civil e aos danos morais coletivos serão revertidos ao Município de Campo Grande.

Detalhes das condenações

JOÃO ANTÔNIO DE MARCO - suspensão dos direitos políticos por cinco anos; pagar multa civil equivalente aos valores pagos à ENERPAV em razão dos contratos n. 211/2010 e 1-H/2012 durante sua gestão de Junho/2010 até dezembro de 2012, a serem apurados em liquidação de sentença; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios, incentivos fiscais, creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos; e pagar danos morais coletivos no valor de R$ 100 mil.

 SEMY ALVES FERRAZ - suspensão dos direitos políticos por cinco anos; pagar multa civil equivalente aos valores pagos à ENERPAV em razão dos contratos n. 211/2010 e 1-H/2012 durante a gestão de janeiro de 2013 a 29 de agosto de 2014, a serem apurados em liquidação de sentença; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios, incentivos fiscais, creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos; e pagar danos morais coletivos no importe de R$ 100 mil.

VALTEMIR ALVES DE BRITO - suspensão dos direitos políticos por cinco anos; pagar multa civil equivalente aos valores pagos à ENERPAV em razão dos contratos n. 211/2010 e 1-H/2012 durante a sua gestão de 14 de novembro de 2014 a 27 de agosto de 2015, a serem apurados em liquidação de sentença; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios, incentivos fiscais, creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos; e, pagar danos morais coletivos no importe de R$ 100 mil.

SYLVIO DARILSON CESCO - suspensão dos direitos políticos por  cinco anos;  pagar multa civil equivalente ao valor pago à ENERPAV em razão dos contratos n. 211/2010 e 1-H/2012 no importe de R$ 10.078.461,68; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios, incentivos fiscais, creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos; e, pagar danos morais coletivos no importe de R$ 100 mil.

JOÃO PARRON MARIA - suspensão dos direitos políticos por cinco anos; pagar multa civil equivalente ao valor pago à ENERPAV em razão dos contratos n. 211/2010 e 1-H/2012, no importe de R$ 10.078.461,68; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios, incentivos fiscais, creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos; e, pagar danos morais coletivos no importe de R$ 100 mil.

JUAN CHARLES ARAÚJO ORTIZ a: a) SUSPENSÃO dos direitos políticos por 05 (cinco) anos; b) PAGAR multa civil equivalente ao valor pago à ENERPAV em razão dos contratos n. 211/2010 e 1-H/2012, no importe de R$ 10.078.461,68 (dez milhões, setenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e oito centavos); c) PROIBIÇÃO de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos; e, d) PAGAR danos morais coletivos no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais);

FAGNER SALTARELLI - suspensão dos direitos políticos por cinco anos; pagar multa civil equivalente ao valor pago à ENERPAV em razão dos contratos n. 211/2010 e 1-H/2012, no importe de R$ 10.078.461,68; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios, incentivos fiscais, creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos; e, pagar danos morais coletivos no importe de R$ 100 mil.

EMERSON ARLEX SALTARELLI - suspensão dos direitos políticos por cinco anos; pagar multa civil equivalente ao valor pago à ENERPAV em razão dos contratos n. 211/2010 e 1-H/2012, no importe de R$ 10.078.461,68; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios, incentivos fiscais, creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos; e, pagar danos morais coletivos no importe de R$ 100 mil reais.

Enerpav G. S. Ltda. - perda dos valores acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio e a ressarcir integralmente o dano comprovado nos autos em razão dos contratos n. 211/2010 e 1-H/2012, no importe de R$ 10.078.461,68; e, proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios, incentivos fiscais, creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos; e, pagar danos morais coletivos no importe de R$ 1 milhão.

Tempo

Em rota de tornados, MS está em alerta para tempestades até sexta-feira (14)

O alerta é para chuvas intensas, tempestades, fortes rajadas de vento e eventual queda de granizo

11/11/2025 16h45

Chuvas são esperadas em todo o MS até sábado (15)

Chuvas são esperadas em todo o MS até sábado (15) FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Mais uma vez, Mato Grosso do Sul está em alerta para tempestades. O aviso publicado na página do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e divulgado pela Defesa Civil teve início no final da manhã desta terça-feira (11) e vai até às 23h59 de sexta-feira (14). 

Ao menos 66 municípios do Estado estão em alerta de perigo para os temporais, que devem vir acompanhados de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora e chegar a 100 milímetros por dia.

Também são esperados ventos intensos que podem chegar a 100 quilômetros por hora e queda de granizo. 

A previsão do Centro de Monitoramento do Clima e Tempo de Mato Grosso do Sul (CEMTEC), entre quarta-feira e quinta-feira é esperado um aumento de nebulosidade ao longo do dia, com tempo fechado e grande presença de nuvens em grande parte do Estado. 

As condições acontecem por causa do transporte de calor e umidade associados à atuação de áreas de baixa pressão atmosféricas e à presença de uma frente fria oceânica.

Essa junção de fatores contribui para a ocorrência de chuvas intensas e tempestades com raios, ventos fortes e queda de granizo em regiões pontuais. 

Segundo a previsão, essa instabilidade atmosférica deve persistir até sábado (15), mantendo o risco de temporais em diferentes regiões do Estado. 

Mesmo assim, os termômetros não devem registrar temperaturas menores que 20ºC, especialmente nas regiões sul, cone-sul e Grande Dourados. Na Capital, as máximas podem chegar a 33ºC até o final de semana. 

A Energisa/MS também emitiu nota alertando a população sobre a previsão de chuvas fortes e temporais e reforçou cuidados a serem tomados, como se manter em local seguro, desligar os aparelhos da tomada. "Caso observe objetos na rede elétrica ou cabos rompidos, jamais se aproxime. Profissionais qualificados serão enviados ao local para realizar atendimento com segurança".

“A Energisa MS monitora e acompanha as mudanças climáticas junto aos órgãos como o Cemtec/MS, o NetClima e a Defesa Civil e diante da possibilidade de fortes ventos e outras ocorrências severas, traçamos um plano com antecedência para mobilizar as equipes para atender a população com rapidez e segurança”, diz o gerente de Operações Helier Fioravante. 

E os tornados?

Após a passagem de três tornados no interior do estado do Paraná, todo vento mais forte tem sido motivo de medo e apreensão entre os brasileiros, especialmente entre os sul-mato-grossenses, vizinhos do estado atingido. 

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), os ventos alcançaram a velocidade de 330 quilômetros por hora (km/h), o que resultou em 7 mortes, mais de 750 feridos e diversos imóveis destruídos nos 3 municípios que somam 210,2 mil habitantes.

Em entrevista ao Correio do Estado, o professor e doutor em Física da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e coordenador do projeto da instituição de monitoramento da qualidade do ar, Widinei Fernandes Alves, afirmou que é possível que o Estado tenha esse tipo de fenômeno. 

“É possível. Principalmente na região sul [de MS]. Para a sua formação, são necessárias condições meteorológicas específicas para que haja uma rotação das massas de ar”, explica.

Em reportagem especial do Fantástico, que foi ao ar neste domingo, especialistas também afirmaram que a região sul do Estado, que faz divisa com o Paraná e compreende cidades como Dourados, Ivinhema, Naviraí, Caarapó e Fátima do Sul, pode presenciar tornados nas magnitudes observadas na sexta-feira, assim como as regiões oeste de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná.

“Nós temos uma combinação de fatores. A cerca de 1.500 metros de altura, a gente tem esse transporte de umidade, desde a Amazônia até o Sul do Brasil, isso recebe o nome também de rios atmosféricos. É como se nós tivéssemos um empoçamento de umidade”, detalhou Ernani Lima, especialista em Tornados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

“Somado a isso, você tem a incursão pela Argentina cruzando os Andes de massas de ar polares, que traz um ar mais frio e seco. Esse contraste de massas de ar gera um fenômeno que a gente chama de cisalhamento vertical do vento, ou seja, é a intensificação do vento com a altura. Essa é uma condição que favorece a formação de tempestades rotativas”, completa.

Widinei ainda complementa que as mudanças climáticas que vêm acontecendo no mundo contribuem para que mais eventos “inusitados” aconteçam com mais frequência. 

“O principal efeito das mudanças climáticas é o aumento da temperatura da superfície. Esse aumento da temperatura provoca a evaporação, ou seja, vamos ter mais vapor na atmosfera. Isso tende a intensificar essas tempestades, então nós teremos eventos com tempestades mais severas e, evidentemente, isso muda também a circulação atmosférica que pode ocorrer”, explica. 

Essas alterações devem influenciar em uma maior ocorrência de raios na região tropical do Brasil, onde está situado Mato Grosso do Sul, o que deve tornar a ocorrência de tornados mais frequentes, de acordo com o professor. 

 

*Colaborou Felipe Machado

Cidades

Golpe do falso advogado: Sete são presos em MS por estelionato

Principais vítimas da quadrilha eram de Santa Catarina, onde foram identificados prejuízos de cerca de R$ 300 mil

11/11/2025 16h00

Foto: Divulgação / PCMS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul ofereceu apoio à Polícia Civil de Santa Catarina, nesta terça-feira (11), durante a Operação “Alvará Fantasma”, a qual cumpriu 10 mandados de busca e apreensão e 7 mandados de prisão temporária em cidades sul-mato-grossenses.

Além do smandados cumpridos nas cidades de Nova Andradina, Dourados, Campo Grande e Três Lagoas, houve um mandado de prisão cumprido em Geminiano, no Piauí.

Esquema

Durante a investigação, iniciada em junho, em Florianópolis, foi descoberto o esquema de estelionato conhecido como “golpe do falso advogado”, no qual uma das vítimas catarinenses sofreu prejuízo de cerca de R$ 100 mil.

Foi constatado que a quadrilha operava a partir de Nova Andradina (MS) e já havia aplicado golpes em pelo menos outras três vítimas em Santa Catarina, gerando danos superiores a R$ 170 mil.

Segundo o delegado Caio Bicalho, titular da Delegacia de Nova Andradina, os criminosos utilizavam aplicativos de mensagens para se passar por advogados, usando fotografias, nomes e registros reais da OAB para aparentar legitimidade.

As vítimas eram convencidas a efetuar pagamentos supostamente relacionados a custas processuais ou alvarás judiciais, baseando-se em documentos falsificados com timbres e assinaturas simuladas do Poder Judiciário.

Apreensões

Durante a ação, foi apreendido o celular utilizado nas fraudes, bem como outros aparelhos pertencentes aos suspeitos, que servirão para aprofundar as investigações.

A Justiça também determinou o bloqueio de R$ 300 mil em cada uma das 63 contas bancárias vinculadas aos investigados.

Os sete detidos responderão por fraude eletrônica e associação criminosa.

