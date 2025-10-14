Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Justiça mantém prisão de "empresário do trap", acusado de lavar dinheiro do tráfico

Segundo a polícia, objetivo era criar uma fachada de sucesso e legitimidade por meio da música para mascarar dinheiro ilícito

Alison Silva

14/10/2025 - 16h40
 A Justiça de Mato Grosso do Sul decidiu manter a prisão preventiva do empresário paulista Darlan de Jesus, de 41 anos, ligado ao ramo musical e acusado de envolvimento com tráfico de drogas e associação para o tráfico. A decisão foi tomada após audiência de custódia, depois que Darlan foi preso em flagrante na madrugada do dia 11 de outubro por agentes do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (GARRAS). 

Segundo a polícia, a prática consistia em criar uma fachada de sucesso e legitimidade por meio do investimento em atividades culturais, mascarando os ganhos do tráfico de drogas.

O empresário foi detido em uma residência no bairro Los Angeles, em Campo Grande, após a polícia localizar 1.341 kg de maconha acondicionados em caixas de papelão dentro de uma Volkswagen Kombi. O entorpecente, avaliado em aproximadamente R$ 2,86 milhões, era parte de uma operação de tráfico interestadual, com rota de transporte entre Ponta Porã e a capital sul-mato-grossense, para posterior envio a São Paulo.

O ocorrido

Segundo as investigações, um jovem de 21 anos, identificado como Ryan Vinícius dos Santos Silva, atuava como “batedor” da droga, monitorando a movimentação policial na rodovia que liga a fronteira a Campo Grande. A polícia descobriu que o imóvel onde a droga era armazenada havia sido alugado especificamente para essa finalidade. Darlan foi preso no local.  

Após a detenção, a polícia ainda descobriu que Darlan possuía um flat em bairro de alto padrão na capital, onde estava sua namorada.

Durante a audiência de custódia, o empresário alegou sofrer maus-tratos por parte dos policiais. Ele relatou ter sido retirado de casa na madrugada, sem mandado judicial, e levado a um local isolado, onde teria sido espancado, asfixiado com saco plástico, levado a choques elétricos e ameaçado para assumir a posse da droga.

O juiz responsável pela audiência, Francisco Vieira de Andrade Neto, determinou que o caso fosse investigado pelo Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial (GACEP) do Ministério Público e pela Corregedoria da Polícia Militar. Também foi solicitado à Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) que garantisse a integridade física e emocional de Darlan enquanto estiver detido.

Apesar das denúncias, o magistrado considerou que havia indícios suficientes de que Darlan participava de atividades ligadas ao tráfico e decidiu manter a prisão preventiva, citando risco de reincidência e necessidade de resguardar a investigação em curso. O empresário teve a prisão registrada no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP) e seu processo foi encaminhado para a vara criminal de Campo Grande, onde seguirá o trâmite judicial.

Desdobramentos

Ryan Vinícius, por sua vez, conseguiu liberdade provisória mediante medidas cautelares, incluindo comparecimento periódico à Justiça e a proibição de manter contato com Darlan. Ele alegou não ter participação direta no comércio de entorpecentes e afirmou que apenas acompanhava o empresário durante as ações investigadas.

Durante a abordagem, foram encontrados tabletes de maconha e materiais utilizados para embalar a droga. Todo o material apreendido foi lacrado, fotografado e enviado à perícia para análise laboratorial.

O laudo médico de Darlan, realizado após a prisão, indicou escoriações e marcas compatíveis com agressões físicas, embora não tenha sido conclusivo quanto à autoria. O documento foi anexado ao processo para subsidiar as investigações sobre abuso policial.

Números

Dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública mostram que, entre 1º de janeiro e 13 de outubro de 2025, foram apreendidos 11.732 quilos de cocaína, 415.275 quilos de maconha e 378 quilos de outras substâncias ilícitas. 

Com a prisão preventiva em vigor, Darlan permanece detido, enquanto o Ministério Público avalia se apresentará denúncia formal por tráfico e associação para o tráfico. Paralelamente, o GACEP e a Corregedoria da Polícia Militar devem apurar as denúncias de tortura. Caso confirmadas, os policiais envolvidos poderão responder por abuso de autoridade e lesão corporal.

Cidades

Após apagão, ministro diz que Brasil tem segurança energética e descarta horário de verão

Parte de Mato Grosso do Sul e outros estados teve apagão na manhã desta terça-feira (14)

14/10/2025 15h15

Ministro Alexandre Silveira

Ministro Alexandre Silveira Agência Brasil

Após um apagão atingir ao menos oito Estados brasileiros na madrugada desta terça-feira (14), o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que o País “está em condições de segurança energética” e voltou a descartar a retomada do horário de verão.

Segundo o ministro, a falha no fornecimento foi causada por um incêndio em um reator da subestação de Bateias, na região metropolitana de Curitiba (PR), que desligou toda a estrutura de 500 kV do Sistema Interligado Nacional (SIN).

De acordo com o Ministério de Minas e Energia, o problema começou às 0h32 e interrompeu cerca de 10.000 megawatts de carga, afetando consumidores nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. A recomposição da energia foi feita de forma gradual, e até 1h30 o fornecimento havia sido restabelecido em praticamente todo o País, com exceção de parte da região Sul, normalizada até 2h30.

Em Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Ceará, Amazonas e Santa Catarina, moradores relataram oscilações e interrupções de energia.

No Rio de Janeiro, o Aeroporto Santos Dumont ficou sem luz por cerca de 30 minutos, mas sem impacto nas operações. Em São Paulo, 937 mil clientes da Enel ficaram sem energia por oito minutos, devido ao acionamento automático do Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC), mecanismo de proteção do sistema.

Silveira ressaltou que, apesar do incidente, o sistema elétrico brasileiro é estável e não há necessidade de medidas emergenciais, como o horário de verão.

“Temos uma matriz energética robusta e limpa, com sobra de energia. O episódio foi pontual e já controlado”, afirmou em entrevista ao CanalGov. O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) informou que realizará uma reunião preliminar de análise da ocorrência e deve concluir o relatório técnico até sexta-feira (17).
 

Quadrilha Especializada

Funcionário público que furtava motocicletas é preso em Campo Grande

Foram mais de 30 motos furtadas de julho até agora. A suspeita da Polícia Militar é que mais criminosos estejam envolvidos

14/10/2025 14h33

Crédito: 9° BPM

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) prendeu dois homens, identificados como A.B.S. e M.H.N.P., de 20 e 32 anos, suspeitos de serem integrantes de uma quadrilha criminosa especializada em furtos de motocicletas com atuação na região do Shopping Campo Grande.

Conforme apurado pelo Correio do Estado, um dos presos, M.H.N.P., é servidor público e atuava como chefe de manutenção do município. A prisão ocorreu na manhã desta terça-feira (14), enquanto um dos homens tentava roubar uma moto nas imediações do Hospital da Unimed.

A equipe do 9° Batalhão, que participou da ação, interrompeu uma sequência de mais de 30 motos furtadas de julho até agora. Como existe a suspeita de que mais pessoas estejam envolvidas, ainda não é possível afirmar que todos os furtos foram realizados pela mesma dupla.

O preso de 24 anos possui mais de 70 passagens pela polícia, e o de 32 anos também tem a “capivara suja”, com 14 passagens, incluindo homicídio, tráfico de drogas e furto.

A dupla não tinha um modelo de moto específico: costumava levar os veículos mais fáceis de serem levados.

Prisão

A equipe recebeu um chamado sobre uma tentativa de roubo próximo ao hospital. Durante a ação, a vítima entrou em luta corporal com os suspeitos, que conseguiram fugir. A partir das informações, os policiais iniciaram diligências e avistaram a dupla entrando no Shopping Campo Grande.

Os militares realizaram acompanhamento tático e conseguiram fechar o cerco com o auxílio dos seguranças privados. A investigação continua para apurar se, além dos dois homens, mais criminosos fazem parte da quadrilha.

“A ação reforça o compromisso da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul com a segurança da população, demonstrando o trabalho preventivo e ostensivo da corporação na proteção dos cidadãos e no combate à criminalidade na capital”, diz a nota do 9° BPM.

