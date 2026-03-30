Justiça eleitoral passa a atender eleitores no Memorial da Cultura

Os atendimentos foram transferidos para o Memorial da Cultura, no centro de Campo Grande - Bruno Henrique/Arquivo Correio do Estado

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A Justiça Eleitoral de Campo Grande vai passar a atender os eleitores em um novo endereço a partir do dia 6 de abril. Os atendimentos que antes eram feitos na Cnetral de Atendimento no Parque dos Poderes passarão a acontecer no Memorial da Cultura (antigo fórum estadual), que fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, no Centro da cidade.

O horário dos atendimentos também será ampliado, passando a ser de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

A mudança tem o objetivo de tornar mais central o atendimento à população, facilitando o acesso aos serviços eleitorais em um local situado na região central, especialmente em um período com grande demanda de atendimentos, já que o prazo de fechamento do caastro eleitoral se encerra no dia 6 de maio.

No local, serão realizados serviços de alistamento eleitoral (primeiro título), transferência de domicílio eleitoral, atualização de dados cadastrais, alteração de local de votação, cadastro biométrico.

No interior do Estado, os cartórios eleitorais continuam atendendo das 12h às 18h até o dia 27 de abril. Após esta data, o horário também passa a ser ampliado, com funcionamento das 8h às 18h até o dia 6 de maio, último prazo para regularização do título eleitoral.

Os atendimentos ampliados buscam atender os mais de 79 mil eleitores sul-mato-grossenses que estão com o título irregular. Caso não haja regularização, estes cidadãos não poderão participar das próximas eleições que acontecem em outubro deste ano.

Do total, 30.374 eleitores são da Capital e 48.924 do interior do Estado. Os municípios com maior quantidade de títulos irregulares são Campo Grande (30.374), Dourados (30.374), Três Lagoas (3.643), Ponta Porã (2.505) e Corumbá (2.505).

Números divulgados pelo TRE-MS indicam que Mato Grosso do Sul tem 1.989.797 eleitores, sendo que 1.722.151 possuem biometria e 267.646 não possuem.

Os documentos necessários para regularização são:

documento oficial com foto que comprove sua identidade;

título eleitoral ou e-Título;

comprovantes de votação;

comprovantes de justificativas eleitorais;

comprovante de dispensa de recolhimento ou, caso não tenha sido dada baixa, os comprovantes do recolhimento das multas.

As eleições brasileiras acontecem nos dias 4 de outubro (1º turno) e 25 de outubro (2º turno) para eleger parlamentares para o mandato de 2027 a 2030.

Os cargos em disputa são para Presidente da República, governadores, senadores (duas vagas por estado), deputados federais e deputados estaduais/distritais.

