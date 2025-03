Justiça determina que Prefeitura de MS repasse R$ 500 mil a hospital

Cidades

Candidato a vereador de Campo Grande em 2016, Ivan Lúcio Rodrigues, de 53 anos, conhecido como pastor Ivan Rodrigues “Brow”, foi encontrado morto em sua residência na tarde desta terça-feira (4), em Campo Grande. Fundador da ONG Maná do Céu, ele vivia no residencial Malibu, no bairro Coophamat.

Conforme apurado pelo Correio do Estado, uma pessoa próxima de Ivan disse que seu último contato com o pastor foi no sábado (1º), e que o mesmo parou de responder suas mensagens já no domingo (2).

Brow foi encontrado por seus próprios familiares, que diante do sumiço, foram até sua residência, e o encontraram já sem vida. Ainda não se sabe a causa da morte do pastor. À reportagem, uma irmã de Brow disse que a equipe de perícia do Instituto Médico Legal (IML) apura o ocorrido.

Nascido na capital de São Paulo, Ivan foi membro da Assembléia de Deus Emanuel e fundou o Instituto de Desenvolvimento Humano, Social, Econômico e Cultural Maná do Céu para os Povos, em 2009, com o intuito de contribuir para o crescimento e desenvolvimento da sociedade, através do resgate e inclusão social de pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social.

Formação em Administração Financeira e Orçamento Público pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, atuou no Conselho da Criança e Adolescente (CMDCA), Conselho da Segurança Alimentar (Consea), Conselho Municipal Antidroga (Comad) e Conselho Gestor Local de Saúde. Candidato a vereador em 2016 pelo extinto Partido Republicano da Ordem Social (PROS) - atual Solidariedade - Ivan Rodrigues obteve 877 votos na ocasião, não eleito.

