Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

AÇÃO CAUTELAR

Justiça impede que membro do PCC e mais três tenham progressão para o semiaberto

A 1ª Vara de Execuções Penais de Campo Grande antecipou o processo, utilizando o argumento de "superlotação carcerária", "razões humanitárias" e princípios de ressocialização

João Pedro Flores

07/01/2026 - 16h20
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) suspendeu a progressão de regime concedida de forma irregular a quatro sentenciados da Capital. A decisão impede a transferência para o semiaberto de três presos que não cumpriram o tempo de pena exigido por lei e de um quarto detento comprovadamente ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) entrou com o pedido, por meio da 50ª Promotoria de Justiça de Campo Grande, para suspender as progressões.

A promotora de justiça Bianka Karina Barros da Costa foi quem interpôs as medidas cautelares. Ela contesta as decisões da 1ª Vara de Execuções Penais de Campo Grande, que utilizou, em três dos casos, justificativas como "superlotação carcerária", "razões humanitárias" e princípios de ressocialização para antecipar a progressão, mesmo reconhecendo que os presos não haviam preenchido o tempo de cumprimento da pena.

Com o deferimento das tutelas de urgência em dezembro de 2025, a Agepen foi comunicada para sustar imediatamente as transferências. Os quatro sentenciados deverão permanecer no regime prisional vigente até o cumprimento integral dos requisitos legais ou o julgamento definitivo dos Agravos em Execução.

Veto legal a integrante de facção

A Justiça impediu a progressão de regime de um sentenciado que, segundo relatório de inteligência da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), mantém ligação com uma das principais facções criminosas do país: o Primeiro Comando da Capital (PCC).

A 1ª Vara de Execução Penal havia autorizado sua transferência para o semiaberto, prevista para o final de dezembro de 2025. Porém, o MPMS recorreu fundamentando-se no Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019), que veda a progressão a condenados que mantenham vínculos associativos com organizações criminosas.

O relator da 3ª Câmara Criminal, Desembargador Fernando Paes de Campos, deferiu a liminar para impedir a progressão ao semiaberto, classificando o relatório da Agepen como prova idônea.

Na decisão, o magistrado alertou para o risco à segurança pública: "A colocação de integrante ativo de organização criminosa em regime menos rigoroso potencializa sua capacidade de comunicação externa e de articulação delitiva".

Antecipação indevida e violação à isonomia

No primeiro caso, o cálculo de pena apontava que o preso só teria direito ao benefício em 16 de março de 2026. Ao analisar o recurso, o relator convocado, juiz Ricardo Gomes Façanha, acolheu a tese ministerial de que o artigo 112 da Lei de Execução Penal (LEP) é de cumprimento obrigatório.

"Não é juridicamente admissível a concessão da progressão antes do implemento do lapso temporal legalmente exigido", afirmou o magistrado, alertando que a decisão de primeiro grau comprometia a credibilidade da execução penal.

Situação semelhante ocorreu com o segundo reeducando, cuja progressão foi deferida cerca de três meses antes do prazo legal. Este previsto para 17 de março de 2026. O relator do caso, desembargador Zaloar Murat Martins de Souza, concedeu a liminar para suspender a medida, destacando a flagrante ilegalidade da decisão original diante do não cumprimento dos requisitos da LEP.

No terceiro caso, o preso foi autorizado a migrar para o semiaberto mais de dois meses antes da data correta (11 de fevereiro de 2026). A 2ª Câmara Criminal, sob relatoria do desembargador José Ale Ahmad Netto, acatou o pedido do MPMS.

O desembargador reforçou que, além de ferir a legalidade, a antecipação fere o princípio da igualdade entre os detentos: "A decisão atentou contra a isonomia com os demais presos que se encontram em situação semelhante".

Assine o Correio do Estado

Cidades

Associação promove bazar com itens da Receita Federal

Além da venda de smartphones, eletrônicos e outros produtos, o bazar, que será neste sábado (10), terá brechó a preços acessíveis

07/01/2026 15h44

Compartilhar

Divulgação AMA

Continue Lendo...

Com produtos doados pela Receita Federal, a Associação de Pais e Amigos do Autista de Campo Grande (AMA-MS) promove, no sábado (10), um bazar solidário com itens a preços acessíveis.

São produtos como smartphones, perfumes e eletrônicos. O evento também contará com um brechó especial, com roupas, calçados e muitos outros itens.

A venda será revertida para a manutenção da AMA, que ajuda a transformar vidas por meio do cuidado, da inclusão e do amor.

 

 

Os produtos foram doados pelas unidades da Receita Federal de Mundo Novo e Ponta Porã. A forma de pagamento poderá ser em dinheiro, cartões de crédito/débito e Pix.

A entidade esclarece que não haverá venda em atacado.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por AMA (@amacgms)

 

 

Serviço:

  • Bazar da AMA
  • Data: 10 de janeiro (sábado)
  • Hora: das 8h às 17h
  • Local: Avenida Bandeirantes, nº 215 – Bairro Amambaí

Assine o Correio do Estado

 

 

Cidades

Ministério Público abre inscrições para estágio com bolsa de R$ 2 mil

São vagas para estudantes de níveis médio e superior, com carga horária entre 20 e 25 horas semanais; saiba como se inscrever

07/01/2026 15h04

Compartilhar

Reprodução MPMS

Continue Lendo...

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS) está com inscrições abertas até o dia 9 de fevereiro para o III Processo Seletivo de Estagiários e Residentes, com bolsa superior a R$ 2 mil.
Estão aptos a concorrer ao processo seletivo estudantes dos níveis de ensino médio e superior, regularmente matriculados e com frequência comprovada.

São duas modalidades de estágio de nível médio para adolescentes com idade mínima de 16 anos completos na data da assinatura do Termo de Compromisso de Estágio.

A outra modalidade contempla estudantes de graduação do curso de Direito, com vagas para todas as comarcas, exceto Coronel Sapucaia.

O programa de residência também contempla graduados de áreas vinculadas às funções institucionais do MPMS, incluindo acadêmicos dos seguintes cursos:

  • Administração;
  • Comunicação;
  • Ciências Contábeis;
  • Engenharia;
  • Psicologia;
  • Serviço Social;
  • Tecnologia da Informação, entre outros.

Cabe ressaltar que, conforme consta no edital, nos níveis médio e superior não serão admitidos concorrentes que estejam no último semestre do curso no momento da convocação.

O estágio no MPMS possui carga horária entre 20 e 25 horas semanais, com bolsas de R$ 782,73 (nível médio) e R$ 1.035,16 (nível superior). Para o programa de residência, a bolsa é de R$ 2.178,00, com carga de 30 horas semanais. Todos os selecionados também têm direito ao auxílio-transporte.

Como se inscrever?


As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico concurso.fapec.org. O candidato deverá preencher a ficha de inscrição on-line, selecionar o município de realização da prova e efetuar o pagamento da taxa correspondente até o dia 10 de fevereiro de 2026.

Seleção


As provas objetivas (e discursivas, quando aplicadas) serão realizadas no dia 1º de março de 2026, em mais de 50 municípios do Estado. A seleção inclui questões de conhecimentos gerais e específicos e, no caso de Direito, prova discursiva.

Confira o edital

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 6920, terça-feira (06/01)
Loterias

/ 21 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6920, terça-feira (06/01)

2

Governo do Estado prorroga prazo para pagamento do IPVA
NOVA DATA

/ 1 dia

Governo do Estado prorroga prazo para pagamento do IPVA

3

Prefeitura descarta recuar do aumento do IPTU e da taxa do lixo
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Prefeitura descarta recuar do aumento do IPTU e da taxa do lixo

4

DNIT promete concluir pavimentação do 2&ordm; trecho da BR-419 até julho
OBRA ESTRUTURANTE

/ 2 dias

DNIT promete concluir pavimentação do 2º trecho da BR-419 até julho

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 6919, segunda-feira (05/01): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6919, segunda-feira (05/01): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: MEI em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: MEI em 2026
Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 26/12/2025

Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Exclusivo para Assinantes

/ 19/12/2025

Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?
Exclusivo para Assinantes

/ 18/12/2025

Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?