Justiça mantém prisão preventiva de influencer da Capital por quebra de medida protetiva

A influenciadora digital Daniele Santana Gomes, a "Coach Irônica", presa na última sexta-feira (30) após descumprir medida protetiva em Campo Grande, passou por audiência de custódia da manhã deste domingo (01). A decisão da Justiça foi de manter a prisão de Daniele por suposto descumprimento de medida protetiva contra a sogra e a cunhada.

A defesa da influencer alegou que o prazo marcado para a audiência de custódia foi indevida, já que Daniele foi presa no final da tarde de sexta-feira (30) e a audiência só foi marcada para domingo, um prazo maior que 24 horas, como consta na legislação penal. Por essa razão, pediu a soltura imediata da mulher, mas o pedido foi negado.

De acordo com o advogado de defsa, Oswaldo Meza, o pedido para revogação da prisão de Daniele já foi feito e classificou a situação como "perseguição".

O pedido de prisão da "coach" foi expedido pela A 4ª Vara da Violência Doméstica e Familiar de Campo Grande, atendendo a um pedido do Ministério Público Estadual.

Daniele Santana Gomes é investigada no âmbito da Lei Maria da Penha. O mandado de prisão fundamenta-se em descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência.

O processo tramita em segredo de justiça, o que limita o acesso a detalhes sobre as circunstâncias exatas das agressões ou ameaças. No entanto, o documento revela que a defesa da acusada tentou ocultar informações sobre testemunhas, pedido que foi prontamente indeferido pela magistrada responsável pelo caso.

A juíza Tatiana Decarli, ao proferir a decisão, destacou a necessidade da prisão para garantir a efetividade das medidas cautelares e a proteção das vítimas e testemunhas.

"Diante do exposto, DEFIRO o pedido do Ministério Público para a decretação da prisão preventiva de Daniele Santana Gomes... Peças sigilosas à defesa técnica subsistem apenas quando há medidas cautelares pendentes de cumprimento, sendo tais informações cruciais para a efetividade da medida", registrou a magistrada no documento.

A decisão reforça que, embora o sigilo seja levantado após as diligências, o acesso imediato a certos documentos foi vedado para não comprometer a prisão.

A defesa de Daniele Santana Gomes ainda não se manifestou publicamente sobre a prisão.

Polêmica

A influencer Daniele Santana Gomes já esteve envolvida em polêmicas envolvendo perseguição e frases gordofóbicas.

Um médico denunciou a influencer por afirmar que, em seus conteúdos, Daniele “não se limita a narrar inverdades, mas deliberadamente forja acusações falsas, lançando contra os querelantes insinuações torpes e infundadas, com o claro intuito de destruir sua honra e credibilidade, tanto em âmbito pessoal quanto profissional”.

Em outro episódio, Daniele divulgou em suas redes sociais um conteúdo, o qual afirma que foi processada por Firmino Cortada, também influenciador. Ele a acusa de perseguição após a ex-professora da Rede Municipal publicar vídeo falando sobre influenciadores que receberam dinheiro para questionar a liquidação do Banco Master.

Firmino também processou Daniele pelo uso indevido de sua imagem e cobra na Justiça o valor de R$ 15 mil. O caso corre na 10ª Vara Cível de Campo Grande.

Entre os alvos de Daniele estão médicos, clínicas, empresários, jornalistas, advogados, políticos em outros estados do País além de Mato Grosso do Sul.

Entre os alvos apontados pela investigação estão médicos e clínicas, empresários, jornalistas, advogados, políticos, influenciadores digitais e até igrejas, em diferentes estados do país. Segundo o relatório, a atuação rendeu à investigada o apelido de “pistoleira digital”.

Em consulta ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, o nome de Daniele Santana Gomes aparece pelo menos 20 vezes em processos que envolvem perseguição, calúnia ou difamação.

*Colaborou João Pedro Flores

