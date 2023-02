Justiça de MS atende prefeita e manda enfermagem suspender greve

SAÚDE PÚBLICA

Imunização está suspensa em todas as unidades de saúde por tempo indeterminado

Além de afetar vacinação, falta de enfermeiros também impacta no atendimento em unidades de pronto atendimento Gerson Oliveira/Correio do Estado

No mesmo dia em que o Ministério da Saúde lançou oficialmente a campanha nacional de vacinação, a greve deflagrada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Enfermagem de Campo Grande (Sinte/PMCG) paralisou a imunização, incluindo a contra Covid-19, em toda a Capital.

Na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Jockey Club a equipe informou ao Correio do Estado que no período da manhã, antes das 10h00, horário em que a greve iniciou, muitas pessoas conseguiram se vacinar contra a Covid-19.

Por outro, muitos que chegaram à unidade atrás do imunizante se depararam com a paralisação do serviço e tiveram que dar meia-volta.

Diele Raiane de Oliveira, de 23 anos, é uma das pessoas que foi à UBS, mas acabou surpreendida pela paralisação do setor da enfermagem.

“Vim para receber a 4ª dose e não estava sabendo [da greve]. É complicado porque a gente vem achando que vai tomar a dose e não tem”, afirmou.

A greve impactou os serviços de enfermagem em todas as outras unidades de saúde, que suspenderam, além da vacinação, a triagem para pacientes, curativos, aplicação de medicações e outros atendimentos que dependem de enfermeiros e técnicos de enfermagem.

Nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) o atendimento também foi comprometido. Na UPA Drº Carlos Vinicius Pistóia de Oliveira, Jardim Leblon, o saguão de espera estava lotado, com pacientes relatando que a fila durava pelo menos três horas.

Ainda de acordo com os pacientes, por falta de enfermeiros, ninguém está passando pela triagem ou classificação de risco, e indo direto para a consulta com o médico.

A reportagem ainda foi à Unidade de Pronto Atendimento “Drª Aparecida Gonçalves Saraiva”, no bairro Universitário, e a situação era semelhante, com demora no atendimento médico e sem serviços de triagem ou classificação de risco.

Em todas as unidades visitadas havia avisos informando sobre a greve e a suspensão dos serviços estavam afixados na porta de entrada. Além disso, na UPA do Jardim Leblon, havia um cartaz em frente à unidade afirmando que a culpa da paralisação é da prefeita Adriane Lopes.

“A culpa é da prefeita, não é do trabalhador. Enfermagem em greve”, dizia o banner.

Ao Correio do Estado, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) informou que a vacinação seguirá suspensa até que a pasta encontre soluções para dar prosseguimento ao serviço para a população.

PREFEITURA FAZ INVESTIDA CONTRA GREVE

Na tarde desta segunda-feira (27), poucas horas após a deflagração da greve, a prefeita da Capital ingressou com uma ação no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul para barrar o movimento grevista.

No processo, a prefeitura afirma que a greve não é legal porque o Executivo já teria apresentado respostas para o que está sendo reivindicado, ou seja, a prefeitura já se posicionou sobre o adicional de insalubridade e plano de carreira; essas são as duas principais motivações do movimento.

A prefeitura também afirma que está pedindo o fim da greve para que não haja prejuízos ao atendimento da população, já que a saúde se trata de um serviço essencial, especialmente para urgência e emergência.

Com isso, solicita ao judiciário que haja o restabelecimento dos serviços, “certos de que a população mais vulnerável e necessitada é que ficará prejudicada e ficará sem acesso mínimo a seus direitos constitucionais à saúde e dignidade”.