Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

campo grande

Justiça Federal confirma legalidade de multa milionária aplicada a siderúrgica

Empresa tentava cancelar multa de R$ 22 milhões por receber carvão vegetal de origem nativa sem documento obrigatório para transporte do material

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

17/11/2025 - 16h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A 2ª Vara Federal de Campo Grande confirmou a legalidade de uma multa, no valor de R$ 22 milhões, aplicada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) a Vetorial Siderúrgica, que recebeu carvão vegetal de origem nativa em desacordo com a legislação ambiental.

A sentença é da juíza federal Janete Lima Miguel, em recurso interposto pela empresa.

A Vetorial é uma indústria siderúrgica que produz ferro gusa e utiliza como matéria-prima o carvão vegetal, mas desde 2015 seu pátio industrial está paralisado, segundo consta no processo.

A multa foi aplicada quando a siderúrgica ainda estava em atividade, em junho de 2008, durante uma operação denominada Rastro Negro - Pantanal, cujo objetivo foi auditar e fiscalizar o mercado carvoeiro-siderúrgico em Mato Grosso do Sul.

Na ocasião, foi constatado que a Vetorial recebeu, para fins industriais, carvão vegetal de origem nativa sem a cobertura do documento de origem florestal (DOF). A empresa tinha a documentação, mas recebeu 44 mil metros cúbicos de carvão vegetal a mais do que o descrito na nota fiscal.

O Ibama alegou ser obrigação da empresa comunicar a autarquia sobre as divergências de cargas conforme Instrução Normativa e aplicou multa de R$ 22.163.745,00.

Decisão judicial

A Vetorial recorreu na Justiça, alegando ter declarado a diferença por meio da nota fiscal de entrada e informado ao órgão estadual competente.

Na análise do mérito, a juíza considerou que depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo apontaram que era corriqueira a diferença variável entre 7% e 10% entre o volume de carvão constante do DOF e aquele que efetivamente chegava ao consumidor final. 

Também não foram apresentadas provas de que a Vetorial teria informado ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) ou ao Ibama a porcentagem correspondente ao volume de carga de carvão recebida a mais de acordo com cada DOF.

Para a juíza federal, os argumentos da empresa não foram comprovados. 

“Incumbia à parte autora demonstrar, por meio de documentos, que as diferenças recebidas de carvão estavam dentro da quantia considerada habitual para mais ou menos daquele declarado pela produtora”, concluiu.    

Assim, segundo a magistrada, ficou caracterizado que a carga foi transportada sem cobertura do Documento de Origem Florestal (DOF).   

“Não havendo encaminhamento de informações claras, ao órgão ambiental estadual ou federal, entendo que o auto de infração deve ser mantido, restando caracterizado o transporte de carvão sem a cobertura de DOF”, afirmou. 

Desta forma, a magistrada reconheceu a legalidade da multa aplicada.  

Cidades

Foragido por homicídio em Pernambuco, homem é preso em MS

Vítima foi morta com 15 golpes de faca após briga em restaurante

17/11/2025 17h00

Compartilhar

Divulgação/ PCMS

Continue Lendo...

Um homem de 40 anos foi preso pela Seção de Investigações Gerais de Três Lagoas (SIG/TL), da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, na manhã desta segunda-feira (17). 

Investigado por homicídio qualificado por motivo fútil e por recurso que impossibilitou a defesa da vítima, o homem era procurado pela Justiça de Pernambuco desde o início de novembro, quando o crime foi cometido.

De acordo com a investigação, o crime ocorreu em um restaurante na cidade de Trindade (PE), quando o autor discutiu com a vítima, saiu do estabelecimento e retornou poucos segundos depois armado com uma faca. Ele desferiu ao menos 15 golpes, levando a vítima à morte.

A Polícia Civil de Pernambuco verificou que o homem fugiu para Três Lagoas e solicitou a prisão preventiva, que foi deferida pelo Judiciário.

Com a ordem judicial em mãos, a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul passou a monitorar o investigado, conseguindo localizá-lo e prendê-lo.

O indivíduo foi conduzido à sede da SIG/TL, onde teve o mandado de prisão preventiva formalizado. Posteriormente ele será enviado para o Estado de Pernambuco.

Assine o Correio do Estado

CONFRONTO

Sejusp diz que Guarani Kaiowá foi morto por outro indígena

Em nota, o órgão público informou que houve mais uma morte e dois feridos durante o confronto no domingo

17/11/2025 16h45

Compartilhar
Indígena morto em confronto no município de Iguatemi

Indígena morto em confronto no município de Iguatemi Reprodução / Redes Sociais

Continue Lendo...

De acordo com as informações apuradas pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o conflito na aldeia Pyelito Kue, localizada na Terra Indígena (TI) Iguatemipeguá I, resultou em duas mortes. Lucas Fernando da Silva, de 23 anos, era funcionário de uma das fazendas da região, teve ruptura hepática e choque hemorrágico. Além dele, também morreu Vicente Fernandes Vilhalva, liderança indígena Guarani Kaiowá, de 36 anos. Ele teve traumatismo craniano provocado por disparo de arma de fogo.

Ainda segundo a Sejusp, na ocasião da morte de Vicente Fernandes, a Polícia Militar identificou e deteve o indígena Valdecir Alonso Brites, suspeito do disparo que vitimou o rapaz de 36 anos. Após a detenção, ele foi imediatamente encaminhado à Polícia Federal (PF), órgão responsável pela investigação e demais procedimentos relacionados ao caso.

Também foram registrados ferimentos em mais duas pessoas. Um deles é Eliéber Riquelme Ramires que, após atendimento inicial em Iguatemi, foi transferido para Dourados em razão da gravidade, onde permanece internado. O outro é um adolescente indígena, de 14 anos, ferido por tiro no braço, que deu entrada no hospital de Iguatemi, porém fugiu da unidade antes da conclusão do atendimento médico.

Por fim, a Sejusp informa que as forças estaduais de segurança atuaram exclusivamente em apoio à PF no atendimento à ocorrência registrada na Fazenda Cachoeira, no município de Iguatemi, na madrugada de domingo (16). Além disso, no momento do confronto nenhuma força estadual de segurança atuava na região.

Grupo de Trabalho Técnico

No dia 3 de novembro, os Ministérios dos Povos Indígenas (MPI), do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) e o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) instituíram um Grupo de Trabalho Técnico (GTT). 

O foco é na elaboração de subsídios técnicos para a mediação de conflitos fundiários envolvendo os povos indígenas no sul do estado de Mato Grosso do Sul, incluindo a realização de levantamentos e estudos sobre áreas públicas e privadas.

O GTT realiza reuniões semanais para debater soluções concretas e promover a resolução definitiva dos conflitos, que têm os indígenas como principais vítimas.

"É inaceitável que indígenas continuem perdendo suas vidas por defender seus territórios. A morte de mais um indígena Guarani Kaiowá acontece ao mesmo tempo em que o mundo discute e visualiza a importância dos povos indígenas para a mitigação climática debatida na COP30, infelizmente evidenciando que não existe trégua na perseguição aos corpos dos defensores do clima", diz o MPI em nota sobre o último episódio de violência.

De acordo com o MPI, as retomadas dos indígenas Guarani Kaiowá na região se intensificaram nos últimos meses com o objetivo de frear a pulverização de agrotóxicos, que vem causando adoecimento e gerando insegurança hídrica e alimentar.


Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2849, sexta-feira (14/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 2 dias

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2849, sexta-feira (14/11): veja o rateio

2

Beleza B+: Os cortes mais pedidos nos salões para a primavera-verão 2025
Correio B+

/ 2 dias

Beleza B+: Os cortes mais pedidos nos salões para a primavera-verão 2025

3

Arauco agora faz mistério sobre construção de ramal ferroviário
vale da celulose

/ 2 dias

Arauco agora faz mistério sobre construção de ramal ferroviário

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3539, sexta-feira (14/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 2 dias

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3539, sexta-feira (14/11): veja o rateio

5

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2886, sexta-feira (14/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 2 dias

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2886, sexta-feira (14/11): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?

Leandro Provenzano: Hora de tirar sua holding patrimonial do papel
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: Hora de tirar sua holding patrimonial do papel
Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 07/11/2025

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?