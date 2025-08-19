Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

DECISÃO

Justiça manda DNIT religar radares em rodovias federais em até 24 horas

A sentença ainda penaliza com multa de R$ 50 mil aplicada a concessionária por cada radar que não estiver em funcionando

Tamires Santana

Tamires Santana

19/08/2025 - 11h59
Continue lendo...

Nesta segunda-feira (18),  juíza Diana Wanderlei, da 5ª Vara Federal em Brasília, determinou a religação dos radares de mais de 40 mil quilômetros das rodovias federais, que estão desligados desde o dia 1° de agosto, após o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - (DNIT), emitir um comunicado afirmando que não havia verba suficiente.

A decisão diz: Determino que o DNIT comunique em até 24 horas às empresas concessionárias de radares nas Rodovias Federais, para que mantenho ligados e empleno funcionamento os radares definidos no “Acordo Nacional dos Radares”. As empresas devem assim atender a ordem em até 24 horas após a comunicação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.

Após esse prazo, a sentença ainda penaliza com multa de R$ 50 mil aplicada a concessionária por cada radar que não estiver em funcionando, e ao DNIT o mesmo valor da multa, caso não comunique esta determinação a todas as empresas concessionárias de radares que prestam serviço às Rodovias Federais

No texto, a juíza estabeleceu prazo de 72 horas para que o Dnit apresente diagnóstico do período sem fiscalização e detalhe os valores necessários para retomar o acordo. Também determinou que a União exponha, em até 5 dias, um plano de recursos para custear o programa.

Ao comunicar a paralisação da fiscalização eletrônica, o DNIT sugeriu que as superintendências regionais melhorassem a sinalização, a iluminação nas estradas, e ainda fizessem campanhas educativas, além de usarem radares móveis.

Ainda conforme o Departamento, seria necessário R$ 364 milhões de recursos do Governo Federal para manter o pleno funcionamento dos radares, segundo o que estava previsto no Programa Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade - (PNCV), entretanto, de acordo com a Lei Orçamentária de 2025, apenas R$ 43 milhões foram recebidos, valor considerado insuficiente para manter os contratos.

Em contrapartida, o Ministério do Planejamento disse que a alocação de mais recursos este ano vai depender de “espaço fiscal” e que poderá discutir o assunto em 2026.

A magistrada responsável pela decisão que obrigou a religação dos radares, afirmou que os eles contribuíram para a redução de 24,7% nas mortes nas rodovias federais de 2010 a 2016, de 7.083 para 5.333 por ano, além de cortar pela metade o número de acidentes. Ela declarou que os aparelhos são usados em investigações criminais, como casos de roubo de carga e sequestros nas estradas.

Ela ainda ressaltou que a medida do Executivo federal representa “contradição e retrocesso na proteção social”, já que o próprio governo havia defendido no passado a manutenção dos radares. Na opinião dela, a ação pode configurar improbidade administrativa e crime de responsabilidade.

Acidentes

Conforme a Polícia Rodoviária Federal, no ano passado, mais de 6 mil pessoas morreram em acidentes nas rodovias federais. Ainda de acordo com a PRF, no primeiro semestre deste ano, foram 282 mortes, e esse número pode aumentar com a paralisação no funcionamento dos radares. 

“Uma vez que trechos críticos não são fiscalizados adequadamente pelo não funcionamento desses radares fixos, a gente certamente vai notar uma mudança de comportamento, então uma velocidade excessiva em pontos que a gente tem mapeados como críticos. Nossa preocupação é justamente ver em pontos que a gente tem hoje a mortalidade em nível mais baixo subir por conta da ausência de fiscalização", diz Mateus de Paula, coordenador da Comunicação Social - PRF.

Mato Grosso do Sul

De acordo com dados divulgados pelo Ministério dos Transportes, em Mato Grosso do Sul, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - (DNIT) é responsável pela gestão e manutenção das seguintes rodovias federais: BR-163, BR-060 e BR-463, sendo a BR-163 uma das principais rodovias do Estado.

A reportagem do Correio do Estado questionou o DNIT, sobre quantos radares estão desativados na região de Mato Grosso do Sul, em quais rodovias e qual a previsão de retorno, entretanto, até o fechamento dessa matéria não houve retorno.

pacote rodoviário

Agesul destina R$ 88 milhões a rodovia onde asfalto durou só um ano

Asfalto da MS-156, entre as cidades de Tacuru e Amambai, foi inaugurado em 2012, mas um ano depois já estava esburacado

19/08/2025 10h55

Por conta da baixa qualidade do pavimento, buracos surgiram logo após a entrega e agora a rodovia será praticamente reconstruída

Por conta da baixa qualidade do pavimento, buracos surgiram logo após a entrega e agora a rodovia será praticamente reconstruída

Licitação anunciada nesta terça-feira (19) pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) prevê a destinação de pouco mais de R$ 88 milhões para restauração de 64,5 quilômetros da rodovia MS-156, entre as cidades de Amambai e Tacuru, no extremo sul do Estado. 

Os recursos para o recapeamento são provenientes do financiamento de R$ 2,3 bilhões que o Governo do Estado obteve no ano passado do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e que devem ser investidos em 818 quilômetros de rodovias no Estado. 

A recuperação da MS-156, que terá custo de R$ 1,37 milhão por quilômetro, foi dividida em dois lotes, o que deve agilizar os trabalhos, uma vez que a tendência é de que empreiteiras diferentes comecem ao mesmo tempo em locais diferentes. 

Para o lote 1, numa extensão de 32 quilômetros, o valor máximo da licitação foi fixado em R$ 42.113.785,96. Na outra parte, de 32,5 quilômetros, o teto fixado pela Agesul é de R$ 45.922.377,85. A previsão é de que as duas propostas sejam abertas no dia 8 de setembro. 

O asfalto entre Amambai e Tacuru foi inaugurado no final de 2012, mas cerca de um ano depois já começou a apresentar problemas estruturais, com o surgimento de buracos em praticamente todo seu percurso. Outro trecho desta mesma rodovia, entre Amambai e Caarapó, numa distância de 74 quilômetros, já havia sido refeito em 2017, com investimento de R$ 55 milhões. 

PACOTE

Além dos R$ 2,3 bilhões do banco federal, o Governo do Estado é obrigado a destinar R$ 300 milhões a título de contrapartida para o pacote de obras rodoviárias que já está em andamento em diferentes regiões. A previsão é de que sejam feitos 570 quilômetros de asfalto novo e outros 250 quilômetros em pistas que serão restauradas. 

Além da “reconstrução” da MS-156, já estão em andamento os trabalhos de recuperação  de 111 quilômetros da MS-436, entre Figueirão e Camapuã, na região norte do Estado. A rodovia foi dividida em dois lotes, licitados por pouco mais de R$ 233 milhões. Cerca de um terço dos trabalhos já estão concluídos, conforme a Agesul. 

Além das licitações para recuperação das duas rodovias (MS-156 e 436), o Governo do estado também já concluiu ao menos quatro licitações para novas pavimentações com o dinheiro do BNDES, totalizando em torno de 86 quilômetros e investimentos da ordem de R$ 285 milhões. 

Uma destas novas pavimentações será a MS-289, numa extensão de 32 quilômetros, próximo da região onde serão investidos os R$ 88 milhões para recuperar a MS-156. O novo asfalto será na MS-289, no município de Amambai. Neste caso, o investimento será de quase R$ 105 milhões. 

Também já foi concluída a licitação para implantação de asfalto na MS-380, em Ponta Porã. Naquele município serão investidos pouco mais de R$ 141 milhões na construção de quase 40 quilômetros de asfalto ligando a área urbana à BR-463. 

Na região leste do Estado, em Selvíria, estão sendo iniciados os trabalhos para asfaltamento de 17 quilômetros na MS-344, com investimento de R$ 39,3 milhões. A rodovia foi dividida em três lotes e por enquanto existe previsão para asfaltar somente a parte inicial. 

MPMS

Ministério Público alerta membros sobre o uso individual da inteligência artificial (IA)

Recomendação da Corregedoria-Geral trata do uso de ferramentas de IA no âmbito do MPMS, preocupada com a segurança e proteção de dados e que os mecanismos substituam a análise técnico-jurídica humana

19/08/2025 10h33

Enquanto não há uma regulamentação específica por parte da Procuradoria-Geral de Justiça, tal recomendação aparece apenas com caráter orientador e supletivo. 

Enquanto não há uma regulamentação específica por parte da Procuradoria-Geral de Justiça, tal recomendação aparece apenas com caráter orientador e supletivo.  Correio do Estado/Arquivo/AlvaroRezende

Preocupada com os riscos, potencialidades, limitações e implicações jurídicas e éticas do uso de ferramentas de Inteligência Artificial no Ministério Público de Mato Grosso do Sul, a Corregedoria-Geral do MPMS publicou  nesta terça-feira (19), em Diário Oficial, uma recomendação quanto ao uso seguro da IA entre seus membros. 

Conforme o documento assinado pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, Helton Fonseca Bernardes, como a recomendação aplica-se ao uso de ferramentas de IA no Ministério Público, o membro do MPMS deverá orientar os servidores, estagiários e demais integrantes da equipe para assegurar a utilização dentro dos padrões da recomendação. 

"Especialmente aquelas não homologadas institucionalmente, como soluções abertas, experimentais ou adotadas por iniciativa individual no exercício funcional", expõe o texto em seu primeiro artigo. 

É importante esclarecer que, enquanto não há uma regulamentação específica por parte da Procuradoria-Geral de Justiça, tal recomendação aparece apenas com caráter orientador e supletivo. 

De olho na IA

Fica claro no texto o reconhecimento do potencial IA para "qualificar e modernizar a atuação institucional", portanto tais ferramentas devem observar os princípios que estão pactuados na Constituição Federal, como: legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e transparência.

O texto leva em conta o que diz a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018, conhecida como LGPD), que já traz diretrizes para o tratamento de dados pessoais, destacando a necessidade de controle das informações que serão processadas nesses sistemas de inteligência artificial. 

Quanto à transparência, a recomendação deixa clara a necessidade de ser possível a checagem e a correção dos resultados pelo membro do Ministério Público, ressaltando que essencial a supervisão humana contínua. 

"Sendo a decisão final sempre do membro do Ministério Público, não se recomendando a substituição da análise técnico-jurídica por mecanismos automatizados", complementa o trecho do quarto inciso do segundo artigo da recomendação. 

IA e segurança de dados

Com um artigo específico, e o mais extenso entre os quatro que compõem a recomendação, a terceira parte desse documento trata exclusivamente das cautelas quanto à segurança da informação. 

Nesse sentido, entre os sete incisos, a Corregedoria-Geral recomenda: 

  1. Dar preferência por soluções corporativas ou contratadas que assegurem níveis adequados de  confidencialidade, integridade e rastreabilidade das informações processadas, evitando o uso de plataformas gratuitas sem garantias formais de proteção de dados;
     
  2. Promover a "anonimização" ou "pseudonimização" de dados pessoais ao se utilizar plataformas abertas, gratuitas ou não homologadas institucionalmente;
     
  3. Abster-se de inserir, processar ou compartilhar dados sensíveis ou sigilosos em plataformas de IA abertas, diante da inexistência de garantias formais de proteção e controle das informações;
     
  4. Evitar o fornecimento de feedbacks ou qualquer espécie de autorização para que a ferramenta de IA possa utilizar a pesquisa desenvolvida para (re)treinamento do modelo de linguagem;
     
  5. Abster-se de utilizar credenciais institucionais, como endereço de e-mail e telefones funcionais como login de acesso às IA não corporativas;
     
  6. Evitar que a plataforma de IA escolhida seja utilizada como ferramenta de extração indevida de dados nem represente vetor de risco de ataques cibernéticos aos sistemas ou base de dados institucionais.
     
  7. Evitar a instalação de aplicativos de IA em dispositivos institucionais, dando preferência a utilização de navegação web; 

Sendo que a IA pode ser empregada como ferramenta de apoio em processos internos, para triagem, organizar e analisar dados, o Ministério Público não recomenda a "utilização autônoma na tomada de decisões administrativas ou judiciais". 

Ou seja, o membro do MPMS precisa revisar e validar de forma crítica os resultados que esses sistemas de IA geram, antes de usá-los para fundamentar manifestações, recomendações ou providências oficiais.

Tudo isso, segundo o texto, é para prevenir que ocorram as chamadas "alucinações", que basicamente são os conteúdos inverídicos ou incorretos que podem ser gerados pelo sistema de inteligência artificial. 

"É vedada a delegação de responsabilidade técnico-jurídica à IA, que deve ser utilizada apenas como subsídio complementar, sob supervisão humana, ficando o usuário responsável pelo seu uso indevido", completa o segundo parágrafo do quarto artigo da recomendação. 

 

